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Mit dem BioniX P12 A-RGB testen wir auch das 120-mm-Modell aus der neuen Lüftergeneration von Arctic. Kann es ebenfalls den sehr attraktiven Mix aus Leistung, Preis und Ausstattung bieten?

Das größere Geschwistermodell BioniX P14 A-RGB haben wir bereits getestet und dabei auch die Neuerungen der brandaktuellen Lüftergeneration von Arctic benannt. Diese neue Serie soll gleichermaßen eine hohe Performance bieten, schick aussehen und preislich attraktiv sein.

Arctic verbaut je Lüfter 16 A-RGB-LEDs, die sowohl den Rotor als auch zwei Seiten des Lüfterrahmens beleuchten. Um das leidige Thema der Verkabelung zu lösen, lassen sich bis zu drei der Lüfter einfach direkt mit steckbaren Brückenmodulen verbinden und zusammen über ein Anschlusskabel betreiben. Ein sehr breiter Drehzahlbereich von 450 - 3.000 U/min plus Lüfterstopp soll sicherstellen, dass der BioniX P12 A-RGB unterschiedlichen Anforderungen an Leistung und Lautstärke gerecht wird.

Auch beim BioniX P12 A-RGB gibt es sowohl Einzel- als auch Dreierpacks in Schwarz und in Weiß. Arctic senkt die Verkaufspreise gegenüber der formalen UVP direkt zum Verkaufsstart massiv. So kostet ein Einzellüfter in Schwarz 11,39 statt 18,99 Euro. Für das Dreierpack werden 29,99 Euro statt formalen 49,99 Euro aufgerufen. Für die weiße Farbvariante wird ein kleiner Aufschlag fällig, sie kostet als Einzellüfter 11,99 Euro bzw. im Dreierpack 31,49 Euro.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: