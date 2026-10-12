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Bei der Kühlung von Prozessoren, GPUs und anderen leistungsdichten Komponenten spielt nicht nur der Kühler selbst eine entscheidende Rolle. Zwischen dem Chip und dem Kühler befindet sich ein sogenanntes Thermal Interface Material, kurz TIM. Seine Aufgabe besteht darin, den thermischen Übergang zwischen zwei Oberflächen zu verbessern. Auf den ersten Blick wirkt das zunächst widersprüchlich: Sowohl der Heatspreader eines Prozessors als auch die Bodenplatte eines Kühlers bestehen aus gut wärmeleitenden Materialien wie Kupfer, Aluminium oder vernickelten Metallen. Gleichzeitig sind deren Oberflächen aber selbst bei einer aufwendigen Bearbeitung nicht vollkommen eben.

Unter einem Mikroskop betrachtet, weisen beide Kontaktflächen Unebenheiten auf. Treffen sie direkt aufeinander, entsteht deshalb kein vollflächiger metallischer Kontakt. Zwischen den Flächen verbleiben mikroskopisch kleine Hohlräume, die mit Luft gefüllt sind. Luft besitzt jedoch eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit. Ein thermisches Interface soll diese Hohlräume möglichst vollständig ausfüllen und dadurch den thermischen Widerstand zwischen Wärmequelle und Kühler reduzieren.

Entscheidend ist dabei nicht allein die Wärmeleitfähigkeit des verwendeten Materials. Ebenso wichtig sind die Dicke der TIM-Schicht, deren mechanischen Eigenschaften, der Anpressdruck, die Oberflächenbeschaffenheit von Chip und Kühler sowie die Langzeitstabilität. Ein Material mit einer nominell sehr hohen Wärmeleitfähigkeit kann deshalb in der Praxis schlechter funktionieren als ein Material mit niedrigeren Datenblattwerten, wenn es sich beispielsweise nicht ausreichend dünn auftragen lässt oder unter thermischer Belastung seine Eigenschaften verändert.

TIMs kommen an unterschiedlichen Stellen bzw. in vielerlei Hardwarekomponenten zum Einsatz. Zwischen CPU und Kühler, zwischen GPU und Kühler, auf Grafikspeicher, SSD-Controllern, DRAM-Chips sowie den energieversorgenden Komponenten wie VRMs und Mosfets. Überall dort, wo eine gewisse Abwärme entsteht, die abgeführt werden muss, sind TIMs eine entscheidende Komponente, dies gewährleisten zu können.

Wärmeleitpaste: der klassische Ansatz

Wärmeleitpaste ist nach wie vor eines der am weitesten verbreiteten thermischen Interface-Materialien. Sie besteht typischerweise aus einer Trägerflüssigkeit beziehungsweise einem Polymer und darin verteilten wärmeleitenden Füllstoffen. Zum Einsatz kommen unter anderem keramische Partikel, Metalloxide, Kohlenstoffverbindungen oder metallische Bestandteile.

Der wesentliche Vorteil der Paste liegt in ihrer Fähigkeit, sich an die mikroskopischen Unebenheiten der Kontaktflächen anzupassen. Unter dem Anpressdruck des Kühlers verteilt sie sich über die Oberfläche und verdrängt dabei möglichst viel Luft. Die eigentliche Schicht sollte dabei so dünn wie möglich sein, da auch das TIM selbst einen thermischen Widerstand darstellt.

Die Wärmeleitfähigkeit handelsüblicher Pasten kann je nach Zusammensetzung deutlich variieren. Hohe Werte auf dem Datenblatt sind allerdings nicht automatisch gleichbedeutend mit einer entsprechend besseren Kühlleistung. Entscheidend ist vielmehr der gesamte thermische Widerstand der Verbindung. Zusätzlich spielt die Viskosität eine Rolle: Zu zähes Material lässt sich schlechter verteilen, während sehr dünne Pasten leichter aus dem vorgesehenen Kontaktbereich herausgedrückt werden können.

