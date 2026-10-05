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Mit ihrem Triple-Displays-Design soll die TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB eine besonders immersive Wirkung ermöglichen. Im Test schauen wir uns aber nicht nur die spezielle Displaylösung näher an, sondern klären auch, ob dieses Modell insgesamt eine überzeugende AiO-Kühlung ist.

Als erste AiO-Kühlung von TCOMAS haben wir kürzlich die NEOX 360 testen können. Ihr Highlight ist ganz klar das große und farbintensive 6,67‑Zoll-OLED-Display, das L-förmig gestaltet wurde. Bei der Displaylösung seiner EXIT D3 PRO 360 ARGB geht TCOMAS hingegen einen anderen, aber nicht weniger bemerkenswerten Weg. Der Displayaufsatz kombiniert hier gleich drei 3,95-Zoll-Displays, die in einem Aluminiumrahmen angeordnet werden. Damit sollen sich neue, besonders immersive Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen.

Auf den ersten Blick erinnert das Konzept etwas an die TRYX Stage ARGB 360mm. Bei ihr werden aber zwei Displays, die im 90-Grad-Winkel zueinander stehen, mit einer Spiegelfläche dazwischen kombiniert. Auf diese Spiegelfläche können dann z.B. kleine Figuren gestellt werden. Beim TCOMAS-Modell ist die dritte Fläche hingegen ein Display und kein Spiegel.

Die TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB gibt es in einer schwarzen und in einer weißen Variante. Die UVP liegt bei 285,99 Euro.

TCOMAS liefert die EXIT D3 PRO 360 ARGB mit dem Montagematerial für die unterstützten AMD- und Intel-Sockel sowie mit einem Anschlusskabel für die Lüfter aus. Eine Anleitung wird online auf der Produktseite bereitgestellt.