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Mit seiner PX-1-Serie bringt Arctic eine alternative Wärmeleitlösung auf den Markt. Die weichen und formbaren Kühlpads sind primär für GPU-VRAM, VRM-Arrays, MOSFETs und Drosseln geeignet.

Durch ihre tonartige Konsistenz sind diese Pads stark formbar und vor allem dann gut geeignet, wenn unebene Flächen oder unterschiedliche Bauteilhöhen berücksichtigt werden müssen. Dadurch sind diese Putty Pads auch eine Alternative zu klassischen Wärmeleitpads. Die Pads können nach Belieben zugeschnitten werden.

Innerhalb der Serie gibt es die Varianten PX-1 und PX-1 Extreme. Die PX-1-Pads sind besonders weich. Davon konnten wir uns auch selbst überzeugen und zudem auch eigenes Bildmaterial von den PX-1 erstellen. Die PX-1-Extreme-Pads werden durch künstliches Diamantpulver fester und dichter. Sie sind dadurch robuster und stabiler und vor allem dann geeignet, wenn höherer Anpressdruck und eine möglichst effiziente Wärmeübertragung gefragt sind. Während die PX-1 1,5 mm dick sind, kommen die PX-1 Extreme auf 1 mm. Die Grundfläche beider Pads wird mit 74 x 39 mm angegeben. Beide Pads werden in einem Fünferset mit Aufbewahrungsbox und passenden Anwendungswerkzeugen ausgeliefert. An Ober- und Unterseite der Pads kleben jeweils Schutzfolien.

Arctic setzt für die PX-1 eine UVP von 34,99 Euro an, verkauft diese Pads aber schon zum Verkaufsstart für 20,99 Euro. Aus 102,99 Euro UVP wird bei der PX-1 Extreme ein Launchpreis von 61,79 Euro.