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Arctics BioniX P14 A-RGB könnten das Zeug zur eierlegenden Wollmilchsau haben. Denn laut Arctic sind sie leistungsstark, werden konsequent beleuchtet und können direkt miteinander gekoppelt werden. Arctic-typisch fällt auch noch der Preis attraktiv aus.

Die neue BioniX-P-Serie sollen laut Arctic eine Performance auf P12 Pro-Niveau bieten, gleichzeitig aber auch optisch mit ihrer A-RGB-Beleuchtung überzeugen. Dafür verbaut Arctic je Lüfter 16 A-RGB-LEDs. Sie beleuchten sowohl den Rotor als auch zwei seitliche Streifen.

Mit einer neuen Daisy-Chaining-Lösung soll zudem die Verkabelung deutlich aufgeräumter werden. Dazu nutzt Arctic intelligente Brückenmodule, die einfach in die Lüfter gesteckt werden. So können mehrere Lüfter mit einem gemeinsamen PWM-/A-RGB-Kabel betrieben werden. Innerhalb der Serie gibt es das 120-mm-Modell BioniX P12 A-RGB und das 140-mm-Modell BioniX P14 A-RGB. Arctic hat uns beide Modelle zum Test geschickt,nach unserem Test zum BioniX P14 A-RGB wird also noch ein Test zum BioniX P12 A-RGB folgen. Zusätzlich haben wir auch einen Arctic Fan Controller erhalten, den wir im Rahmen dieses Tests auch vorstellen wollen.

Den BioniX P14 A-RGB gibt es sowohl als Einzellüfter als auch im Dreierpack. Zudem hat man die Wahl zwischen schwarzen und weißen Lüftern. Für den Test haben wir ein Dreierpack schwarzer BioniX P14 A-RGB erhalten. Die offizielle UVP wird von Arctic direkt zum Verkaufsstart massiv unterboten. So soll ein einzelner, schwarzer BioniX P14 A-RGB zwar eigentlich 20,99 Euro kosten, mit dem Rabatt wird er aber für 12,59 Euro angeboten. Das Dreierpack gibt es für 33,29 statt 55,49 Euro. Für die weißen Modelle wird jeweils ein kleiner Aufpreis fällig (13,19 Euro einzeln, 34,79 Euro im Dreierpack).

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: