Werbung

Die Unterstützung für AMD Ryzen Threadripper Pro, hochdrehende Industrie-Lüfter und ein optionaler VRM-Lüfter unterscheiden SilverStones Hailstone 360 von vielen typischen Consumer-AiO-Kühlungen. Sie könnte damit eine spannende Option für Workstations und manche spezialisierte High-End-Systeme sein.

Bei vielen aktuellen AiO-Kühlungen geht es in erster Linie um die Optik und damit um das A-RGB-Beleuchtungssystem oder auch ein Display auf dem Pumpendeckel. Bei der Entwicklung der Hailstone 360 hat SilverStone sein Augenmerk hingegen auf andere Dinge gelegt. Die eher schlicht gestaltete 360-mm-AiO-Kühlung soll auch für CPUs mit großer Kontaktfläche wie die Ryzen-Threadripper-Modelle geeignet sein. Hochdrehende Industrie-Lüfter mit Flüssigkristallpolymer-Lüfterblättern lassen auf hohe Performance und lange Lebensdauer hoffen. Der Performance soll außerdem die nächste Generation des dreiphasigen Sechspolmotors zugutekommen.

Und schließlich kann bei Bedarf einfach ein optionaler VRM-Lüfter nachgerüstet werden, der gezielt das Areal rings um den CPU-Sockel kühlt. Diesen IMF70 haben wir (in der A-RGB-Variante) bereits im Test der SilverStone IceMyst 360 vorgestellt. Ungewöhnlich dabei ist, dass sich gleich mehrere dieser Lüfter übereinandergestapelt nutzen lassen.

Die Hailstone 360 (SST-HT360) ist zwar eine sehr speziell ausgerichtete AiO-Kühlung, sie ist aber keineswegs besonders hochpreisig. Im Handel wird sie aktuell für rund 170 Euro angeboten.

Der AiO-Kühlung liegen Montagematerial, Anleitung und Garantiehinweise, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, ein Dreifach-PWM-Splitter, ein Adapter 3-Pin auf Molex und ein A-RGB-Splitterkabel bei.