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Die Ocypus Sigma L36 ARGB ist eine auffällig gestaltete AiO-Kühlung, bei der das Display auf dem Pumpendeckel Teil eines futuristischen Designs ist. Aber kann das 360-mm-Modell auch in der Praxis überzeugen?

Als erstes Produkt von Ocypus haben wir mit der Ocypus Sigma L36 PRO eine auffällig gestaltete AiO-Kühlung mit 3,5-Zoll-Display getestet. Auch bei anderen Modellen von Ocypus spielt das Design eine zentrale Rolle. Die Sigma L36 ARGB hat eigentlich ein wenig spektakuläres 2,4-Zoll-Display auf ihrem Pumpendeckel. Doch das wurde besonders auffällig in ein futuristisches Design integriert, bei dem runde Formen und Aluminium prägend sind.

Hinzu kommen A-RGB-LEDs sowohl am Pumpendeckel als auch an den 120-mm-Lüftern. Während das Display über eine spezielle Ocypus-Software gesteuert wird, können Lüfter und Beleuchtung unkompliziert über ein geeignetes Mainboard geregelt werden. Die Keramikpumpe, eine 0,1-mm-Mikrokanalstruktur im Kühler und leistungsstarke 120-mm-Lüfter sollen für eine hohe Performance sorgen.

Aktuell kann Ocypus für die Sigma L36 ARGB nur einen US-Dollarpreis nennen. Der liegt bei 119,99 Dollar, was auch auf einen eher moderaten Euro-Preis hoffen lässt.

Ocypus legt der Sigma L36 ARGB AMD- und Intel-Montagematerial, eine Anleitung, die Kabelpeitsche für die Lüfter, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, Klettverschlüsse und das Displaymodul bei.