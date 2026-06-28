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SilverStone Hailstone 360 im Test

Industrielüfter, Threadrípper-Eignung und VRM-Lüfteroption

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Seite 1: SilverStone Hailstone 360 im Test: Industrielüfter, Threadrípper-Eignung und VRM-Lüfteroption
Seite 1: SilverStone Hailstone 360 im Test: Industrielüfter, Threadrípper-Eignung und VRM-Lüfteroption Seite 2: Detailbetrachtung (1) Seite 3: Detailbetrachtung (2) Seite 4: Der optionale VRM-Lüfter IMF70 Seite 5: Montage Seite 6: Testsystem und Testmethodik Seite 7: Lautstärke Seite 8: Kühlleistung Seite 9: Fazit
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Die Unterstützung für AMD Ryzen Threadripper Pro, hochdrehende Industrie-Lüfter und ein optionaler VRM-Lüfter unterscheiden SilverStones Hailstone 360 von vielen typischen Consumer-AiO-Kühlungen. Sie könnte damit eine spannende Option für Workstations und manche spezialisierte High-End-Systeme sein. 

Bei vielen aktuellen AiO-Kühlungen geht es in erster Linie um die Optik und damit um das A-RGB-Beleuchtungssystem oder auch ein Display auf dem Pumpendeckel. Bei der Entwicklung der Hailstone 360 hat SilverStone sein Augenmerk hingegen auf andere Dinge gelegt. Die eher schlicht gestaltete 360-mm-AiO-Kühlung soll auch für CPUs mit großer Kontaktfläche wie die Ryzen-Threadripper-Modelle geeignet sein. Hochdrehende Industrie-Lüfter mit Flüssigkristallpolymer-Lüfterblättern lassen auf hohe Performance und lange Lebensdauer hoffen. Der Performance soll außerdem die nächste Generation des dreiphasigen Sechspolmotors zugutekommen. 

Und schließlich kann bei Bedarf einfach ein optionaler VRM-Lüfter nachgerüstet werden, der gezielt das Areal rings um den CPU-Sockel kühlt. Diesen IMF70 haben wir (in der A-RGB-Variante) bereits im Test der SilverStone IceMyst 360 vorgestellt. Ungewöhnlich dabei ist, dass sich gleich mehrere dieser Lüfter übereinandergestapelt nutzen lassen.

Die Hailstone 360 (SST-HT360) ist zwar eine sehr speziell ausgerichtete AiO-Kühlung, sie ist aber keineswegs besonders hochpreisig. Im Handel wird sie aktuell für rund 170 Euro angeboten.

Zugehöriges Artikelbild

Der AiO-Kühlung liegen Montagematerial, Anleitung und Garantiehinweise, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, ein Dreifach-PWM-Splitter, ein Adapter 3-Pin auf Molex und ein A-RGB-Splitterkabel bei.

Spezifikationen
KühlernameSilverStone Hailstone 360 (SST-HT360)
Kaufpreis rund 170 Euro
Homepage www.silverstonetek.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 397 x 120 x 28 mm (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche Gummi, textilummantelt, 46 cm lang
Serienbelüftung 3x 120 mm, 800 - 3.000 U/min
Sockel AMD: sTR5, TR4, AM5, AM4
Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x
Garantiedauerdrei Jahre
Quellen und weitere Links
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