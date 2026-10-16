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Sudokoo SK700V MACH im Test

Performance-Lüfter, sieben Heatpipes und ein Display

Portrait des Authors

Von Philipp Moosdorf

Seite 1: Sudokoo SK700V MACH im Test: Performance-Lüfter, sieben Heatpipes und ein Display
Seite 1: Sudokoo SK700V MACH im Test: Performance-Lüfter, sieben Heatpipes und ein Display Seite 2: Detailbetrachtung (1) Seite 3: Detailbetrachtung (2) Seite 4: Montage Seite 5: Die Software Seite 6: Testsystem und Testmethodik Seite 7: Lautstärke Seite 8: Kühlleistung Seite 9: Fazit
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Der Sudokoo SK700V MACH ist ein üppig ausgestatteter Luftkühler. Ein hochdrehender Performance-Lüfter und sieben 6-mm-Heatpipes sollen für eine hohe Kühlleistung sorgen. Und eine großzügige Anzeige informiert fortlaufend über die wichtigsten Systemdaten. 

Während der CES haben wir mit Sudokoo ein Unternehmen aus Singapur besucht, das erstmalig auf dieser wichtigen Tech-Messe vertreten war. Jetzt können wir uns erstmalig auch in der Redaktion ein Bild von einem Sudokoo-Produkt machen. Der SK700V MACH ist ein umfangreich ausgestatteter Luftkühler. Optisch prägend ist primär das großzügige Display auf der Kühleroberseite. Es informiert in Echtzeit über zentrale Systemdaten und zeigt dabei auch an, wenn ein kritisches Temperaturniveau überschritten wird. 

In der MACH-Version wertet Sudokoo den Kühler zudem mit einem 30 mm dicken Performance-Lüfter auf. Der läuft mit bis zu 3.000 U/min und soll im Zusammenspiel mit den sieben Heatpipes für eine effektive Kühlung sorgen. Dabei ist der SK700V MACH als Single-Towerkühler eher kompakt, die Kompatibilität dürfte also unkritischer als bei großen Dual-Towerkühlern ausfallen.

Sudokoo SK700V MACH
Sudokoo SK700V MACH
Sudokoo SK700V MACH
Sudokoo SK700V MACH
Sudokoo SK700V MACH
Sudokoo SK700V MACH
Sudokoo SK700V MACH
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Sudokoo SK700V MACH
Sudokoo SK700V MACH
Sudokoo SK700V MACH
Sudokoo SK700V MACH
Sudokoo SK700V MACH

Aktuell ist der Sudokoo SK700V MACH über Amazon für rund 90 Euro erhältlich. Alternativ gibt es den SK700-Kühler auch in Varianten ohne Performance-Lüfter und auch ohne Display und dabei teils deutlich günstiger. Diese einfacheren Modelle werden teilweise zudem nicht nur in einer schwarzen, sondern auch in einer weißen Farbvariante angeboten. 

Sudokoo SK700V MACH

Sudokoo liefert den Kühler mit Anleitung, Montagematerial, zwei Schraubendrehern, einem Wärmeleitpastenspachtel und einem Wärmeleitpastenreinigungstuch aus. Was unserem Sample allerdings nicht beilag, ist Wärmeleitpaste. Am Kühlerboden klebt bei Auslieferung auch noch keine. Laut Sudokoo würde eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste regulär aber zum Lieferumfang gehören.

Spezifikationen
KühlernameSudokoo SK700V MACH
Kaufpreis rund 90 Euro
Homepage de.sudokoo.com
Kühlertyp Single-Towerkühler
Maße und Gewicht inkl. Lüfter 146 × 103 × 164 mm (L x B x H), 1.470 g
Material Bodenplatte und Heatpipes: Kupfer
Kühlrippen: Aluminium
Heatpipes sieben 6-mm-Heatpipes
Serienbelüftung 1x 120 mm, 500-3.000 U/min (±10%0), Lüfterstopp unter 5 % PWM
Sockel AMD: AM5
Intel: LGA 1851, LGA1700, 1200, 115X
Garantiedauerfünf Jahre
Quellen und weitere Links
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