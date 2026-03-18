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Unter den X870E-Platinen von MSI gehörte bisher kein ACE-Modell als Vize-Flaggschiff zum Portfolio. Dies holt MSI nun mit den AM5-Refresh-Mainboards nach und hat uns für einen Test das MEG X870E ACE MAX zur Verfügung gestellt. Von der technischen Ausstattung her muss sich die Platine definitiv nicht verstecken, denn es handelt sich hierbei ganz klar um ein Oberklasse-Modell, das viel Komfort für den gehobenen Anspruch bietet.
Als Basis für das MEG X870E ACE MAX nutzt MSI das bereits getestete MPG X870E CARBON MAX WIFI (Test) und hat es an einigen Stellen noch etwas aufgebohrt und erweitert. Im Klartext bringt das MEG X870E ACE MAX gleich zwei BIOS-ROMs mit jeweils 64 MB an Kapazität inklusive Switch mit. Bei der kabelgebundenen Netzwerkverbindung bringt die ATX-Platine jeweils einmal 5 GbE und 10 GbE mit. Doch auch jede Menge anderen Komfort kann der Käufer der Platine erwarten, die ab einem Preis von 609 Euro erhältlich ist und damit kein Schnäppchen ist.
Das Erscheinungsbild des MEG X870E ACE MAX ist schlicht und ergreifend edel. Auch wenn größtenteils die Farbe Schwarz dominiert, ergeben die goldfarbenen Akzente den edlen Look. Aber am Ende ist dies natürlich eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MEG X870E ACE MAX wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
|Hersteller und
Bezeichnung
|MSI
MEG X870E ACE MAX
|Mainboard-Format
|ATX
|CPU-Sockel
|AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
|Stromanschlüsse
|1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 8-Pin PCIe
1x 6-Pin PCIe
|VRM-Ausstattung
|21 Phasen (18+2+1)
18x Renesas R2209004 (VCore, 110A)
2x Renesas R2209004 (SoC, 110A)
1x Alpha & Omega AOZ5516QI (Misc, 55A)
PWM-Controller:
1x Renesas RAA229620 (max. 12 Phasen für VCore und SoC)
1x RichTek RT3672EE (max. 2 Phasen für Misc)
|Preis
|ab 609 Euro
|Webseite
|MSI MEG X870E ACE MAX
|Southbridge-/CPU-Features
|Chipsatz, Kühlung
|AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv
|Speicherbänke und Typ
|4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC), CUDIMM-Support (Clock Driver bypass mode only)
|Speicherausbau
|max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs)
|Onboard-Features
|PCI-Express
|1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8):
Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x16
Mit Ryzen 8700/8600/8400 bis PCIe 4.0 x8
Mit Ryzen 8500/8300 bis PCIe 4.0 x4
1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x8):
Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x8
1x PCIe 5.0/4.0 x4 (x4):
Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x4 (shared)
|Storage-Schnittstellen
|4x SATA 6GBit/s über AMD X870E
Onboard:
Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 (1x shared)
Chipsatz:
3x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E
|USB
|CPU:
4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)
Chipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern, 60W PD)
7x USB 3.2 Gen2 (7x extern)
4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)
4x USB 2.0 (4x intern)
ASMedia ASM4242:
2x USB4 (40 GBit/s)
|Grafikschnittstellen
|1x HDMI 2.1
2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)
|WLAN / Bluetooth
|WiFi 7 nach IEEE 802.11be über MediaTek MT7927, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4
|Thunderbolt
|-
|LAN
| 1x 10 GBit/s-LAN (Marvell AQC113CS)
1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)
|BIOS-ROM-Größe
|2x 64 MB (Dual-BIOS)
|Audio-Codec
und Anschlüsse
|8-Channel Realtek ALC4082 Codec
ESS9219Q Combo DAC/HPA
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
|LED-Beleuchtung
|1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
|FAN- und WaKü-Header
|1x 4-Pin CPU-FAN-Header
2x 4-Pin Combo-Header (Pump-Sys-FAN)
5x System-FAN-Header
|Onboard-Komfort
|Intern: Power-Button, Reset-Button, PCIe-Release-Button, Status-LEDs, Debug-LED, BIOS-Switch, LED-Switch
Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button, Smart-Button
|Herstellergarantie
|3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Installation-Guide
- USB-Stick mit Treiber und Software
- Shout-Out-Flyer
- EU-Regulierungshinweise
- vier SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- 1-zu-3-ARGB-Kabel
- 1-zu-3-CONN-Kabel
- M.2-Clips-Schraubenschlüssel
- drei M.2-Schrauben
- EZ-Front-Panel-Kabel
- MSI-Gaming-Kabelsticker
Neben Anleitung und Co. liefert MSI außerdem vier SATA-Kabel, je ein 1-zu-3-ARGB- und CONN-Kabel, dazu natürlich die WLAN-Antenne, einen M.2-Clip-Schraubendreher, drei M.2-Schrauben, das Front-Panel-Kabel sowie ein paar MSI-Gaming-Sticker mit. Auch dabei ist ein USB-Stick mit Treiber und Software.