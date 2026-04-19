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Scythe Magoroku im Test

Dual-Towerkühler mit moderater Höhe und attraktivem Preis

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Seite 1: Scythe Magoroku im Test: Dual-Towerkühler mit moderater Höhe und attraktivem Preis
Seite 1: Scythe Magoroku im Test: Dual-Towerkühler mit moderater Höhe und attraktivem Preis Seite 2: Detailbetrachtung (1) Seite 3: Detailbetrachtung (2) Seite 4: Montage Seite 5: Testsystem und Testmethodik Seite 6: Lautstärke Seite 7: Kühlleistung Seite 8: Fazit
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Um Scythe war es auf dem europäischen Markt länger sehr still geworden. Doch mit dem Magoroku gibt es nun einen neuen Dual-Towerkühler, der vorrangig durch seine moderate Höhe und sein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis interessant wird.

Im Luftkühlerbereich war Scythe lange ein prägender Name. Doch in den vergangenen Jahren wurde es zumindest hierzulande sehr still um das japanische Unternehmen. Auch wir haben letztmalig 2020 über ein neues Scythe-Produkt, den Mugen 5 Black RGB Edition, berichtet. Doch Scythe möchte auf dem europäischen Markt wieder präsenter werden. 

Der Magoroku soll dabei helfen. Er ist ein ausgewachsener Dual-Towerkühler mit zwei 120-mm-Lüftern und sollte dementsprechend eine gute Kühlleistung bieten können. Gleichzeitig platziert Scythe ihn auch noch preislich attraktiv.

Man gibt eine UVP in Höhe von 39,99 Euro an. Damit könnte der Magoroku beispielsweise eine Alternative zum be quiet! Pure Rock Pro 3 sein.

Zugehöriges Artikelbild

Scythe liefert den Magoroku mit Montagematerial, gleich sechs Lüfterklammern, einem Kreuzschlitzschraubendreher, der Anleitung, einem Y-Adapter, einer Dosierspritze mit Wärmeleitpaste und einem Wärmeleitpastenspachtel aus.

Spezifikationen
KühlernameScythe Magoroku
Kaufpreis 39,99 Euro (UVP)
Homepage scythe.co.jp (japanisch)
Kühlertyp Dual-Towerkühler mit zwei 120-mm-Lüftern
Maße (mit Lüftern) 142,5 x 134 x 155 mm (L x B x H)
Gewicht (mit Lüftern) 1.036 g
Material Heatpipes und Bodenplatte: Kupfer
Kühlrippen: Aluminium
Heatpipes sechs 6-mm-Heatpipes
Serienbelüftung 2x 120 mm, 200 bis 2.000 U/min
Sockel AMD: AM5, AM4
Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x
Garantiedauerzwei Jahre
Quellen und weitere Links

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