Ein weiterer Punkt ist die Alterung. Klassische Pasten können über längere Zeit austrocknen oder Bestandteile verlieren. Bei wiederholten Aufheiz- und Abkühlvorgängen können außerdem Pump-out-Effekte auftreten. Dabei wird das Material durch unterschiedliche thermische Ausdehnungen von Chip, Heatspreader und Kühler teilweise aus dem eigentlichen Kontaktbereich verdrängt. Moderne Pasten sind deshalb zunehmend darauf ausgelegt, auch über viele thermische Zyklen hinweg eine möglichst konstante Schichtdicke zu erhalten.

Für die meisten Desktop-Prozessoren und Grafikkarten stellt Wärmeleitpaste einen guten Kompromiss aus thermischer Leistung, Kosten, einfacher Verarbeitung und Kompatibilität dar.

Die von Thermal Grizzly angebotenen Wärmeleitpasten:

Alle Wärmeleitpasten sind in verschiedenen Größen erhältlich. Wer die Wärmeleitpaste aufgrund eines CPU- oder Kühlerwechsels nur gelegentlich neu auftragen muss, kann zu den kleineren Portionsgrößen greifen. Bei größerem Verbrauch gibt es auch größere Portionen.

Thermal Grizzly empfiehlt, Wärmeleitpaste möglichst dünn und gleichmäßig auf die Kontaktfläche des Prozessors aufzutragen. Entscheidend ist dabei, dass die Paste die Unebenheiten zwischen Heatspreader und Kühler ausfüllt, ohne eine unnötig dicke Schicht zu bilden. Je nach Prozessorgröße und Bauform kann sich die geeignete Auftragungsmethode unterscheiden. Für die üblichen Desktop-Prozessoren bietet sich ein kleiner Tropfen in der Mitte des Heatspreaders an, der anschließend durch den Anpressdruck des Kühlers verteilt wird. Alternativ kann die Paste mit einem Spatel dünn über die gesamte Fläche verteilt werden.

Vor der Montage sollten die Kontaktflächen sauber, trocken und frei von Rückständen sein. Dazu bietet Thermal Grizzly auch entsprechende Reinigungstücher an. Nach dem Auftragen wird der Kühler möglichst gerade aufgesetzt und mit gleichmäßigem Druck befestigt, damit sich die Wärmeleitpaste möglichst vollständig zwischen beiden Oberflächen verteilt. Thermal Grizzly weist zugleich darauf hin, dass zu viel Wärmeleitpaste keinen thermischen Vorteil bringt und bei bestimmten Produkten sogar Nachteile verursachen kann. Bei der Auswahl der Auftragungsmethode spielen deshalb sowohl die jeweilige Paste als auch die Größe und Form des Heatspreaders eine Rolle.

Wärmeleit-Sheets: eine dauerhafte Alternative zu Wärmeleitpasten

Eine Zwischenposition zwischen Paste und klassischen Wärmeleitpads nehmen besonders dünne, spezielle "Sheets" ein. Diese um die 0,2 mm dicken Sheets ersetzen Wärmeleitpaste (in ihrem Einsatzgebiet) und bieten den Vorteil, dass sie extrem lange haltbar sind, da sie vom Pump-Out-Effekt nicht oder nur minimal betroffen sind. Ähnlich wie andere Wärmeleitmittel gibt es auch bei den Sheets große Unterschiede: Die Kohlenstoff-Sheets Carbonaut sind eine günstige Langzeitlösung, während Graphite-Sheets eine Premium-Variante mit hoher Wärmeleitfähigkeit darstellen. Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit ist bei der Montage allerdings besondere Vorsicht geboten, da ein Kontakt mit umliegenden Bauteilen Kurzschlüsse verursachen kann. Das PhaseSheetPTM verfolgt einen ähnlichen Zweck, bedient sich jedoch eines anderen Funktionsprinzips: Phasenwechsel.

