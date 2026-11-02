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Alphacool Core 2 XT 360mm im Test

Eine AiO-Kühlung mit DIY-Anleihen

Portrait des Authors

Von Philipp Moosdorf

Seite 1: Alphacool Core 2 XT 360mm im Test: Eine AiO-Kühlung mit DIY-Anleihen
Seite 1: Alphacool Core 2 XT 360mm im Test: Eine AiO-Kühlung mit DIY-Anleihen Seite 2: Detailbetrachtung (1) Seite 3: Detailbetrachtung (2) Seite 4: Montage Seite 5: Testsystem und Testmethodik Seite 6: Lautstärke Seite 7: Kühlleistung Seite 8: Fazit
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Alphacools Core 2 XT 360mm ist nicht einfach eine weitere AiO-Kühlung mit Standardtechnik. Stattdessen kommen Komponenten aus dem DIY-Bereich zum Einsatz, darunter ein Kupferradiator, die Core DC-LT 3-Pumpe und ein Kühler auf Basis des Core 1.

Die Masse der AiO-Kühlungen wird von einigen wenigen Fertigern wie Asetek produziert. Entsprechend stark ähneln sich die einzelnen Modelle. Unterschiede gibt es noch am ehesten bei der Optik und bei den Lüftern. Im DIY-Bereich ist die Vielfalt hingegen viel größer. Und hier gibt es auch andere Lösungen als bei typischen AiO-Kühlungen. Alphacools Core 2 XT 360mm wurde als AiO-Kühlung aus DIY-Komponenten entwickelt und unterscheidet sich damit deutlich von der Masse der Konkurrenz.

Schon seit Jahren deckt Alphacool sowohl den DIY- als auch den AiO-Kühlungsbereich ab. Das führte schon in der Vergangenheit zu spannenden Modellen. Auch bei der Core 2 XT 360mm bedient sich Alphacool bei seinen eigenen DIY-Komponenten. So basiert der Kühler auf der Technologie des Core 1. Die neue Core DC-LT 3-Pumpe konnte Alphacool in den Kühler integrieren. Mit dem NexXxoS HPE Full Copper Radiator wird anders als bei fast allen anderen AiO-Kühlungen kein Aluminium-, sondern ein Kupferradiator verbaut. Dazu kann diese AiO-Kühlung bei Bedarf gewartet werden.

Im Preisvergleich wird die Alphacool Core 2 XT 360mm aktuell für rund 273 Euro angeboten und ist damit preislich klar als Oberklassemodell platziert.

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Als Zubehör liegen Anleitung, Montagematerial, die Wärmeleitpaste Apex 2, ein Wärmeleitpastenspachtel, ein Werkzeug zum Öffnen des Fill-/Drainports, ein PWM-Verlängerungskabel, ein A-RGB-Verlängerungskabel und ein A-RGB-Adapter bei. Die einzelnen Tütchen können über kleine Infokarten mit Buchstabenaufdruck identifiziert werden.

Spezifikationen
KühlernameAlphacool Core 2 XT 360mm
Kaufpreis rund 273 Euro
Homepage shop.alphacool.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 391,5 x 124 x 30 mm (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Kupfer
Schläuche TVP
Serienbelüftung 3x Apex Stealth, 120-mm-Lüfter mit 380 - 2.600 (±10 %) U/min
Sockel AMD: AM4 / AM5
Intel: LGA 1700 / LGA 1851 
Garantiedauerdrei Jahre
Quellen und weitere Links
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