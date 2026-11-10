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Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited im Test

Motorisiertes Display für optimierten Airflow

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Von Philipp Moosdorf

Seite 1: Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited im Test: Motorisiertes Display für optimierten Airflow
Seite 1: Ocypus Omega L36 Ultra Eng Limited im Test: Motorisiertes Display für optimierten Airflow Seite 2: Detailbetrachtung (1) Seite 3: Detailbetrachtung (2) Seite 4: Montage Seite 5: Software Seite 6: Testsystem und Testmethodik Seite 7: Lautstärke Seite 8: Kühlleistung Seite 9: Fazit
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Die Omega L36 Ultra Eng Limited ist ein Vorzeigeprojekt von Ocypus. Die limitierte und hochpreisige 360-mm-AiO-Kühlung hat ein regelrechtes Transformer-Pumpengehäuse. Das öffnet sich motorisiert, um die VRM-Kühlung mit einem integrierten VRM-Lüfter zu verbessern.

Wir haben bisher zwei AiO-Kühlungen des chinesischen Unternehmens Ocypus getestet. Die Sigma L36 ARGB mit kleinem, aber schick integriertem Display und die Sigma L36 PRO mit regelrecht schwebendem 3,5-Zoll-Display. Optisch haben sich beide Modelle durchaus eigenständig präsentieren können. Doch die neue Omega L36 Ultra Eng Limited ist nun sowohl optisch als auch funktional einzigartig.

Diese 360-mm-AiO-Kühlung erinnert eigentlich mehr an einen verrückten Prototypen für eine Messepräsentation als an ein Produkt für den Endkundenmarkt. Doch das auf 200 Exemplare limitierte Modell soll tatsächlich auf den Markt kommen. Ihr extrem wuchtiges Displaygehäuse kann sich motorisiert verwandeln. Es öffnet sich in vier Segmenten und sorgt so dafür, dass der VRM-Lüfter unter dem Display effektiver kühlen kann. Die motorisierte Transformation kann sowohl automatisch beim Erreichen einer Temperaturschwelle oder auch manuell über die Software ausgelöst werden.

In Europa wird Ocypus die Omega L36 Ultra Eng Limited über Amazon verkaufen. Weil die 200 limitierten Exemplare global vertrieben werden, dürften hierzulande nur wenige Exemplare verfügbar werden. Aktuell nennt Ocypus nur die US-Preisempfehlung in Höhe von 399,90 US-Dollar. Der Euro-Preis dürfte sich aber auf ähnlich hohem Niveau bewegen.

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Als Zubehör liegen der Omega L36 Ultra Eng Limited Montagematerial, Klettverschlüsse für das Kabelmanagement, zwei Dosierspritzen mit Wärmeleitpaste, ein Lüfteradapter zum Drosseln der maximalen Lüfterdrehzahl von 2.200 auf 1.900 U/min und ein USB-2.0-Pfostensteckerhub bei. Zudem gibt es eine Kunststoffkarte, auf der die limitierte Produktnummer erkennbar ist. Ein QR-Code auf ihrer Rückseite führt zur Ocypus-Webseite.

Spezifikationen
KühlernameOcypus Omega L36 Ultra Eng Limited Test
Kaufpreis399,90 Dollar (US-UVP)
Homepageocypus.com
KühlertypAll-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter)397 x 120 x 27 mm (L x B x H)
MaterialBodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Display2,8 Zoll IPS-Panel, 480 x 480 Pixel
Schläuchetextilummantelt
Serienbelüftung1x 360 mm, 500 - 2.200 U/min
SockelAMD: AM5, AM4
Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x
Garantiedauerfünf Jahre für die reine AiO-Kühlung, zwei Jahre für das Displaymodul
Quellen und weitere Links

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