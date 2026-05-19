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be quiet! Dark Rock 6 und Dark Rock Pro 6 im Test

Die Wahl zwischen Quiet- und Performance-Modus

Portrait des Authors


Seite 1: be quiet! Dark Rock 6 und Dark Rock Pro 6 im Test: Die Wahl zwischen Quiet- und Performance-Modus
Seite 1: be quiet! Dark Rock 6 und Dark Rock Pro 6 im Test: Die Wahl zwischen Quiet- und Performance-Modus Seite 2: Detailbetrachtung (1) Seite 3: Detailbetrachtung (2) Seite 4: Montage Seite 5: Testsystem und Testmethodik Seite 6: Lautstärke Seite 7: Kühlleistung Seite 8: Fazit
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Es gibt neue Oberklasse-Luftkühler von be quiet!: Dark Rock 6 und Dark Rock Pro 6 versprechen sowohl eine hohe Kühlleistung als auch einen sehr leisen Betrieb. Dabei haben Nutzer auch gleich die Wahl zwischen einem Performance- und einem semi-passiven Quiet-Modus.

Die bisherigen Oberklasse-Luftkühler von be quiet! Dark Rock Elite und Dark Rock Pro 5 sowie Dark Rock 5 kamen 2023 bzw. 2024 auf den Markt. Während Elite- und Pro-Modell auf maximale Performance abzielten, war das Basismodell die ausgewogene Vernunftoption. Mit Dark Rock 6 und Dark Rock Pro 6 kommt nun die neue Generation auf den Markt. 

Als zentrale Neuerung gibt es zwei unterschiedliche Betriebsmodi: Über einen Schiebeschalter kann zwischen dem Performance- und dem Quiet-Modus gewechselt werden. Während der Performance-Modus die maximale Leistung bereitstellt, werden die Lüfter im Quiet-Modus unterhalb von 40 % PWM-Regelwert komplett gestoppt. Äußerlich zeigen sich die beiden Kühler mit einem frischen, kantigen Design. Den grundlegenden Aufbau lässt be quiet! hingegen unverändert. Der Dark Rock Pro 6 ist wie sein Vorgänger ein Dual-Towermodell mit einem 135- und einem 120-mm-Lüfter. Beim Dark Rock 6 wird weiterhin ein Single-Toweraufbau genutzt. Der 120-mm-Lüfter des Vorgängers macht aber einem größeren 135-mm-Lüfter Platz. be quiet! setzt an beiden Kühlern speziell entwickelte Silent-Wings-PWM-Lüfter ein.

Für den Dark Rock 6 wird ein Preis von 89,90 Euro aufgerufen. Der Dark Rock Pro 6 wird im Handel für 109,90 Euro gelistet. Gegenüber der Vorgängergeneration sind die Preise angestiegen: Der Dark Rock Pro 5 kostete zum Testzeitpunkt um die 100 und der Dark Rock 5 sogar nur etwas über 60 Euro. Noch bleibt aber abzuwarten, wie sich die Marktpreise der neuen Modelle entwickeln werden.

Zugehöriges Artikelbild

Abgesehen von kleinen Unterschieden beim AMD-Montagematerial ist der Lieferumfang bei beiden Kühlern gleich. be quiet! legt jeweils Anleitung, AMD- und Intel-Montagematerial, einen Kreuzschlitzschraubendreher und eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste bei.

Spezifikationen
Kühlernamebe quiet! Dark Rock 6be quiet! Dark Rock Pro 6
Kaufpreis 89,90 Euro109,90 Euro
Homepage www.bequiet.com
www.bequiet.com
Kühlertyp Single-TowerkühlerDual-Towerkühler
Maße (inkl. Lüfter) 102,4 x 139 x 162 (L x B x H) 147 x 140 x 169 (L x B x H)
Gewicht (inkl. Lüfter) 1,01 kg 1,34 kg
Material Bodenplatte: Kupfer, vernickelt
Radiator: Aluminium		 Bodenplatte: Kupfer, vernickelt
Radiator: Aluminium
Heatpipes sechs 6-mm-Heatpipes sieben 6-mm-Heatpipes
Serienbelüftung 1x Silent Wings 135mm PWM, max. 2.000 U/min 1x Silent Wings 135mm PWM, max. 1.900 U/min; 1x Silent Wings 120mm PWM, max. 2.000 U/min
Sockel AMD: AM5, AM4
Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 1150, 1151, 1155>		 AMD: AM5, AM4
Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 1150, 1151, 1155>
Garantiedauerdrei Jahredrei Jahre
Quellen und weitere Links
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