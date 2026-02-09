Werbung

Die TRYX Stage ARGB 360mm ist nicht einfach nur eine AiO-Kühlung, sondern sie ist auch eine dreidimensionale Bühne. Kleine Gegenstände wie Sammelfiguren oder Modelle können vor zwei Displayhintergründen und auf einem Spiegel in Szene gesetzt werden. Im Test wollen wir herausfinden, welches kreative Potenzial in der AiO-Kühlung steckt und ob sie auch funktional überzeugen kann.

Dass TRYX ein Hersteller ist, der gerne neue Wege geht und damit auch Trends anstoßen kann, ist seit der Panorama ARGB 360 klar. Mit dem 6,5 Zoll großen, L-förmigen AMOLED-Display konnte sie Maßstäbe setzen und hat auch andere Hersteller zu ähnlichen Produkten inspiriert. Mit der neuen Stage ARGB 360mm möchte TRYX einmal mehr eine besonders gestaltete AiO-Kühlung anbieten. Der speziell gestaltete Pumpenaufsatz soll praktisch eine Bühne sein, mit der man als Nutzer kreative Ideen umsetzen kann. Dafür werden kleine Gegenstände wie Sammelfiguren, Spielzeugautos, Modelle usw. auf eine Bodenplatte gestellt werden, die wahlweise eine matte oder spiegelnde Seite zeigt. Im Hintergrund lassen sich auf zwei Displays Bilder oder Videos anzeigen, die dann im Zusammenhang mit diesem Gegenstand stehen können. Mit etwas Fantasie können so ganz individuelle Mini-Dioramen geschaffen werden.

Als 360-mm-Modell verspricht die Stage ARGB 360mm eine gute Kühlleistung. TRYX gibt dabei eine maximale TDP von 280 W an. Die Pumpe wird von Asetek bezogen. Die hauseigenen Rota-SL-ARGB-Lüfter werden von A-RGB-LEDs beleuchtet und ziehen so zusätzlich zum Pumpenaufsatz die Blicke auf sich.

TRYX bietet die Stage ARGB 360mm in Schwarz oder Weiß an. Varianten mit anderer Radiatorgröße gibt es zumindest vorerst nicht. Die UVP liegt für beide Farbvarianten bei 229,99 Euro (UVP). Damit ist die Stage ARGB 360mm zwar ein höherpreisiges Modell, ihre UVP fällt aber doch deutlich niedriger als die der Panorama ARGB 360 aus - die kam für rund 380 Euro auf den Markt.

TRYX liefert die Stage ARGB 360mm mit Montagematerial, Anleitung, einem Anschlusskabel für die Lüfter, Klettverschlüssen und einer Dosierspritze mit Wärmeleitpaste (TRYX a-01) aus.