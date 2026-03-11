Werbung

AiO-Kühlungen werden optisch immer aufwendiger gestaltet. Die ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB legt die Messlatte nun noch höher und kombiniert ein großes, gewölbtes und verschiebbares AMOLED-Display mit A-RGB-Lüftern. Bei denen wird nicht nur der Rotor, sondern dank Aura Fan Edge auch die Seite beleuchtet.

Das Zeitalter der gewölbten AMOLED-Displays begann im AiO-Kühlungssegment mit der TRYX Panorama ARGB 360. Deren 6,5-Zoll-Display stellte zum Launch alles in den Schatten, was bisher an Displays an AiO-Kühlungen üblich war. Und das gilt nicht nur mit Blick auf Größe und die L-Form, sondern auch für die Darstellungsqualität. Dass gleich mehrere Konkurrenzhersteller dann vergleichbare Modelle ankündigten, kam nicht überraschend. Die ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB ist mittlerweile als direkter Konkurrent verfügbar.

Sie kann ebenfalls ein L-förmig gewölbtes AMOLED-Display vorweisen. Mit 6,67 Zoll ist das Display sogar geringfügig größer als beim TRYX-Modell. Die Auflösung ist mit 2.240 x 1.080 Pixeln hingegen identisch hoch. Als Besonderheit kann das Display bei der ROG Ryuo IV 360 ARGB leicht um einige Zentimeter hin- und hergeschoben werden. An dieser ASUS-AiO-Kühlung ist aber nicht nur das Display auffällig. Denn ASUS verbaut drei A-RGB-Lüfter, die sowohl ihren Rotor als auch eine sogenannte Aura Fan Edge beleuchten. Dadurch ist die Lüfterbeleuchtung auch seitlich sichtbar.

Die TRYX Panorama ARGB 360 kostet aktuell rund 360 Euro. Das neue ASUS-Modell liegt preislich ganz in der Nähe und wird für rund 372 Euro angeboten. Neben der getesteten schwarzen Variante gibt es auch eine weiße Version. Die ebenfalls erhältliche ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB hat kürzere und anders geführte Schläuche, nutzt aber eine andere Pumpe mit deutlich höherer Minimaldrehzahl sowie höherdrehende Lüfter, die entsprechend lauter werden dürften.

Das Zubehör fällt übersichtlich aus. Käufer erhalten Montagematerial für die unterstützten AMD- und Intel-Plattformen, eine Kurzanleitung, Garantiehinweise und einen Stickerbogen.