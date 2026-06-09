Werbung

Der Ocypus Delta A62 EX Digital ist im Kern ein Dual-Towerkühler mit zwei Lüftern. Doch durch seine integrierte Designsprache soll er optisch besonders harmonisch wirken. Dabei zeigt er sich auch mit einem Matrix-Display.

Wir können mit dem Delta A62 EX Digital erstmalig einen Luftkühler von Ocypus testen. Dieses Unternehmen wurde erst 2023 in Shenzhen (China) gegründet. Seit 2024 bietet man Produkte in Asien an und nimmt nun auch den europäischen Markt ins Visier. Dabei ist Ocypus bereits jetzt breit aufgestellt und kann AiO-Kühlungen, Luftkühler, Lüfter, Gehäuse, Netzteile und Zubehör anbieten. Mit dem Delta A62 EX Digital testen wir das Luftkühler-Flaggschiff des Unternehmens. Bisher haben wir uns auf die AiO-Kühlungen konzentriert und sowohl die Sigma L36 PRO als auch die Sigma L36 ARGB getestet.

Um eine entsprechende Leistung bieten zu können, wurde der Delta A62 EX Digital als Dual-Towerkühler entwickelt. Optisch sieht man davon aufgrund der integrierten Designsprache aber nichts. Beim Blick auf den Kühlerdeckel sind weder die beiden Kühltürme noch die beiden 120-mm-Lüfter zu erkennen. Stattdessen bestimmen runde Formen, der Übergang zwischen einem breiten Silberstreifen und einer größeren schwarzen Fläche sowie ein Matrix-Display das Bild. Laut Ocypus soll der Kühler auch einen guten Mix aus Kühlleistung und moderater Lautstärke bieten können. Dafür setzt man zwei neben den Dual-Toweraufbau auf sechs 6-mm-Heatpipes und auf zwei 120-mm-Lüfter mit, die mit bis zu 1.800 U/min drehen.

Im Handel wird der Luftkühler zwar noch nicht gelistet, Ocypus hat uns aber bereits die UVP verraten. Demnach soll der Delta A62 EX Digital 49,99 Euro kosten. Für einen Dual-Towerkühler mit Display wirkt dieser Preis ziemlich attraktiv.

Der Delta A62 EX Digital wird mit dem Montagematerial für die unterstützten AMD- und Intel-Sockel, einer Anleitung und einem Tütchen mit Wärmeleitpaste ausgeliefert. Das ist weniger praktisch als eine mehrfach nutzbare und einfach handhabbare Dosierspritze.