Das PhaseSheet PTM arbeitet mit einem Phasenwechselmaterial (Phase Change Material, PCM). Bei niedrigen Temperaturen ist das Material fest und lässt sich ähnlich wie ein Wärmeleitpad aufbringen. Mit steigender Temperatur wird es weich beziehungsweise verflüssigt sich, wodurch sich Unebenheiten zwischen Chip und Kühler besser ausfüllen lassen. Nach dem Abkühlen verfestigt sich das Material wieder. Im Gegensatz zum KryoSheet ist das PhaseSheet PTM elektrisch nichtleitend und damit hinsichtlich möglicher Kurzschlüsse unkritischer. Zudem kann das Phasenwechselmaterial insbesondere bei unebenen Kontaktflächen eine sehr gute thermische Anbindung erreichen.

Ein wichtiger Unterschied zur klassischen Wärmeleitpaste besteht darin, dass PCM nicht zwingend von Anfang an eine flüssige oder pastöse Konsistenz besitzen muss. Das vereinfacht die automatisierte Fertigung und ermöglicht eine reproduzierbare Materialmenge. Gerade bei großen Stückzahlen ist dies ein relevanter Faktor.

Phase-Change-Materialien können zudem eine interessante Alternative zu Paste darstellen, wenn eine möglichst konstante und reproduzierbare Montagequalität gewünscht wird. Die Performance hängt allerdings stark von der konkreten Materialzusammensetzung und der Temperatur ab, bei der der Phasenwechsel stattfindet.

Die von Thermal Grizzly angebotenen Wärmeleit-Sheets:

Genau wie bei den Wärmeleitpads gibt es auch die Wärmeleit-Sheets in unterschiedlichen Größen. Einige der Größen sind bereits auf den jeweiligen Heatspreader bzw. die Chipgröße abgestimmt. Ansonsten ist es aber auch möglich, das Material selbst zuzuschneiden.

Beim KryoSheet empfiehlt Thermal Grizzly eine möglichst saubere und präzise Montage, da es sich um ein relativ festes Material handelt und nicht wie eine Paste durch den Anpressdruck verteilt wird. Die Kontaktflächen von Prozessor und Kühler sollten zunächst gründlich gereinigt und von Rückständen befreit werden. Anschließend wird das KryoSheet auf die Größe des Heatspreaders zugeschnitten beziehungsweise passend positioniert. Dabei sollte die empfindliche Oberfläche möglichst nicht beschädigt oder unnötig geknickt werden. Nach dem Entfernen der Schutzfolie wird das Sheet auf dem Heatspreader ausgerichtet und der Kühler anschließend gleichmäßig aufgesetzt. Ein ausreichender Anpressdruck sorgt dafür, dass das Sheet vollständig an beiden Kontaktflächen anliegt.

PhaseSheet PTM wird ebenfalls als vorkonfektioniertes Wärmeleitmaterial zwischen Prozessor und Kühler eingesetzt und erfordert kein klassisches Auftragen wie eine Wärmeleitpaste. Auch hier müssen die Kontaktflächen zunächst sauber und fettfrei sein. Das Material wird passend auf dem Heatspreader positioniert und anschließend der Kühler montiert. Im Betrieb verändert das Phase-Change-Material bei steigender Temperatur seine Konsistenz und passt sich dadurch den mikroskopischen Unebenheiten der Kontaktflächen an. Für die Montage ist daher insbesondere ein gleichmäßiger Anpressdruck wichtig. Anders als bei einer Paste muss das Material nicht verteilt oder eingearbeitet werden. Seine thermischen Eigenschaften entfaltet das PhaseSheet PTM erst während der ersten Temperaturzyklen.

Flüssigmetall: maximale Wärmeleitfähigkeit mit höheren Anforderungen

Flüssigmetall nimmt innerhalb der verbreiteten TIM-Technologien eine Sonderstellung ein. Dabei handelt es sich in der Regel um metallische Legierungen, die bereits bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen flüssig sind. Häufig kommen Gallium-basierte Legierungen zum Einsatz.

Der große Vorteil ist die sehr hohe Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zu klassischen Wärmeleitpasten. Flüssigmetall kann sich aufgrund seines flüssigen Zustands besonders gut an die mikroskopischen Unebenheiten der Kontaktflächen anpassen. Gleichzeitig lässt sich damit eine extrem dünne thermische Schicht realisieren.

