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be quiet! zieht nach: Die Light Loop IO LCD ist die erste AiO-Kühlung des Unternehmens, bei der ein Display verbaut wird. Das wird mit A-RGB-LEDs am Pumpendeckel und an den Lüftern kombiniert. Damit ist die Light Loop IO LCD die auffälligste AiO-Kühlung von be quiet! - aber wie schlägt sie sich im Vergleich zur Konkurrenz?

Bei früheren AiO-Kühlungen stand für be quiet! rein die Funktionalität im Vordergrund, auffällige Beleuchtung oder gar ein Display gab es nicht. Erst die Pure-Loop-2-FX-Serie konnte 2022 A-RGB-Lüfter vorweisen. Noch intensiver beleuchtet wird die Light-Loop-Serie, die 2024 auf den Markt kam und deren Modelle von bis zu 64 RGB-LEDs beleuchtet werden. Die neuen Light-Loop-IO-LCD-Modelle erhalten nun als erste AiO-Kühlungen von be quiet! auch noch ein Display.

Das sitzt im Zentrum des Pumpendeckels und wird von A-RGB-LEDs eingerahmt. Auch die Lüfter der Light-Loop-IO-LCD-Serie sind beleuchtet. Im Vergleich zu aktuellen Konkurrenzmodellen ist das 2,1-Zoll-Display eher klein. Es kann zur Anzeige von Systeminformationen, Videos und Bildern genutzt werden. Anpassungen am Display, aber auch an der Beleuchtung und der Lüfter- und Pumpendrehzahl sind direkt über das be quiet! IO Center möglich. Das gibt es sowohl als Windows-Software als auch als webbasierte Version.

Die Light-Loop-IO-LCD-Serie startet mit vier Modellen. Käufer haben die Wahl zwischen einem 240- und einem 360-mm-Radiator und zwischen weißen und schwarzen Farbvarianten. Für die Light Loop IO LCD 240mm Black ruft be quiet! eine UVP von 204,90 Euro auf, die Light Loop IO LCD 360mm Black soll 229,90 Euro kosten. Die beiden weißen Varianten sind jeweils 5 Euro teurer.

be quiet! liefert die Light Loop IO LCD 360mm mit Anleitung, Entsorgungshinweisen, Montagematerial, einer Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, drei schwarzen Kabelbindern, Kühlflüssigkeit zum Nachfüllen, zwei Stickern für den Nachfüllstutzen, einem ARGB- und PWM-Breakout-Kabel und einem IO Controller aus.