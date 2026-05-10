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Ocypus Sigma L36 ARGB im Test

Eine AiO-Kühlung mit futuristischem Look

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Seite 1: Ocypus Sigma L36 ARGB im Test: Eine AiO-Kühlung mit futuristischem Look
Seite 1: Ocypus Sigma L36 ARGB im Test: Eine AiO-Kühlung mit futuristischem Look Seite 2: Detailbetrachtung (1) Seite 3: Detailbetrachtung (2) Seite 4: Montage Seite 5: Die Software Seite 6: Testsystem und Testmethodik Seite 7: Lautstärke Seite 8: Kühlleistung Seite 9: Fazit
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Die Ocypus Sigma L36 ARGB ist eine auffällig gestaltete AiO-Kühlung, bei der das Display auf dem Pumpendeckel Teil eines futuristischen Designs ist. Aber kann das 360-mm-Modell auch in der Praxis überzeugen?

Als erstes Produkt von Ocypus haben wir mit der Ocypus Sigma L36 PRO eine auffällig gestaltete AiO-Kühlung mit 3,5-Zoll-Display getestet. Auch bei anderen Modellen von Ocypus spielt das Design eine zentrale Rolle. Die Sigma L36 ARGB hat eigentlich ein wenig spektakuläres 2,4-Zoll-Display auf ihrem Pumpendeckel. Doch das wurde besonders auffällig in ein futuristisches Design integriert, bei dem runde Formen und Aluminium prägend sind.

Hinzu kommen A-RGB-LEDs sowohl am Pumpendeckel als auch an den 120-mm-Lüftern. Während das Display über eine spezielle Ocypus-Software gesteuert wird, können Lüfter und Beleuchtung unkompliziert über ein geeignetes Mainboard geregelt werden. Die Keramikpumpe, eine 0,1-mm-Mikrokanalstruktur im Kühler und leistungsstarke 120-mm-Lüfter sollen für eine hohe Performance sorgen.

Aktuell kann Ocypus für die Sigma L36 ARGB nur einen US-Dollarpreis nennen. Der liegt bei 119,99 Dollar, was auch auf einen eher moderaten Euro-Preis hoffen lässt.

Zugehöriges Artikelbild

Ocypus legt der Sigma L36 ARGB AMD- und Intel-Montagematerial, eine Anleitung, die Kabelpeitsche für die Lüfter, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, Klettverschlüsse und das Displaymodul bei.

Spezifikationen
KühlernameOcypus Sigma L36 ARGB
Kaufpreis 119,99 Dollar
Homepage www.ocypus.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 397 x 120 x 27 mm (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche textilummantelt
Serienbelüftung 3x 120 mm A-RGB, 500 -2.000 U/min (±10%)
Pumpe 3.100 U/min (±10%), MTBF von 30.000 Stunden
Sockel AMD: AM4, AM5
Intel: LGA 115X, 1200, 1700, 1851
Garantiedaueraktuell keine Angaben, bei anderen Serien drei oder fünf Jahre
Quellen und weitere Links
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