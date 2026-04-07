Werbung

Die Enermax Liqmax IV 360 ist eine ausgewachsene 360-mm-AiO-Kühlung mit einer drehbaren Temperaturanzeige, die aktuell nur rund 70 Euro kostet. Kann sie sich damit einen Preis-Leistungs-Award sichern oder stoßen wir im Test auf größere Schwächen?

Enermax hat die Liqmax IV 360 offensichtlich für besonders preisbewusste Kunden entwickelt. Diese 360-mm-AiO-Kühlung kostet weit unter 100 Euro. Dafür muss man zwar auf eine bunte RGB-Beleuchtung verzichten, erhält aber immerhin eine Anzeige für CPU- und GPU-Temperatur sowie Lüfterdrehzahl.

Durch den 360-mm-Radiator, die Enermax "Gen.2 Xtreme Pump Technology" und eine größere Kühlerfläche soll zudem eine gute Kühlleistung geboten werden. Enermax verspricht zudem, dass sich Lüfter und Pumpe so weit herunterregeln lassen, dass ein leiser Betrieb möglich ist.



Im Handel kostet die Enermax Liqmax IV 360 um die 70 Euro und gehört damit klar zu den günstigeren AiO-Kühlungen mit 360-mm-Radiator. Das gilt umso mehr, wenn man die Anzeige noch als Kriterium mitbewertet.

Ausgeliefert wird die Liqmax IV 360 mit dem Montagematerial, einer Anleitung, einer Dosierspritze mit Wärmeleitpaste und einem PWM-Verlängerungskabel, das dank einer zusätzlichen PWM-Buchse auch gleich noch als (asymmetrisch gestalteter) Y-Adapter genutzt werden kann.