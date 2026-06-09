News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Werbung
TEST
#Ocypus #Delta-A62-EX-Digital #Kuehlung #Luftkuehlung #Kuehler #Display #review #Test

Ocypus Delta A62 EX Digital im Test

Das harmonischste Dual-Towerdesign?

Portrait des Authors


Seite 1: Ocypus Delta A62 EX Digital im Test: Das harmonischste Dual-Towerdesign?
Seite 1: Ocypus Delta A62 EX Digital im Test: Das harmonischste Dual-Towerdesign? Seite 2: Detailbetrachtung (1) Seite 3: Detailbetrachtung (2) Seite 4: Montage und Software Seite 5: Testsystem und Testmethodik Seite 6: Lautstärke Seite 7: Kühlleistung Seite 8: Fazit
2

Werbung

Der Ocypus Delta A62 EX Digital ist im Kern ein Dual-Towerkühler mit zwei Lüftern. Doch durch seine integrierte Designsprache soll er optisch besonders harmonisch wirken. Dabei zeigt er sich auch mit einem Matrix-Display. 

Wir können mit dem Delta A62 EX Digital erstmalig einen Luftkühler von Ocypus testen. Dieses Unternehmen wurde erst 2023 in Shenzhen (China) gegründet. Seit 2024 bietet man Produkte in Asien an und nimmt nun auch den europäischen Markt ins Visier. Dabei ist Ocypus bereits jetzt breit aufgestellt und kann AiO-Kühlungen, Luftkühler, Lüfter, Gehäuse, Netzteile und Zubehör anbieten. Mit dem Delta A62 EX Digital testen wir das Luftkühler-Flaggschiff des Unternehmens. Bisher haben wir uns auf die AiO-Kühlungen konzentriert und sowohl die Sigma L36 PRO als auch die Sigma L36 ARGB getestet.

Um eine entsprechende Leistung bieten zu können, wurde der Delta A62 EX Digital als Dual-Towerkühler entwickelt. Optisch sieht man davon aufgrund der integrierten Designsprache aber nichts. Beim Blick auf den Kühlerdeckel sind weder die beiden Kühltürme noch die beiden 120-mm-Lüfter zu erkennen. Stattdessen bestimmen runde Formen, der Übergang zwischen einem breiten Silberstreifen und einer größeren schwarzen Fläche sowie ein Matrix-Display das Bild. Laut Ocypus soll der Kühler auch einen guten Mix aus Kühlleistung und moderater Lautstärke bieten können. Dafür setzt man zwei neben den Dual-Toweraufbau auf sechs 6-mm-Heatpipes und auf zwei 120-mm-Lüfter mit, die mit bis zu 1.800 U/min drehen.

Im Handel wird der Luftkühler zwar noch nicht gelistet, Ocypus hat uns aber bereits die UVP verraten. Demnach soll der Delta A62 EX Digital 49,99 Euro kosten. Für einen Dual-Towerkühler mit Display wirkt dieser Preis ziemlich attraktiv.

Zugehöriges Artikelbild

Der Delta A62 EX Digital wird mit dem Montagematerial für die unterstützten AMD- und Intel-Sockel, einer Anleitung und einem Tütchen mit Wärmeleitpaste ausgeliefert. Das ist weniger praktisch als eine mehrfach nutzbare und einfach handhabbare Dosierspritze.

Spezifikationen
KühlernameOcypus Delta A62 EX Digital
Kaufpreis 49,99 Euro (UVP)
Homepage www.ocypus.com
Kühlertyp Dual-Towerkühler mit zwei 120-mm-Lüftern
Maße Kühler (mit Lüftern) 139 x 134 x 160 mm (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Kühlrippen: Aluminium
Heatpipes sechs 6-mm-Heatpipes
Serienbelüftung 2x 120 mm, 600-1.800 U/min (±10%)
Sockel AMD: AM4, AM5
Intel: LGA 115X, 1200, 1700, 1851
Garantiedauerdrei Jahre (laut Herstellerinformation)
Quellen und weitere Links

Werbung

#Ocypus
#Delta-A62-EX-Digital
#Kuehlung
#Luftkuehlung
#Kuehler
#Display
#review
#Test
KOMMENTARE (2) VGWort
Back to top