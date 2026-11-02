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Alphacools Core 2 XT 360mm ist nicht einfach eine weitere AiO-Kühlung mit Standardtechnik. Stattdessen kommen Komponenten aus dem DIY-Bereich zum Einsatz, darunter ein Kupferradiator, die Core DC-LT 3-Pumpe und ein Kühler auf Basis des Core 1.

Die Masse der AiO-Kühlungen wird von einigen wenigen Fertigern wie Asetek produziert. Entsprechend stark ähneln sich die einzelnen Modelle. Unterschiede gibt es noch am ehesten bei der Optik und bei den Lüftern. Im DIY-Bereich ist die Vielfalt hingegen viel größer. Und hier gibt es auch andere Lösungen als bei typischen AiO-Kühlungen. Alphacools Core 2 XT 360mm wurde als AiO-Kühlung aus DIY-Komponenten entwickelt und unterscheidet sich damit deutlich von der Masse der Konkurrenz.

Schon seit Jahren deckt Alphacool sowohl den DIY- als auch den AiO-Kühlungsbereich ab. Das führte schon in der Vergangenheit zu spannenden Modellen. Auch bei der Core 2 XT 360mm bedient sich Alphacool bei seinen eigenen DIY-Komponenten. So basiert der Kühler auf der Technologie des Core 1. Die neue Core DC-LT 3-Pumpe konnte Alphacool in den Kühler integrieren. Mit dem NexXxoS HPE Full Copper Radiator wird anders als bei fast allen anderen AiO-Kühlungen kein Aluminium-, sondern ein Kupferradiator verbaut. Dazu kann diese AiO-Kühlung bei Bedarf gewartet werden.

Im Preisvergleich wird die Alphacool Core 2 XT 360mm aktuell für rund 273 Euro angeboten und ist damit preislich klar als Oberklassemodell platziert.

Als Zubehör liegen Anleitung, Montagematerial, die Wärmeleitpaste Apex 2, ein Wärmeleitpastenspachtel, ein Werkzeug zum Öffnen des Fill-/Drainports, ein PWM-Verlängerungskabel, ein A-RGB-Verlängerungskabel und ein A-RGB-Adapter bei. Die einzelnen Tütchen können über kleine Infokarten mit Buchstabenaufdruck identifiziert werden.