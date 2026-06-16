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Mit den beiden Modellen Noctua NL-LC1-36 und NL-LC1-42 können wir die ersten AiO-Kühlungen vom Luftkühlungsspezialisten Noctua testen. Mit ihrer schallgedämmten Pumpe und den hochwertigen Noctua-Lüftern versprechen sie einen besonders leisen Betrieb. Aber kann Noctua wirklich auch bei AiO-Kühlungen überzeugen und ist der Preis dafür gerechtfertigt?

Noctua hat sich über viele Jahre hinweg darauf konzentriert, hochwertige und innovative Luftkühler und Lüfter zu entwickeln. Und tatsächlich wird wohl kaum ein Name so sehr mit Premium-Luftkühlern und Lüftern verbunden wie Noctua. Doch das österreichische Unternehmen ist zunehmend darum bemüht, auch in anderen Segmenten Präsenz zu zeigen. Ein Weg sind sogenannte Noctua Editions von Produkten anderer Hersteller. Das von uns getestete Antec Flux Pro Noctua Edition ist beispielsweise ein Antec-Gehäuse, das mit Noctua-Lüftern, einer Noctua-Lüftersteuerung und einigen Noctua-Designelementen aufgewertet wurde.

Doch Noctua will sich offenbar auch durch eigene Produkte neue Marktsegmente erschließen. Mit der NLL-LC1-Serie bringt man nun tatsächlich erste eigene AiO-Kühlungen auf den Markt. Dabei verzichtet man darauf, mit anderen Herstellern um das größte Display oder die bunteste Beleuchtung zu konkurrieren. Die Noctua-AiO-Kühlungen wurden dezent gestaltet und sollen vor allem funktional überzeugen. Dafür verbaut Noctua natürlich seine eigenen Premium-Lüfter: Auf dem 240- und 360-mm-Modell kommen NF-A12x25 G2 zum Einsatz, das 420-mm-Modell erhält NF-A14x25 G2. Dazu packt Noctua die Asetek-Pumpe in das schalldämmende Gehäuse NL-PNA1. Das soll Vibrationen reduzieren und Luftschall dämmen. Der Regelbereich der Pumpe kann zudem angepasst werden. Schließlich soll das bewährte SecuFirm2+-Montagesystem nicht nur nutzerfreundlich sein, sondern auch der Kühlleistung zugutekommen.

Das 240-mm-Modell NL-LC1-24 soll 219,90 Euro kosten. Für das 360-mm-Modell NL-LC1-36 setzt Noctua eine UVP von 249,90 Euro und für das 420-mm-Modell NL-LC1-42 von 279,90 Euro an. Außerdem bietet man mit dem NL-ACF1 einen Zusatzlüfter für den Pumpendeckel an, der die Bauteile rings um den CPU-Sockel kühlt. Dieser kostet 19,90 Euro.

Noctua liefert die AiO-Kühlungen sicher verpackt in einem Karton aus. Die magnetische Abdeckung für die Pumpe zeigt sich mit ihrem Noctua-Logo als Eyecatcher. Darunter stecken neben der AiO-Kühlung zwei Kartons, in denen sich die Lüfter und das Zubehör befinden.