Das macht Flüssigmetall insbesondere für Anwendungen mit sehr hohen Wärmestromdichten interessant. Zwischen einem leistungsstarken Chip und seinem Kühler kann der thermische Widerstand des Interfaces einen relevanten Anteil des gesamten Temperaturunterschieds ausmachen. Wird dieser Widerstand reduziert, kann bei identischem Kühler eine niedrigere Chiptemperatur erreicht werden.

Der Einsatz ist allerdings mit erheblichen Einschränkungen verbunden. Gallium-basierte Flüssigmetalle können bestimmte Metalle angreifen. Insbesondere Aluminium ist problematisch, da Gallium mit Aluminium reagieren und dessen Materialstruktur beeinträchtigen wird. Deshalb müssen die Kontaktflächen für Flüssigmetall geeignet sein, beispielsweise durch entsprechend beschichtete Kupferflächen.

Hinzu kommt die elektrische Leitfähigkeit. Anders als viele klassische Wärmeleitpasten ist Flüssigmetall elektrisch leitend. Gelangt es bei der Montage auf umliegende Kontakte oder Leiterbahnen, kann dies zu Kurzschlüssen führen. Die Anwendung erfordert deshalb eine deutlich größere Sorgfalt.

Auch die Langzeitstabilität ist ein wichtiger Aspekt. Flüssigmetall kann sich unter bestimmten Bedingungen innerhalb der Kontaktfläche verteilen oder mit den Oberflächenmaterialien reagieren. Bei manchen Anwendungen werden deshalb zusätzliche Barrieren oder speziell beschichtete Oberflächen eingesetzt.

Auch die Flüssigmetall gibt es in verschiedenen Produktgrößen – je nachdem, wie oft oder welche Chipgröße abgedeckt werden soll.

Bei der Verwendung von Flüssigmetall ist auf einige Dinge zu achten: So greift das Flüssigmetall bestimmte Materialien an und darf nicht direkt auf Kupfer aufgetragen werden. Zudem ist es elektrisch leitfähig und somit muss verhindert werden, dass das Flüssigmetall an andere Stelle kommt, an denen es einen Kurzschluss verursachen könnte. Auch hier bietet Thermal Grizzly mit dem Kapton-Tape und dem Shield-Schutzlack das entsprechende Zubehör.

Wärmeleitpads: definierte Dicke und einfache Verarbeitung

Wärmeleitpads verfolgen einen anderen Ansatz. Dabei handelt es sich um meist elastische, vorgeformte Materialien, die in einer definierten Dicke zwischen Wärmequelle und Kühler beziehungsweise Kühlkörper platziert werden. Sie sind insbesondere dort interessant, wo zwischen den Komponenten ein größerer Abstand überbrückt werden muss oder eine Paste aufgrund der Geometrie nicht praktikabel wäre.

Thermal Pads kommen deshalb häufig bei Spannungswandlern, Speicherchips, SSD-Controllern und anderen Bauteilen zum Einsatz. Bei Grafikkarten beispielsweise können unterschiedliche Höhen zwischen GPU, VRAM und Spannungsversorgung bestehen. Während die GPU häufig mit einer Paste oder einem anderen dünnen TIM angebunden wird, können Pads die Höhenunterschiede zwischen den übrigen Komponenten und dem Kühlkörper ausgleichen.

Die entscheidende Größe ist dabei die Dicke des Pads. Ein zu dünnes Pad erreicht möglicherweise keinen ausreichenden Kontakt, während ein zu dickes Pad den Anpressdruck auf andere Komponenten verändern kann. Gerade bei komplexen Kühlerkonstruktionen ist die korrekte Abstimmung der Pad-Dicken deshalb relevant.

Im Vergleich zu Wärmeleitpaste weisen Pads häufig eine geringere Wärmeleitfähigkeit auf. Das ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass sie eine wesentlich dickere thermische Schicht bilden. Gleichzeitig bieten sie mechanische Vorteile: Sie lassen sich sauber positionieren, sind einfach zu montieren und können je nach Ausführung gewisse Toleranzen zwischen Bauteil und Kühler ausgleichen.

