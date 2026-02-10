News
TEST
#Antec #Vortex-View-360 #AiO-Kuehlung #Kuehlung #RGB #review #Test

Antec Vortex View 360 im Test

Kugelgelenk sorgt für Flexibilität am 5-Zoll-Display

Portrait des Authors


Seite 1: Antec Vortex View 360 im Test: Kugelgelenk sorgt für Flexibilität am 5-Zoll-Display
Seite 2: Detailbetrachtung (1) Seite 3: Detailbetrachtung (2) Seite 4: Montage Seite 5: Die Software - Antec iUnity Seite 6: Testsystem und Testmethodik Seite 7: Lautstärke Seite 8: Kühlleistung Seite 9: Fazit
1

Bei der Vortex View 360 verbaut Antec nicht nur ein ziemlich großes 5-Zoll-Display, sondern setzt dieses auch noch auf ein Kugelgelenk. Das Display lässt sich so z. B. ins Hochformat drehen oder auch schwenken und ist damit besonders flexibel.

Obwohl AiO-Kühlungen mit Display schon länger am Markt sind, denken sich die Hersteller doch immer wieder neue Gestaltungsmöglichkeiten aus. Die gerade erst getestete TRYX Stage ARGB 360mm nutzt beispielsweise zwei 4-Zoll-Displays, die regelrecht als Bühnenhintergrund für Sammelfiguren und andere kleine Gegenstände dienen können. In den meisten Fällen sitzt das Display fest auf dem Pumpendeckel. Damit bricht Antec nun bei der Vortex View 360.

Das 360-mm-Modell erhält zum einen ein vergleichsweise großes Display mit 5-Zoll-Diagonale, zum anderen sitzt das auf einem ziemlich frei beweglichen Kugelgelenk. Damit kann man die Ausrichtung leicht an eigene Bedürfnisse anpassen. So wird das Display durch ein einfaches Drehen an Hochformat-Content angepasst. Man kann das Display aber auch stärker in Richtung einer gläsernen Gehäusefront schwenken. Hinter dem Display sitzt zudem eine A-RGB-Beleuchtung, die das Areal rings um den CPU-Sockel bunt beleuchtet. Bei der Pumpe setzt Antec auf Asetek 9th-Gen-Plattform.

Antec Vortex View 360
Die Antec Vortex View 360 kommt laut Antec für eine UVP von 279 Euro auf den Markt, gehört also klar zu den hochpreisigen Modellen.

Antec Vortex View 360

Als Zubehör liegen die Anleitung, das Montagematerial, ein Anschlusskabel für die Lüfter und ein USB-Hub bei. Damit kann der USB-C-Stecker des Displays auf den internen USB-3.0-Anschluss des Mainboards adaptiert werden. Damit man trotzdem die USB-3.0-Anschlüsse des Gehäuses verbinden kann, lassen sich diese wiederum mit dem USB-Hub verbinden.

Spezifikationen
KühlernameAntec Vortex View 360
Kaufpreis279 Euro (UVP)
Homepage antec.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 394 × 120 × 27 mm (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche textilummantelt
Serienbelüftung 3x 120 mm PWM, 400 (±100) bis 2.000 (±150) U/min
Display 5 Zoll IPS, 1.280 x 720 Pixel, 60 Hz, maximal 300 cd/m²
Sockel AMD: AM4, AM5
Intel: LGA 115x, 1200, 1700, 1851
Garantiedauersechs Jahre
Quellen und weitere Links

#Antec
#Vortex-View-360
#AiO-Kuehlung
#Kuehlung
#RGB
#review
#Test
