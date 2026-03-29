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Die Ocypus Sigma L36 PRO präsentiert sich mit einer besonders aufwendig gestalteten Pumpenabdeckung. Ein 3,5-Zoll-Display mit dünnen Rändern schwebt dabei über einem LED-Leuchtrahmen. Aber kann die 360-mm-AiO-Kühlung auch funktional glänzen?

Wir können mit der Sigma L36 PRO erstmalig ein Produkt von Ocypus testen. Dieses Unternehmen wurde erst 2023 in Shenzhen (China) gegründet. Seit 2024 bietet man Produkte in Asien an und nimmt nun auch den europäischen Markt ins Visier. Dabei ist Ocypus bereits jetzt breit aufgestellt und kann AiO-Kühlungen, Luftkühler, Lüfter, Gehäuse, Netzteile und Zubehör anbieten. Die Sigma L36 PRO soll als leistungsstarke und zugleich auffällig gestaltete AiO-Kühlung überzeugen.

Für die Performance sollen eine Pumpe mit Keramikbauteilen, eine 0,1-mm-Mikrokanalstruktur im Kühler und hochdrehende PWM-Lüfter sorgen. Die Optik wird hingegen ganz entscheidend von der modern gestalteten Displayabdeckung über der Pumpe bestimmt. Ein 3,5-Zoll-Display schwebt regelrecht an einem Metallbügel über einem rundum beleuchteten A-RGB-Rahmen. Die verbauten Lüfter sind hingegen unbeleuchtet.

In den letzten Wochen ist der Preis der Ocypus Sigma L36 PRO auf aktuell rund 135 Euro gesunken. Für eine AiO-Kühlung mit überdurchschnittlich großem Display wirkt dieser Preis sehr attraktiv. Dabei haben Käufer die Wahl zwischen einer schwarzen und einer weißen Farbvariante. Ist nicht genug Platz für den 360-mm-Radiator vorhanden, kann zur kleineren Sigma L24 PRO mit 240-mm-Radiator gegriffen werden.

Ocypus liefert die AiO-Kühlung mit Anleitung, dem Montagematerial für die unterstützten AMD- und Intel-Sockel, einer Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, einer Kabelpeitsche für die Lüfter, einem Adapter zur Absenkung der Lüfter-Maximaldrehzahl (von 2.400 auf 2.000 U/min) und einigen Klettverschlüssen aus. Die magnetische Displayabdeckung wird ebenfalls als Zubehör mitgeliefert und ist noch nicht vormontiert.