News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Werbung
TEST
#Ocypus #Sigma-F36-ARGB #360-mm #Luefter #Kuehlung #review #Kurztest #RGB #Test

Ocypus Sigma F36 ARGB im Kurztest

Günstiger Uniframe-Lüfter mit Rundum-Beleuchtung

Portrait des Authors


Seite 1: Ocypus Sigma F36 ARGB im Kurztest: Günstiger Uniframe-Lüfter mit Rundum-Beleuchtung
Seite 1: Ocypus Sigma F36 ARGB im Kurztest: Günstiger Uniframe-Lüfter mit Rundum-Beleuchtung Seite 2: Der Lüfter im Detail Seite 3: Klangeindruck und Fazit
1

Werbung

360-mm-Uniframe-Lüfter können kostspielig sein. Der Sigma F36 ARGB von Ocypus wird hingegen vergleichsweise günstig angeboten und zeigt sich trotzdem mit konsequenter Rundum-Beleuchtung.

Uniframe-Lüfter fassen mehrere Rotoren in einem einzigen Lüfterrahmen zusammen. Das hat gleich mehrere Vorteile: Ein 360-mm-Lüfter ist schneller montiert als drei einzelne 120-mm-Lüfter. Und er lässt sich unkomplizierter verkabeln, denn üblicherweise gibt es auch nur maximal ein PWM- und ein A-RGB-Kabel für alle drei Rotoren. Dazu wirkt ein solcher Uniframe-Lüfter auch optisch homogener. Allerdings gibt es das Risiko, dass einer der Lüfter ausfällt und man dann gleich den gesamten Uniframe-Lüfter austauschen muss.

Aktuell haben nur einzelne Hersteller überhaupt Uniframe-Lüfter im Sortiment, darunter NZXT und seit Kurzem auch Corsair. Ocypus ist hierzulande zwar noch vergleichsweise unbekannt, kann aber ebenfalls Uniframe-Lüfter anbieten. Der Sigma F36 ARGB ist ein 360-mm-Modell, das sowohl in Schwarz als auch in Weiß angeboten wird. Er zeigt sich mit umlaufender A-RGB-Beleuchtung am Lüfterrahmen und weiteren A-RGB-LEDs an den Lüfternaben. 

Im Handel wird der Ocypus Sigma F36 ARGB aktuell für rund 33 Euro angeboten.

Zugehöriges Artikelbild

Ocypus liefert den Lüfter mit einer Kabelpeitsche, einem Speed-Control-Kabel zum Absenken der Maximaldrehzahl und je vier kurzen und langen Lüfterschrauben aus.


Produktbezeichnung Ocypus Sigma F36 ARGB
Lüfterdrehzahl 500 - 2.200 U/min (±10%) bzw. mit Speed-Control-Kabel 500 - 1.900 (±10%)
Luftstrom laut Hersteller 140 m³/h
statischer Druck 3,1 mm H₂O 
Geräuschpegel laut Hersteller ≤ 36dB(A)
PWM-Unterstützung ja
Beleuchtung A-RGB
Maße 365 x 125 x 28 mm
MTTF keine Angaben
Preis (UVP) rund 33 Euro
Quellen und weitere Links
#Ocypus
#Sigma-F36-ARGB
#360-mm
#Luefter
#Kuehlung
#review
#Kurztest
#RGB
#Test
KOMMENTARE (1) VGWort
Back to top