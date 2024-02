Werbung

Die DeepCool Mystique 360 verzichtet zwar auf beleuchtete Lüfter, bietet dafür aber ein großes 2,8-Zoll-Display auf dem Pumpendeckel. Das zeigt sowohl Statusinformationen als auch eigene Bilder und Animationen an.

Es ist noch nicht lange her, da waren AiO-Kühlungen mit Display exotische Besonderheiten. Mittlerweile bietet eine ganze Reihe von Herstellern entsprechende Modelle an. Wird eine solche AiO-Kühlung in einem Gehäuse mit Glasseitenteil verbaut, erlaubt sie üblicherweise das Sytemmonitoring oder das Anzeigen eigener Grafiken, teils auch eigener Animationen und Videos.

Die neue Mystique-Serie von DeepCooll fällt vor allem durch das vergleichsweise große Display mit einer Diagonale 2,8 Zoll auf. Es kann nicht einfach nur Temperaturen, sondern auch Temperaturverläufe anzeigen. Alternativ sorgen eigene Bilder und Animationen für eine individuelle Note. Innerhalb der Serie gibt es vorerst zwei Modelle: Die Mystique 240 mit 240-mm-Radiator und die von uns getestete Mystique 360 mit 360-mm-Radiator. Beide Modelle werden mit vormontierten 120-mm-Lüftern ausgeliefert, die sich zudem nutzerfreundlich verkabeln lassen sollen.

Erste Händler bieten zumindest die Mystique 360 schon an. Sie kostet 179,90 Euro (die UVP wird mit 179,99 Euro angegeben) - das ist zumindest für ein Modell mit Display vergleichsweise attraktiv. Das 240-mm-Modell ist hingegen noch nicht verfügbar. Für dieses gibt DeepCool eine UVP von 149,99 Euro an.

DeepCool liefert die Mystique 360 mit Montagematerial, einem PWM-Verlängerungskabel, Anleitung und einem weiteren Informations- und Support-Heftchen aus.