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Um Scythe war es auf dem europäischen Markt länger sehr still geworden. Doch mit dem Magoroku gibt es nun einen neuen Dual-Towerkühler, der vorrangig durch seine moderate Höhe und sein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis interessant wird.

Im Luftkühlerbereich war Scythe lange ein prägender Name. Doch in den vergangenen Jahren wurde es zumindest hierzulande sehr still um das japanische Unternehmen. Auch wir haben letztmalig 2020 über ein neues Scythe-Produkt, den Mugen 5 Black RGB Edition, berichtet. Doch Scythe möchte auf dem europäischen Markt wieder präsenter werden.

Der Magoroku soll dabei helfen. Er ist ein ausgewachsener Dual-Towerkühler mit zwei 120-mm-Lüftern und sollte dementsprechend eine gute Kühlleistung bieten können. Gleichzeitig platziert Scythe ihn auch noch preislich attraktiv.

Man gibt eine UVP in Höhe von 39,99 Euro an. Damit könnte der Magoroku beispielsweise eine Alternative zum be quiet! Pure Rock Pro 3 sein.

Scythe liefert den Magoroku mit Montagematerial, gleich sechs Lüfterklammern, einem Kreuzschlitzschraubendreher, der Anleitung, einem Y-Adapter, einer Dosierspritze mit Wärmeleitpaste und einem Wärmeleitpastenspachtel aus.