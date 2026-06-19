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360-mm-Uniframe-Lüfter können kostspielig sein. Der Sigma F36 ARGB von Ocypus wird hingegen vergleichsweise günstig angeboten und zeigt sich trotzdem mit konsequenter Rundum-Beleuchtung.

Uniframe-Lüfter fassen mehrere Rotoren in einem einzigen Lüfterrahmen zusammen. Das hat gleich mehrere Vorteile: Ein 360-mm-Lüfter ist schneller montiert als drei einzelne 120-mm-Lüfter. Und er lässt sich unkomplizierter verkabeln, denn üblicherweise gibt es auch nur maximal ein PWM- und ein A-RGB-Kabel für alle drei Rotoren. Dazu wirkt ein solcher Uniframe-Lüfter auch optisch homogener. Allerdings gibt es das Risiko, dass einer der Lüfter ausfällt und man dann gleich den gesamten Uniframe-Lüfter austauschen muss.

Aktuell haben nur einzelne Hersteller überhaupt Uniframe-Lüfter im Sortiment, darunter NZXT und seit Kurzem auch Corsair. Ocypus ist hierzulande zwar noch vergleichsweise unbekannt, kann aber ebenfalls Uniframe-Lüfter anbieten. Der Sigma F36 ARGB ist ein 360-mm-Modell, das sowohl in Schwarz als auch in Weiß angeboten wird. Er zeigt sich mit umlaufender A-RGB-Beleuchtung am Lüfterrahmen und weiteren A-RGB-LEDs an den Lüfternaben.

Im Handel wird der Ocypus Sigma F36 ARGB aktuell für rund 33 Euro angeboten.

Ocypus liefert den Lüfter mit einer Kabelpeitsche, einem Speed-Control-Kabel zum Absenken der Maximaldrehzahl und je vier kurzen und langen Lüfterschrauben aus.



