News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Werbung
TEST
#TCOMAS #EXIT-D3-PRO-360-ARGB #AiO-Kuehlung #Kuehlung #RGB #review #Test

TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB im Test

Mehr Immersion durch mehr Displays?

Portrait des Authors

Von Philipp Moosdorf

Seite 1: TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB im Test: Mehr Immersion durch mehr Displays?
Seite 1: TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB im Test: Mehr Immersion durch mehr Displays? Seite 2: Detailbetrachtung (1) Seite 3: Detailbetrachtung (2) Seite 4: Montage Seite 5: Die T'OWEI-Software von TCOMAS Seite 6: Testsystem und Testmethodik Seite 7: Lautstärke Seite 8: Kühlleistung Seite 9: Fazit
3

Werbung

Mit ihrem Triple-Displays-Design soll die TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB eine besonders immersive Wirkung ermöglichen. Im Test schauen wir uns aber nicht nur die spezielle Displaylösung näher an, sondern klären auch, ob dieses Modell insgesamt eine überzeugende AiO-Kühlung ist.

Als erste AiO-Kühlung von TCOMAS haben wir kürzlich die NEOX 360 testen können. Ihr Highlight ist ganz klar das große und farbintensive 6,67‑Zoll-OLED-Display, das L-förmig gestaltet wurde. Bei der Displaylösung seiner EXIT D3 PRO 360 ARGB geht TCOMAS hingegen einen anderen, aber nicht weniger bemerkenswerten Weg. Der Displayaufsatz kombiniert hier gleich drei 3,95-Zoll-Displays, die in einem Aluminiumrahmen angeordnet werden. Damit sollen sich neue, besonders immersive Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. 

Auf den ersten Blick erinnert das Konzept etwas an die TRYX Stage ARGB 360mm. Bei ihr werden aber zwei Displays, die im 90-Grad-Winkel zueinander stehen, mit einer Spiegelfläche dazwischen kombiniert. Auf diese Spiegelfläche können dann z.B. kleine Figuren gestellt werden. Beim TCOMAS-Modell ist die dritte Fläche hingegen ein Display und kein Spiegel.

TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB

Die TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB gibt es in einer schwarzen und in einer weißen Variante. Die UVP liegt bei 285,99 Euro. 

TCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB

TCOMAS liefert die EXIT D3 PRO 360 ARGB mit dem Montagematerial für die unterstützten AMD- und Intel-Sockel sowie mit einem Anschlusskabel für die Lüfter aus. Eine Anleitung wird online auf der Produktseite bereitgestellt.

Spezifikationen
KühlernameTCOMAS EXIT D3 PRO 360 ARGB
Kaufpreis 285,99 Euro (UVP)
Homepage www.tcomastech.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 397 × 119,2 × 29,2 mm  (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche textilummantelt, 40 cm Länge
Serienbelüftung 3x 120 mm, 650 - 3.200 U/min (±10%)
Sockel AMD: AM5, AM4
Intel: LGA 1851, 1700
Garantiedauersechs Jahre
Quellen und weitere Links

Werbung

#TCOMAS
#EXIT-D3-PRO-360-ARGB
#AiO-Kuehlung
#Kuehlung
#RGB
#review
#Test
KOMMENTARE (3)
Back to top