Für Anwendungen mit großen Kontaktflächen und sehr kleinen Abständen sind Pads deshalb nicht zwingend die beste Wahl. Sobald jedoch unterschiedliche Bauhöhen oder größere Spalte überbrückt werden müssen, können sie gegenüber einer Paste deutliche praktische Vorteile bieten.

Die von Thermal Grizzly angebotenen Wärmeleitpads:

Bei den Wärmeleitpads besonders wichtig ist die Dicke. Die Hersteller von Wasserkühlern geben diese vor. Sollen die originalen Wärmeleitpads beispielsweise einer Grafikkarte getauscht werden, muss die Stärke der ab Werk installierten Wärmeleitpads vorher gemessen werden. Auch in der Länge und Breite der Pads kann der Kunde wählen.

Thermal Grizzly TG Putty ist eine elektrisch nichtleitende und flexible Alternative zu herkömmlichen Wärmeleitpads. Das Material dient als sogenannter Gap-Filler und kann aufgrund seiner anpassungsfähigen Konsistenz unterschiedliche Höhen zwischen Komponenten und Kühler ausgleichen. Damit eignet es sich insbesondere für den Umbau von Grafikkarten oder den Austausch der werkseitig verbauten Wärmeleitpads zwischen PCB und Kühler.

Bei Grafikkarten kommen ab Werk häufig mehrere Wärmeleitpads mit unterschiedlichen Materialstärken zum Einsatz. Beim Erneuern der Pads oder beim Wechsel auf einen anderen Kühler, beispielsweise einen GPU-Wasserkühler, müssen daher oftmals mehrere Pad-Stärken vorgehalten werden. TG Putty soll diesen Aufwand reduzieren, da sich mit dem Material Höhenunterschiede von 0,2 bis 3,0 mm ausgleichen lassen.

Das Auftragen erfolgt mithilfe der mitgelieferten Spachtel, mit denen sich das Material sowohl gezielt als auch großflächig verteilen lässt. Durch die flexible Anpassung an die jeweiligen Kontaktflächen kann TG Putty auch ungleichmäßige Abstände zwischen Bauteilen und Kühler ausfüllen.

Nicht nur die Wärmeleitfähigkeit entscheidet

Bei der Bewertung eines TIMs wird häufig ausschließlich auf die Wärmeleitfähigkeit in Watt pro Meter und Kelvin (W/mK) geschaut. Diese Kennzahl ist zwar relevant, erlaubt allein jedoch keine belastbare Aussage über die tatsächliche Kühlleistung.

Für den Wärmetransport durch das Interface ist vereinfacht betrachtet der thermische Widerstand entscheidend. Er hängt unter anderem von der Wärmeleitfähigkeit, der Fläche und der Dicke der Schicht ab. Eine hohe Wärmeleitfähigkeit kann daher durch eine größere Schichtdicke teilweise wieder kompensiert werden.

Genau hier unterscheiden sich die einzelnen Technologien deutlich. Eine Paste kann sehr dünn aufgetragen werden, ein Pad besitzt dagegen eine definierte, meist größere Dicke. Ein PCM startet als definierte Schicht und verändert seine mechanischen Eigenschaften unter Wärme. Flüssigmetall kann wiederum extrem dünn verteilt werden und besitzt gleichzeitig eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit.

Auch der mechanische Aufbau des Kühlsystems spielt eine Rolle. Ein hoher Anpressdruck kann die effektive Schichtdicke reduzieren und bei Pasten oder Flüssigmetall eine bessere Verteilung ermöglichen. Bei Pads darf der Anpressdruck hingegen nicht so hoch sein, dass umliegende Komponenten oder die Leiterplatte mechanisch belastet werden.

