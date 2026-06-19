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360-mm-Uniframe-Lüfter können kostspielig sein. Der Sigma F36 ARGB von Ocypus wird hingegen vergleichsweise günstig angeboten und zeigt sich trotzdem mit konsequenter Rundum-Beleuchtung.
Uniframe-Lüfter fassen mehrere Rotoren in einem einzigen Lüfterrahmen zusammen. Das hat gleich mehrere Vorteile: Ein 360-mm-Lüfter ist schneller montiert als drei einzelne 120-mm-Lüfter. Und er lässt sich unkomplizierter verkabeln, denn üblicherweise gibt es auch nur maximal ein PWM- und ein A-RGB-Kabel für alle drei Rotoren. Dazu wirkt ein solcher Uniframe-Lüfter auch optisch homogener. Allerdings gibt es das Risiko, dass einer der Lüfter ausfällt und man dann gleich den gesamten Uniframe-Lüfter austauschen muss.
Aktuell haben nur einzelne Hersteller überhaupt Uniframe-Lüfter im Sortiment, darunter NZXT und seit Kurzem auch Corsair. Ocypus ist hierzulande zwar noch vergleichsweise unbekannt, kann aber ebenfalls Uniframe-Lüfter anbieten. Der Sigma F36 ARGB ist ein 360-mm-Modell, das sowohl in Schwarz als auch in Weiß angeboten wird. Er zeigt sich mit umlaufender A-RGB-Beleuchtung am Lüfterrahmen und weiteren A-RGB-LEDs an den Lüfternaben.
Im Handel wird der Ocypus Sigma F36 ARGB aktuell für rund 33 Euro angeboten.
Ocypus liefert den Lüfter mit einer Kabelpeitsche, einem Speed-Control-Kabel zum Absenken der Maximaldrehzahl und je vier kurzen und langen Lüfterschrauben aus.
|Produktbezeichnung
|Ocypus Sigma F36 ARGB
|Lüfterdrehzahl
|500 - 2.200 U/min (±10%) bzw. mit Speed-Control-Kabel 500 - 1.900 (±10%)
|Luftstrom laut Hersteller
|140 m³/h
|statischer Druck
|3,1 mm H₂O
|Geräuschpegel laut Hersteller
|≤ 36dB(A)
|PWM-Unterstützung
|ja
|Beleuchtung
|A-RGB
|Maße
|365 x 125 x 28 mm
|MTTF
|keine Angaben
|Preis (UVP)
|rund 33 Euro