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Lian Li will beim Display der HydroShift-II-OLED-Curved-360-Modelle neue Maßstäbe setzen: Das 6,67-Zoll-OLED-Display ist nicht nur groß und gewölbt, sondern zusätzlich auch noch motorisiert. Dadurch kann seine Ausrichtung in zwei Achsen angepasst werden. Die HydroShift II OLED Curved 360P28 wird zudem mit neuen Performance-Lüftern ausgestattet, die auf eine höhere Leistung hoffen lassen.

Die TRYX Panorama ARGB 360 hat die Messlatte für Displays an AiO-Kühlungen weit nach oben gelegt. Ihr 6,5 Zoll großes, L-förmiges OLED-Display stellte alles in den Schatten, was der Markt bis dahin gesehen hatte. Mittlerweile sind andere Hersteller mit ähnlichen Lösungen nachgezogen (wir haben zuletzt die vergleichbare ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB getestet). Lian Li möchte mit seiner Interpretation nun zeigen, dass es bei den AiO-Kühlungsdisplays immer noch Spielraum für Innovationen gibt.

Mit 6,67 Zoll ist das OLED-Display genauso groß wie bei der ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB. Lian Li hat es aber motorisiert und sorgt so dafür, dass die Ausrichtung des Displays einfach über die Software in zwei Achsen angepasst werden kann. Damit soll es sich ganz leicht optimal ausrichten lassen und immer bestmöglich zur Geltung kommen. Das gesamte Displaymodul sitzt einfach magnetisch auf dem Pumpengehäuse und lässt sich so leicht aufsetzen und abnehmen.

Lian Li bietet drei ganz unterschiedliche Lüfterkonfigurationen an. In der Fanless-Variante ist die HydroShift II OLED Curved 360 lüfterlos, der Nutzer verbaut dann einfach die von ihm bevorzugten 120-mm-Lüfter. Die UNI FAN TL FLEX-Variante zeigt an ihren Lüftern seitlich beleuchtete Unendlichkeitsspiegel. Wir testen schließlich die HydroShift II OLED Curved 360P28 mit dem neuen UNI FAN P28 V2-Lüfter. Der ist eine frühe Version eines Lüfters, den Lian Li eigentlich erst für das dritte Quartal plant. Mit seinen LCP-Lüfterblättern ermöglicht er einen minimalen Laufradspalt von 0,5 mm. In Kombination mit einem sechsphasigen Motor und einer Maximaldrehzahl von 3.000 U/min soll er eine hohe Performance bieten.

Die üppige Ausstattung der HydroShift-II-OLED-Curved-360-Modelle hat ihren Preis. Schon die lüfterlose HydroShift lI OLED Curved 360Fanless soll 279,99 Euro kosten. Für die getestete HydroShift II OLED Curved 360P28 ruft Lian Li 299,99 Euro und für die HydroShift lI OLED Curved 360TL sogar 339,99 Euro auf.

Die AiO-Kühlung wird mit AMD- und Intel-Montagematerial, einer Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, einem Wärmeleitpastenspachtel, der Anleitung, Sicherheitshinweisen, dem QR-Code zur L-Connect3-Software, einer Dankeskarte, zwei Schlauchhalterungen, Gummiabdeckungen für die Lüfter, einem S-ATA-auf-PWM-Stromadapter, einem kleinen Schraubendreher, einem Zweifach-Verteiler für USB-2.0-Pfostenstecker und zwei Anschlusskabeln ausgeliefert.