Die Wahl des TIMs ist deshalb eine Systementscheidung

Bei Wärmeleitmaterialien unterscheiden sich die Anforderungen je nach Einsatzgebiet deutlich. Während Industrie-Anwender häufig auf silikonfreie Wärmeleitpasten setzen, spielen bei Endkunden neben der thermischen Leistung auch Preis, Verarbeitung und Langzeitstabilität eine wichtige Rolle. Für industrielle Anwendungen bieten sich dabei unter anderem Hydronaut als preislich attraktivere Variante sowie Hydronaut Pro für höhere thermische Anforderungen an.

Im klassischen Endkundenbereich lässt sich das Angebot stärker nach den jeweiligen Anforderungen differenzieren. Wer eine gute Wärmeleitpaste zu einem vergleichsweise niedrigen Preis sucht, kann auf Aeronaut zurückgreifen. Für Anwender, bei denen die maximale Leistung im Vordergrund steht, ist hingegen Duronaut Pro vorgesehen. Soll neben der thermischen Leistung auch eine möglichst hohe Langzeitstabilität erreicht werden, stehen mit Duronaut und Duronaut Pro zwei Varianten zur Verfügung, wobei Duronaut die günstigere Option darstellt.

Eine Alternative zu klassischen Wärmeleitpasten sind vorgefertigte Wärmeleitmaterialien in Sheet-Form, die ohne das klassische Auftragen einer Paste auskommen. Dabei ist zwischen verschiedenen Materialkonzepten zu unterscheiden: Während beispielsweise das PhaseSheet von Thermal Grizzly auf einem Phasenwechselmaterial (PCM) basiert, handelt es sich beim KryoSheet um ein graphenbasiertes Wärmeleitmaterial. Je nach Ausführung und Betriebstemperatur können diese Materialien ihre Konsistenz beziehungsweise ihre thermischen Eigenschaften verändern oder Unebenheiten zwischen den Kontaktflächen ausgleichen. Sie sollen eine hohe thermische Leistung mit einer langen Lebensdauer verbinden und können je nach Anwendung an die Leistungsfähigkeit hochwertiger Wärmeleitpasten heranreichen. Gleichzeitig entfällt das Auftragen und spätere Verteilen einer Paste.

An der Spitze der thermischen Leistungsfähigkeit steht Flüssigmetall. Aufgrund seiner hohen Wärmeleitfähigkeit kann es die thermische Schnittstelle zwischen Chip und Kühler deutlich verbessern. Gleichzeitig ist der Einsatz mit höheren Risiken verbunden. Flüssigmetall ist elektrisch leitfähig und kann bei unsachgemäßer Anwendung Schäden an umliegenden Bauteilen verursachen. Entsprechend wird es inzwischen vor allem bei geköpften beziehungsweise "delidded" Prozessoren eingesetzt, bei denen die thermische Schnittstelle innerhalb des Prozessors gezielt verändert wurde. Für gewöhnliche Desktop-Systeme ist Flüssigmetall daher mit deutlich höheren Anforderungen an die Verarbeitung verbunden.

Für extremes Overclocking gelten wiederum andere Prioritäten. Hier werden weiterhin Kryonaut für Anwendungen mit Trockeneiskühlung und Kryonaut Extreme für Systeme mit Flüssigstickstoff (LN2) empfohlen. In diesen Einsatzszenarien stehen maximale thermische Leistung unter sehr niedrigen Temperaturen und die Eignung für kurzfristige Extrembelastungen im Vordergrund, während Faktoren wie einfache Verarbeitung oder eine möglichst lange Lebensdauer eine untergeordnete Rolle spielen.

Für die Praxis bedeutet das auch, dass die nominelle Wärmeleitfähigkeit eines Produkts nur ein Teil der Bewertung sein kann. Montageeigenschaften, Schichtdicke, Pump-out-Verhalten, Alterung, Temperaturbereich, Materialverträglichkeit und die konkrete Geometrie sind mindestens ebenso relevant. Die technisch beste Lösung ist daher nicht zwangsläufig das Material mit dem höchsten W/mK-Wert, sondern dasjenige, das unter den gegebenen mechanischen, thermischen und fertigungstechnischen Bedingungen den geringsten Gesamtwiderstand bei ausreichender Langzeitstabilität ermöglicht.

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