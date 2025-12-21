News
TEST
#Lian-Li #HydroShift-II-LCD-S-360TL #AiO-Kuehlung #Kuehlung #RGB #review #Test

Lian Li HydroShift II LCD-S 360TL im Test

Cool und elegant zugleich

Portrait des Authors


Seite 1: Lian Li HydroShift II LCD-S 360TL im Test: Cool und elegant zugleich Seite 2: Detailbetrachtung (1) Seite 3: Detailbetrachtung (2) Seite 4: Montage Seite 5: Die Software Seite 6: Testsystem und Testmethodik Seite 7: Lautstärke Seite 8: Kühlleistung Seite 9: Fazit
Seiner neuen AiO-Kühlung HydroShift II LCD-S 360TL spendiert Lian Li so ziemlich jede optische Raffinesse: Ein 3,4 Zoll großes Display mit diffuser Rundumbeleuchtung und die Unendlichkeitsspiegel an den Lüfterseiten ziehen die Blicke auf sich. Gleichzeitig unternimmt Lian Li alles, um Kabel und Schläuche bestmöglich zu verstecken und setzt dabei auch auf eine teils kabellose Steuerung.

Mit der HydroShift II LCD-C 360R konnten wir erst vor wenigen Monaten eine aktuelle Lian-Li-AiO-Kühlung aus der HydroShift-II-Serie testen. Doch über den HydroShift II LCD-C-Modellen platziert Lian Li nun die neuen HydroShift II LCD-S-Modelle. Optisch fallen die primär durch das kantige Pumpengehäuse mit einem großen 3,4-Zoll-Display auf, das dem runden 2,1-Zoll-Display der HydroShift II LCD-C-Modelle die Schau stiehlt. Das Display wird einfach magnetisch aufgesetzt und kann kabellos oder per Kabel gesteuert werden.

Bei der Lüfterbestückung lässt die HydroShift II LCD-S-Serie dem Nutzer die Wahl: Er kann zur lüfterlosen Hydroshift II LCD-S 360N greifen und eigene Lüfter montieren. Daneben gibt es die Varianten mit UNI FAN TL Wireless und mit UNI FAN CL Wireless, also die von uns getestete HydroShift II LCD-S 360TL und die HydroShift II LCD-S 360CL. Die UNI FAN TL Wireless zeichnen sich durch die Unendlichkeitsspiegel an den Seiten und eine um 400 U/min höhere Maximaldrehzahl aus. Beide Lüftertypen können kabellos gesteuert werden, benötigen aber ein Kabel für die Stromversorgung. Die drei Ausstattungsvarianten werden jeweils in einer schwarzen und einer weißen Farbvariante angeboten. Andere Radiatorenformate als 360 mm gibt es hingegen aktuell nicht.

Lian Li HydroShift II LCD-S 360TL
Die Preise steigen zwischen den drei Ausstattungsvarianten deutlich an. Die lüfterlose Hydroshift II LCD-S 360N kostet laut Lian Li 159,99 Euro, für die HydroShift II LCD-S 360CL werden 179,99 Euro und für die HydroShift II LCD-S 360TL schließlich 239,99 Euro aufgerufen. Die Preise gelten jeweils für beide Farbvarianten.

Lian Li HydroShift II LCD-S 360TL

Der Lieferumfang ist deutlich umfangreicher als bei der HydroShift II LCD-C 360R. Lian Li legt der HydroShift II LCD-S 360TL die Anleitung, Sicherheitshinweise, Montagematerial, einen kleinen Innensechskant-Schraubendreher, zwei Rändelschrauben, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, einen Wärmeleitpasten-Spachtel, Abdeckungen für die Lüfterecken, Schlauchclips, einen Adapter von einem S-ATA-Stromstecker auf drei PWM-Buchsen und einen L-Connect3-Controller mit Anleitung bei.

Spezifikationen
KühlernameLian Li HydroShift II LCD-S 360TL
Kaufpreis 239,99 Euro (UVP)
Homepage lian-li.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 400 x 122 x 24 mm (L x B x H, in der Breite kommt noch die Schlauchführung hinzu)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche textilummantelt, 450/470 mm lang
Serienbelüftung 3x Uni Fan TL Wireless 120 mit 200 - 2.600 U/min und Lüfterstopp
Pumpe 1.600 - 3.200 U/min
Display 3,4 Zoll IPS mit 480 x 480 Pixeln, 60 Hz und 500 cd/m²
Sockel AMD: AM5, AM4
Intel: LGA 1851, 1700
Garantiedauersechs Jahre
