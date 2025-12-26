Werbung

Seinen Dual-Towerkühler A60 RGB schmückt Sharkoon nicht nur mit einem A-RGB-Lüfter, sondern vor allem auch mit einem großen Unendlichkeitsspiegel auf der Oberseite. Damit wird er zu einem der optisch auffälligsten Luftkühler am Markt. Doch kann sich der A60 RGB auch bei der Kühlleistung hervortun?

Sharkoon gliedert seine Produkte in die drei Bereiche Gehäuse & Netzteile, Kühlung und Gaming. Bei den Luftkühlern hat Sharkoon in diesem Jahr eine regelrechte Produktoffensive gestartet und das Trio aus A40, A50 und A60 vorgestellt. Während A40 und A50 schlanke Single-Towerkühler sind, handelt es sich beim A60 um einen Dual-Towerkühler und damit um das aktuelle Kühlerflaggschiff von Sharkoon. Dabei gibt es diesen Kühler in drei Varianten: unbeleuchtet als A60 und beleuchtet als A60 RGB Black und als A60 RGB White. Für den Test haben wir einen A60 RGB Black erhalten.

Der Kühler wurde zwar als Dual-Towerkühler entwickelt, gleichzeitig soll er aber mit vergleichsweise moderaten Maßen auch eine gute Kompatibilität bieten. Dabei wird auch eine große Zahl an AMD- und Intel-Sockeln unterstützt. Sharkoon bestückt den A60 RGB mit zwei 120-mm-Lüftern, wobei der äußere Lüfter beleuchtet wird. Noch auffälliger als der A-RGB-Lüfter ist der große und beleuchtete Unendlichkeitsspiegel an der Oberseite des Kühlers. Als Dual-Towerkühler verspricht der A60 RGB eine gute Performance. Dazu sollen auch die sechs 6-mm-Heatpipes beitragen. Laut Sharkoon ist der Kühler für Prozessoren mit einer TDP von bis zu 260 W geeignet.

Der getestete A60 RGB Black kostet im Handel aktuell rund 60 Euro. Für diesen Preis wird auch die weiße Variante angeboten. In Schwarz und ohne Beleuchtung ist der Dual-Towerkühler ab rund 47 Euro zu haben.

Ausgeliefert wird der A60 RGB mit Montagematerial, einem Zettel, der auf die Online-Anleitung verweist, einer Dosierspritze mit Wärmeleitpaste und einem Wärmeleitpastenspachtel sowie einem Schraubendreher mit langer, dünner Klinge.