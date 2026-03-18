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TEST
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MSI MEG X870E ACE MAX im Test

Luxus-Ausstattung mit zwei 64-MB-BIOS-ROMs

Portrait des Authors


Seite 1: MSI MEG X870E ACE MAX im Test: Luxus-Ausstattung mit zwei 64-MB-BIOS-ROMs
Seite 1: MSI MEG X870E ACE MAX im Test: Luxus-Ausstattung mit zwei 64-MB-BIOS-ROMs Seite 2: Features und Layout (1) Seite 3: Features und Layout (2) Seite 4: BIOS, Overclocking und VRM-Wärmebild-Analyse Seite 5: Testsystem und generelle Performance Seite 6: Leistungsaufnahme Seite 7: SATA-6G-, USB- und M.2-Performance Seite 8: Fazit
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Unter den X870E-Platinen von MSI gehörte bisher kein ACE-Modell als Vize-Flaggschiff zum Portfolio. Dies holt MSI nun mit den AM5-Refresh-Mainboards nach und hat uns für einen Test das MEG X870E ACE MAX zur Verfügung gestellt. Von der technischen Ausstattung her muss sich die Platine definitiv nicht verstecken, denn es handelt sich hierbei ganz klar um ein Oberklasse-Modell, das viel Komfort für den gehobenen Anspruch bietet.

Als Basis für das MEG X870E ACE MAX nutzt MSI das bereits getestete MPG X870E CARBON MAX WIFI (Test) und hat es an einigen Stellen noch etwas aufgebohrt und erweitert. Im Klartext bringt das MEG X870E ACE MAX gleich zwei BIOS-ROMs mit jeweils 64 MB an Kapazität inklusive Switch mit. Bei der kabelgebundenen Netzwerkverbindung bringt die ATX-Platine jeweils einmal 5 GbE und 10 GbE mit. Doch auch jede Menge anderen Komfort kann der Käufer der Platine erwarten, die ab einem Preis von 609 Euro erhältlich ist und damit kein Schnäppchen ist.

MSI MEG X870E ACE MAX

Das Erscheinungsbild des MEG X870E ACE MAX ist schlicht und ergreifend edel. Auch wenn größtenteils die Farbe Schwarz dominiert, ergeben die goldfarbenen Akzente den edlen Look. Aber am Ende ist dies natürlich eine Frage des persönlichen Geschmacks.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MEG X870E ACE MAX wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MEG X870E ACE MAX in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung		 MSI
MEG X870E ACE MAX
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 8-Pin PCIe
1x 6-Pin PCIe
VRM-Ausstattung 21 Phasen (18+2+1)
18x Renesas R2209004 (VCore, 110A)
2x Renesas R2209004 (SoC, 110A)
1x Alpha & Omega AOZ5516QI (Misc, 55A)

PWM-Controller:
1x Renesas RAA229620 (max. 12 Phasen für VCore und SoC)
1x RichTek RT3672EE (max. 2 Phasen für Misc)
Preis
 ab 609 Euro
Webseite MSI MEG X870E ACE MAX
 Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC), CUDIMM-Support (Clock Driver bypass mode only)
Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8):
Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x16
Mit Ryzen 8700/8600/8400 bis PCIe 4.0 x8
Mit Ryzen 8500/8300 bis PCIe 4.0 x4

1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x8):
Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x8

1x PCIe 5.0/4.0 x4 (x4):
Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x4 (shared)
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD X870E

Onboard:
Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 (1x shared)

Chipsatz:
3x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E
USB CPU:
4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)

Chipsatz: 
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern, 60W PD)
7x USB 3.2 Gen2 (7x extern)
4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)
4x USB 2.0 (4x intern)

ASMedia ASM4242:
2x USB4 (40 GBit/s)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7927, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x 10 GBit/s-LAN (Marvell AQC113CS)
1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)
BIOS-ROM-Größe 2x 64 MB (Dual-BIOS)
Audio-Codec
und Anschlüsse		 8-Channel Realtek ALC4082 Codec
ESS9219Q Combo DAC/HPA
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
2x 4-Pin Combo-Header (Pump-Sys-FAN)
5x System-FAN-Header
Onboard-Komfort Intern: Power-Button, Reset-Button, PCIe-Release-Button, Status-LEDs, Debug-LED, BIOS-Switch, LED-Switch

Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button, Smart-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
MSI MEG X870E ACE MAX
MSI MEG X870E ACE MAX
MSI MEG X870E ACE MAX
MSI MEG X870E ACE MAX
MSI MEG X870E ACE MAX
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Oben links: CPU-OC; unten links: RAM-OC (XMP); unten rechts: manuelles RAM-OC
Wärmebild vom VRM-Bereich beim MSI MEG X870E ACE MAX
Die USB4-Performance über den ASM4242-Controller
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den Ryzen 7 7700X
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den X870E-Chipsatz
Die USB-3.2-Gen1-Performance über den X870E-Chipsatz
Die SATA-Performance über den X870E-Chipsatz
Die M.2-Performance über den Ryzen 7 7700X mit PCIe 5.0 x4
Die M.2-Performance über den X870E-Chipsatz mit PCIe 4.0 x4

Das mitgelieferte Zubehör

  • Quick-Installation-Guide
  • USB-Stick mit Treiber und Software
  • Shout-Out-Flyer
  • EU-Regulierungshinweise
  • vier SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • 1-zu-3-ARGB-Kabel
  • 1-zu-3-CONN-Kabel
  • M.2-Clips-Schraubenschlüssel
  • drei M.2-Schrauben
  • EZ-Front-Panel-Kabel
  • MSI-Gaming-Kabelsticker
MSI MEG X870E ACE MAX

Neben Anleitung und Co. liefert MSI außerdem vier SATA-Kabel, je ein 1-zu-3-ARGB- und CONN-Kabel, dazu natürlich die WLAN-Antenne, einen M.2-Clip-Schraubendreher, drei M.2-Schrauben, das Front-Panel-Kabel sowie ein paar MSI-Gaming-Sticker mit. Auch dabei ist ein USB-Stick mit Treiber und Software.

Quellen und weitere Links
#MSI
#MEG-X870E-ACE-MAX
#Mainboard
#Test
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#AMD
#Ryzen
#AM5
#Gaming
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