Der Uni Fan TL LCD Wireless 120 ist das auffälligste Modell innerhalb der neuen Uni Fan Wirelesss-Reihe. Dieser Lüfter bietet nicht nur eine kabellose Steuerung von Drehzahl und Beleuchtung, sondern präsentiert sich dazu sowohl mit einem 1,6-Zoll-Display als auch mit A-RGB-Beleuchtung und seitlichen Unendlichkeitsspiegeln.

Im Doppeltest zu Uni Fan SL Wireless LCD 120 ARGB und Uni Fan SL Wireless 120 ARGB sind wir bereits ausführlich auf Lian Lis kabellos steuerbare Lüfter eingegangen. Sie benötigen zwar weiterhin mindestens ein Kabel für die Stromversorgung (bei der LCD-Variante zusätzlich noch ein Kabel mit USB-2.0-Pfostenstecker), Lüftermotor und Beleuchtung können aber über einen 2,4-GHz-Controller kabellos gesteuert werden. Dazu lassen sich mehrere Lüfter einfach miteinander koppeln und als Gruppe anbinden. Schon die Uni Fan SL Wireless-Modelle sind mit ihren Leuchtstreifen und dem Display der LCD-Version durchaus auffällig gestaltete Lüfter.

Die Uni Fan TL Wireless-Modelle setzen noch einen drauf. Sie erhalten zusätzlich zwei beleuchtete, seitlich sitzende Unendlichkeitsspiegel und sollen so noch auffälliger werden. Bei den technischen Daten weicht der Uni Fan TL LCD Wireless 120 etwas vom bereits getesteten Uni Fan SL LCD Wireless 120 ab. Die TL-Variante soll bei gleicher Maximaldrehzahl einen höheren Volumenstrom und statischen Druck bei geringerer Lautstärke erreichen. Das war für uns auch der Grund, diesen Lüfter separat zu testen. Wir haben konkret schwarze Uni Fan TL LCD Wireless 120 erhalten, also die Variante mit Display vor der Lüfternabe. Auch die Uni Fan TL Wireless gibt es sowohl als LED- als auch als LCD-Variante, mit normal orientiertem oder gedrehtem Rotor, als Einzelpack oder als Dreierpack mit Controller und in Schwarz oder Weiß.

Im Bild zeigen wir das Dreierpack Uni Fan TL LCD Wireless 120 (oben rechts) neben verschiedenen Varianten des Uni Fan SL Wireless. Ein einzelner Uni Fan TL LCD Wireless 120 kostet aktuell rund 47 Euro, für das Dreierpack mit Controller werden hingegen rund 150 Euro fällig. Ein Dreierpack Uni Fan SL Wireless LCD 120 ist hingegen für 135 Euro zu haben.

Dem Triple-Pack Uni Fan TL LCD Wireless 120 liegen als Zubehör Anleitung und Info-Zettel, der L-Wireless-Controller mit optional nutzbarer Kabelpeitsche (endet in einem USB-2.0-Pfostenstecker und in einem PWM-Anschluss), zwölf Lüfterschrauben, ein Anschlusskabel mit PWM-Anschluss und USB-2.0-Pfostenstecker sowie ein Adapter von einem S-ATA-Stromanschluss auf drei PWM-Buchsen (für die Stromversorgung der Lüfter) bei.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht: