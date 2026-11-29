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Der Cooler Master V8 ACE 3DHP Black ist ein Luftkühler mit ganz besonderer Optik. Er erinnert an einen klassischen V8-Benzinmotor. Unter der Haube steckt bei ihm aber moderne Technologie. So verbaut Cooler Master zwei 3DHP- und vier SCCHP-Heatpipes sowie zwei 30 mm dicke 120-mm-Lüfter.

Schon vor vielen Jahren gab es von Cooler Master Luftkühler, deren Design an V8‑Verbrennermotoren erinnerte. Aber Cooler Master nutzt dieses Design erneut für einen ganz aktuellen Kühler mit moderner Kühltechnologie. Der V8 ACE 3DHP Black ist ein Single-Tower-Kühler. Durch zwei 3DHP- und vier SCCHP-Heatpipes, zwei 30 mm dicke 120-mm-Lüfter und eine hohe Kühllamellendichte soll er aber sehr leistungsstark sein und durchaus mit wuchtigen Dual-Tower-Kühlern konkurrieren können.

Cooler Master selbst gibt an, dass der V8 ACE 3DHP Black der höchstplatzierte Single-Tower-AMD-Luftkühler in der getesteten Cybenetics-Datenbank und zweitplatzierter unter allen getesteten Luftkühlern einschließlich größerer Dual-Tower-Konstruktionen sei. Entsprechend gespannt sind wir, wie sich der Kühler in unseren Performancemessungen schlagen wird. Dabei ist zu bedenken, dass es für AMD- und Intel-Sockel jeweils eigene Varianten gibt. Während das Intel-Modell sich mit seiner konvexen Basis an die Oberfläche vieler Intel-Prozessoren anpassen soll, hat das AMD-Modell eine plane Basis für den flacheren AM4- und AM5-Heatspreader. Die jeweilige Version wird auf der Vorderseite der Originalverpackung klar hervorgehoben. Wir haben die V8-I-Variante für Intel-Sockel erhalten.

Im Handel ist die Verfügbarkeit zum Testzeitpunkt noch etwas eingeschränkt. Die ersten Listungen liegen bei rund 110 Euro. Damit gehört der V8 ACE 3DHP Black klar zu den hochpreisigeren Luftkühlern.

Der Kühler wird in einer schicken Verpackung ausgeliefert, die mit einer Stofflasche geöffnet werden kann. Darin präsentiert sich der V8 ACE 3DHP Black auch gleich in seiner ganzen Pracht. Hinter dem Kühler steckt eine Schachtel mit dem Zubehör.

Als Zubehör liegen Anleitung, Garantieinformationen, das Montagematerial, ein Y-Adapter für die PWM-Lüfter und eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste (CryoFreeze) bei.