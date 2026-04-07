News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
TEST
#Enermax #Liqmax-IV-360 #AiO-Kuehlung #Kuehlung #review #Test

Enermax Liqmax IV 360 im Test

Ein Preis-Leistungs-Hit mit Anzeige?

Portrait des Authors


Seite 1: Enermax Liqmax IV 360 im Test: Ein Preis-Leistungs-Hit mit Anzeige?
Seite 1: Enermax Liqmax IV 360 im Test: Ein Preis-Leistungs-Hit mit Anzeige? Seite 2: Detailbetrachtung (1) Seite 3: Detailbetrachtung (2) Seite 4: Montage Seite 5: Testsystem und Testmethodik Seite 6: Lautstärke Seite 7: Kühlleistung Seite 8: Fazit
0

Werbung

Die Enermax Liqmax IV 360 ist eine ausgewachsene 360-mm-AiO-Kühlung mit einer drehbaren Temperaturanzeige, die aktuell nur rund 70 Euro kostet. Kann sie sich damit einen Preis-Leistungs-Award sichern oder stoßen wir im Test auf größere Schwächen?

Enermax hat die Liqmax IV 360 offensichtlich für besonders preisbewusste Kunden entwickelt. Diese 360-mm-AiO-Kühlung kostet weit unter 100 Euro. Dafür muss man zwar auf eine bunte RGB-Beleuchtung verzichten, erhält aber immerhin eine Anzeige für CPU- und GPU-Temperatur sowie Lüfterdrehzahl. 

Durch den 360-mm-Radiator, die Enermax "Gen.2 Xtreme Pump Technology" und eine größere Kühlerfläche soll zudem eine gute Kühlleistung geboten werden. Enermax verspricht zudem, dass sich Lüfter und Pumpe so weit herunterregeln lassen, dass ein leiser Betrieb möglich ist.

Enermax Liqmax IV 360
Enermax Liqmax IV 360
Enermax Liqmax IV 360
Enermax Liqmax IV 360
Enermax Liqmax IV 360
Enermax Liqmax IV 360
Enermax Liqmax IV 360
Enermax Liqmax IV 360
Enermax Liqmax IV 360
Enermax Liqmax IV 360
Enermax Liqmax IV 360
Enermax Liqmax IV 360
Enermax Liqmax IV 360
Enermax Liqmax IV 360
Enermax Liqmax IV 360

Im Handel kostet die Enermax Liqmax IV 360 um die 70 Euro und gehört damit klar zu den günstigeren AiO-Kühlungen mit 360-mm-Radiator. Das gilt umso mehr, wenn man die Anzeige noch als Kriterium mitbewertet.

Enermax Liqmax IV 360

Ausgeliefert wird die Liqmax IV 360 mit dem Montagematerial, einer Anleitung, einer Dosierspritze mit Wärmeleitpaste und einem PWM-Verlängerungskabel, das dank einer zusätzlichen PWM-Buchse auch gleich noch als (asymmetrisch gestalteter) Y-Adapter genutzt werden kann.

Spezifikationen
KühlernameEnermax Liqmax IV 360
Kaufpreis um die 70 Euro
Homepage www.enermax.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 394 x 120 x 27 mm (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche textilummantelt
Serienbelüftung 3x 120 mm, 500 - 1.800 U/min (±10%)
Pumpendrehzahl 1.500 - 3.100 U/min
Sockel AMD: AM5, AM4
Intel: LGA 1851, 1700, 115x, 2066 
Garantiedauerfünf Jahre
Quellen und weitere Links
#Enermax
#Liqmax-IV-360
#AiO-Kuehlung
#Kuehlung
#review
#Test
KOMMENTARE (0) VGWort
Back to top