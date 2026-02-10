Werbung

Aktuell bietet Mindfactory einige tolle Angebote auf Corsair-Produkte. Unter dem Motto "Ein neuer Anstrich für Deinen Build" können sich Interessierte hier mit hochwertiger Hardware ausstatten. Wer seinen PC also passend zum neuen Jahr aufrüsten will, oder einfach Lust hat, durch das Angebot zu stöbern, kann sich bei Mindfactory bis zu 15 % Rabatt auf ausgewählte Corsair-Hardware sichern.

Oberklasse AiO-Kühlung: Corsair iCUE LINK Titan 360 RX

Die iCUE LINK Titan 360 RX RGB fällt durch ihre austauschbaren Pumpenkappen auf, doch die wichtigste Neuerung steckt im Inneren. Corsair verbaut erstmals die FlowDrive-Pumpe, die das größte Problem früherer Modelle beseitigt und die hörbare Restlautstärke bei niedriger Drehzahl behebt. So arbeitet die Pumpe selbst auf Maximum angenehm zurückhaltend und ist auf der niedrigsten Stufe praktisch nicht mehr wahrnehmbar. In Kombination mit weit herunterregelbaren, leisen Lüftern ist die Titan-RX-RGB-Serie für Fans von leisen Systemen besonders interessant.

Auch die Kühlleistung überzeugt. Selbst bei reduzierter Pumpen- und moderater Lüfterdrehzahl punktet das System. Optisch überzeugt die AiO-Kühlung mit den iCUE LINK RX120 RGB-Lüftern, die Rotor und Rahmenseite beleuchten, während der Pumpendeckel das Gesamtbild abrundet. Die optionalen Pumpenkappen ermöglichen zudem eine flexible Anpassung des Erscheinungsbildes. Die Designs bestechen mit einem LCD-Modul. Als iCUE-LINK-Produkt bietet die Titan 360 RX RGB eine besonders aufgeräumte, einsteigerfreundliche Verkabelung. Die Montage gelingt dank vormontierter Wärmeleitpaste kinderleicht.

Insgesamt bietet Corsair mit der iCUE LINK Titan 360 RX RGB zwei klare Alleinstellungsmerkmale: modular anpassbare Pumpenkappen und eine extrem komfortable Verkabelung. Zusammen mit der nun sehr leisen FlowDrive-Pumpe hat sich das Modell einen Excellent-Hardware-Award im September 2024 gesichert.

Die Varianten in Weiß und Schwarz sind aktuell auf Mindfactory zum Preis von 209,89 Euro verfügbar.

Alternative ohne iCUE: Corsair Nautilus 360 RS

Während Corsair oftmals auf iCUE LINK setzt, nutzt die Nautilus-RS-Serie ganz klassisch PWM- und A-RGB-Anschlüsse. Sie richten sich an Nutzer, die Lüfter, Pumpe sowie Beleuchtung lieber direkt über Mainboard oder Controller steuern. Dank Standardanschlüssen gelingt das problemlos, zumal die kurzen Lüfterkabel sauber gekoppelt und dadurch gemeinsam angebunden werden können.

Zur Wahl stehen eine unbeleuchtete schwarze Nautilus 360 RS oder A-RGB-Varianten in Schwarz und Weiß, jeweils mit acht LEDs pro Lüfter und Pumpendeckel. Die Montage ist dank voraufgetragener Wärmeleitpaste unkompliziert.

Im Betrieb liefern beide Modelle eine starke Kühlleistung, auch bei moderaten Drehzahlen. Die Pumpe lässt sich bei Bedarf ebenfalls leise herunterregeln. Insgesamt bieten die Nautilus-RS-Modelle einen ausgewogenen Mix aus Leistung, Lautstärke und Bedienkomfort. So konnte die Kühlung auch unseren Preis-Leistungs-Award im Februar 2025 gewinnen.

Die Nautilus 360 RS ARGB in Schwarz gibt es im Angebot für 110,98 Euro. Die Variante in Weiß ist mit 107,98 Euro sogar noch etwas günstiger. Wer auf die Beleuchtung verzichten kann, erhält die einfache schwarze Version aktuell sogar unter 100 Euro zum Preis von 97,98 Euro.

Showgehäuse mit Panoramaglas: Corsair Frame 4500X

Beim Frame 4500X kombiniert Corsair die elegante Aquarium-Optik mit der Modularität seiner Frame-Serie und positioniert den Midi-Tower damit als flexibles Showgehäuse. Praktischerweise wird es in der Version 4500X LX-R RGB LINK bereits mit drei iCUE LINK LX120-R-RGB-Lüftern sowie einem iCUE LINK System Hub ausgeliefert. Die modularen Frame-Gehäuse lassen sich generell gut an unterschiedliche Nutzerbedürfnisse anpassen.

Die Glasfront und die Glasseite bestehen aus einem durchgehenden Paneel und schaffen damit einen ungestörten Panoramablick auf das Innenleben. Im Innenraum können zudem Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen verbaut werden, was den besonders aufgeräumten Look noch unterstreicht. Gleichzeitig bleibt das Gehäuse dank seines Frame-Designs hoch modular. So ist der Mainboardtray austauschbar, die Netzteilabdeckung kann gegen eine Variante für vertikale GPU-Montage getauscht werden und die seitliche Lüfterblende lässt sich optional durch eine Kabelabdeckung ersetzen.

Das InfiniRail-System erleichtert die flexible Positionierung der Deckellüfter, egal ob für 120- oder 140-mm-Modelle. Insgesamt bietet das Frame 4500X zehn 120-mm-Lüfterplätze. Dabei sind unter dem Deckel und an der Seite jeweils maximal 360- oder 280-mm-Radiatoren möglich

Im derzeitigen Sale gibt es das FRAME 4500X LX-R RGB Link in Weiß für 194,89 Euro. Die Version in Schwarz ist mit 189,89 sogar noch etwas günstiger. Das 4500X RS-R ist in Schwarz für unschlagbare 158,12 Euro und in Weiß für 154,86 Euro verfügbar.

Vollmodular mit Goldstandard - Die Netzteile der RMe-Serie

Wer jetzt noch ein passendes Netzteil für seinen Build benötigt, wird beim aktuellen Angebot ebenfalls fündig. Die RMe-Serie mit Goldstandard ist leise, effizient und vollständig modular. Das Cybernetics-Gold-zertifizierte ATX-3.1-Netzteil eignet sich ideal für moderne Hochleistungs-PCs und liefert eine stabile Stromversorgung selbst bei bis zu 50 °C Betriebstemperatur. Hochwertige japanische Kondensatoren sorgen für lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit.

Dank ATX-3.1-Konformität unterstützt das Netzteil aktuelle Sleep-/Hibernate-Modi sowie die Lastanforderungen moderner CPUs und GPUs. Die vollmodularen Anschlüsse erleichtern die Installation und ermöglichen eine saubere Kabel­führung. Ein geräuscharmer Lüfter minimiert Betriebsgeräusche. Je nach benötigter Leistung gibt es Netzteile mit 650 W für 81,77 Euro, 750 W für 99,89 Euro oder 850 W für 118,99 Euro. Die 750-Watt-Version ist auch in Weiß erhältlich und kostet dann 114,72 Euro.

Wer aktuell auf der Suche nach hochwertigen Teilen für sein bestehendes Setup oder einen ganz neuen Build ist, sollte sich die Corsair-Angebote auf Mindfactory nicht entgehen lassen.

