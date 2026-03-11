News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
TEST
#ASUS #-ROG-Ryuo-IV-360-ARGB #Kuehlung #AiO-Kuehlung #RGB #Display #review #Test

ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB im Test

Wie spektakulär kann eine AiO-Kühlung aussehen?

Portrait des Authors


Seite 1: ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB im Test: Wie spektakulär kann eine AiO-Kühlung aussehen?
Seite 1: ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB im Test: Wie spektakulär kann eine AiO-Kühlung aussehen? Seite 2: Detailbetrachtung (1) Seite 3: Detailbetrachtung (2) Seite 4: Montage Seite 5: Testsystem und Testmethodik Seite 6: Lautstärke Seite 7: Kühlleistung Seite 8: Fazit
2

Werbung

AiO-Kühlungen werden optisch immer aufwendiger gestaltet. Die ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB legt die Messlatte nun noch höher und kombiniert ein großes, gewölbtes und verschiebbares AMOLED-Display mit A-RGB-Lüftern. Bei denen wird nicht nur der Rotor, sondern dank Aura Fan Edge auch die Seite beleuchtet. 

Das Zeitalter der gewölbten AMOLED-Displays begann im AiO-Kühlungssegment mit der TRYX Panorama ARGB 360. Deren 6,5-Zoll-Display stellte zum Launch alles in den Schatten, was bisher an Displays an AiO-Kühlungen üblich war. Und das gilt nicht nur mit Blick auf Größe und die L-Form, sondern auch für die Darstellungsqualität. Dass gleich mehrere Konkurrenzhersteller dann vergleichbare Modelle ankündigten, kam nicht überraschend. Die ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB ist mittlerweile als direkter Konkurrent verfügbar.

Sie kann ebenfalls ein L-förmig gewölbtes AMOLED-Display vorweisen. Mit 6,67 Zoll ist das Display sogar geringfügig größer als beim TRYX-Modell. Die Auflösung ist mit 2.240 x 1.080 Pixeln hingegen identisch hoch. Als Besonderheit kann das Display bei der ROG Ryuo IV 360 ARGB leicht um einige Zentimeter hin- und hergeschoben werden. An dieser ASUS-AiO-Kühlung ist aber nicht nur das Display auffällig. Denn ASUS verbaut drei A-RGB-Lüfter, die sowohl ihren Rotor als auch eine sogenannte Aura Fan Edge beleuchten. Dadurch ist die Lüfterbeleuchtung auch seitlich sichtbar. 

ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB

Die TRYX Panorama ARGB 360 kostet aktuell rund 360 Euro. Das neue ASUS-Modell liegt preislich ganz in der Nähe und wird für rund 372 Euro angeboten. Neben der getesteten schwarzen Variante gibt es auch eine weiße Version. Die ebenfalls erhältliche ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB hat kürzere und anders geführte Schläuche, nutzt aber eine andere Pumpe mit deutlich höherer Minimaldrehzahl sowie höherdrehende Lüfter, die entsprechend lauter werden dürften.

ASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB

Das Zubehör fällt übersichtlich aus. Käufer erhalten Montagematerial für die unterstützten AMD- und Intel-Plattformen, eine Kurzanleitung, Garantiehinweise und einen Stickerbogen. 

Spezifikationen
KühlernameASUS ROG Ryuo IV 360 ARGB
Kaufpreis rund 372 Euro
Homepage rog.asus.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 399,5 x 120 x 30 mm (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche textilummantelt, 40 cm Länge
Serienbelüftung 3x ROG RYUO IV MF-12C ARGB, 500 - 2.000 U/min (+/- 10%)
Sockel AMD: AM5, AM4
Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 115x
Garantiedauersechs Jahre (drei auf das Display)
Quellen und weitere Links
#ASUS
#-ROG-Ryuo-IV-360-ARGB
#Kuehlung
#AiO-Kuehlung
#RGB
#Display
#review
#Test
KOMMENTARE (2) VGWort
Back to top