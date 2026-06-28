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Die Unterstützung für AMD Ryzen Threadripper Pro, hochdrehende Industrie-Lüfter und ein optionaler VRM-Lüfter unterscheiden SilverStones Hailstone 360 von vielen typischen Consumer-AiO-Kühlungen. Sie könnte damit eine spannende Option für Workstations und manche spezialisierte High-End-Systeme sein.
Bei vielen aktuellen AiO-Kühlungen geht es in erster Linie um die Optik und damit um das A-RGB-Beleuchtungssystem oder auch ein Display auf dem Pumpendeckel. Bei der Entwicklung der Hailstone 360 hat SilverStone sein Augenmerk hingegen auf andere Dinge gelegt. Die eher schlicht gestaltete 360-mm-AiO-Kühlung soll auch für CPUs mit großer Kontaktfläche wie die Ryzen-Threadripper-Modelle geeignet sein. Hochdrehende Industrie-Lüfter mit Flüssigkristallpolymer-Lüfterblättern lassen auf hohe Performance und lange Lebensdauer hoffen. Der Performance soll außerdem die nächste Generation des dreiphasigen Sechspolmotors zugutekommen.
Und schließlich kann bei Bedarf einfach ein optionaler VRM-Lüfter nachgerüstet werden, der gezielt das Areal rings um den CPU-Sockel kühlt. Diesen IMF70 haben wir (in der A-RGB-Variante) bereits im Test der SilverStone IceMyst 360 vorgestellt. Ungewöhnlich dabei ist, dass sich gleich mehrere dieser Lüfter übereinandergestapelt nutzen lassen.
Die Hailstone 360 (SST-HT360) ist zwar eine sehr speziell ausgerichtete AiO-Kühlung, sie ist aber keineswegs besonders hochpreisig. Im Handel wird sie aktuell für rund 170 Euro angeboten.
Der AiO-Kühlung liegen Montagematerial, Anleitung und Garantiehinweise, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, ein Dreifach-PWM-Splitter, ein Adapter 3-Pin auf Molex und ein A-RGB-Splitterkabel bei.
|Kühlername
|SilverStone Hailstone 360 (SST-HT360)
|Kaufpreis
|rund 170 Euro
|Homepage
|www.silverstonetek.com
|Kühlertyp
|All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
|Maße Radiator (ohne Lüfter)
|397 x 120 x 28 mm (L x B x H)
|Material
|Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
|Schläuche
|Gummi, textilummantelt, 46 cm lang
|Serienbelüftung
|3x 120 mm, 800 - 3.000 U/min
|Sockel
|AMD: sTR5, TR4, AM5, AM4
Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x
|Garantiedauer
|drei Jahre