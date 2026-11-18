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Nach den ersten Notebooks auf Basis der RTX-Spark-Plattform (NVIDIA RTX Spark im Surface Laptop Ultra im Test) bringen nun auch verschiedene OEMs entsprechende Mini-PCs auf den Markt. Die kompakten Systeme sollen vor allem das lokale Ausführen von KI-Modellen ermöglichen und damit eine Alternative zu cloudbasierten Diensten bieten. Dank leistungsfähiger Hardware und eines für KI-Anwendungen optimierten Software-Ökosystems sollen sich auch größere Sprachmodelle direkt auf dem eigenen System betreiben lassen. Wir werfen einen Blick auf die technischen Grundlagen der Plattform, die ersten verfügbaren Mini-PCs und deren Einsatzmöglichkeiten.

Mit RTX Spark verfolgt NVIDIA das Ziel, eine möglichst vielseitige Plattform für lokale KI-Anwendungen zu etablieren. Dabei spielt neben der eigentlichen Hardware vor allem die Softwareunterstützung eine entscheidende Rolle. NVIDIA verweist darauf, dass bis zu 20 % aller Downloads eines KI-Modells bereits in der ersten Woche nach dessen Veröffentlichung erfolgen. Entsprechend wichtig sei es, neue Modelle unmittelbar zum Erscheinungstermin auf der eigenen Hardware ausführen zu können. Die hohe Entwicklungsgeschwindigkeit zeigt sich auch an den mehr als 150.000 Qwen-Ablegern auf Hugging Face sowie den häufigen Veränderungen in den Ranglisten leistungsfähiger Open-Source-Modelle.

Für RTX Spark hebt NVIDIA die Unterstützung von acht neuen KI-Modellen innerhalb von drei Wochen hervor. Dazu gehören unter anderem Nemotron 3.5 Bolt-74B-A9B-24GB, das ausdrücklich für RTX Spark entwickelt wurde, sowie Recursive Flint, für das NVIDIA eine Verarbeitungsgeschwindigkeit von 120 Token/s auf der Plattform angibt. Hinzu kommen Modelle für agentisches Programmieren, Bildgenerierung und -bearbeitung sowie Spracherkennung. Die Unterstützung soll jeweils ab dem Veröffentlichungstag über Anwendungen und Frameworks wie llama.cpp, Ollama, LM Studio, Unsloth und ComfyUI bereitstehen. Damit möchte NVIDIA sicherstellen, dass Nutzer auch aktuelle KI-Modelle ohne längere Anpassungsphasen lokal einsetzen können.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf agentischen KI-Anwendungen, die zunehmend eigenständig Aufgaben ausführen und dabei auf lokale Ressourcen zugreifen. Über die NVIDIA App soll sich künftig festlegen lassen, wie die GPU-Rechenleistung zwischen solchen Hintergrundprozessen und aktiv genutzten Anwendungen verteilt wird. NVIDIA demonstriert dies anhand eines Spiels, dessen Bildrate bei höherer Priorisierung von 60 auf 75 FPS steigt, während die Verarbeitungsgeschwindigkeit eines parallel laufenden KI-Agenten von 20 auf 11 Token/s sinkt. Ergänzend zeigt NVIDIA die Integration von OpenClaw mit abgestuften Zugriffsberechtigungen sowie eine intelligente Verteilung von Anfragen zwischen lokalen KI-Modellen und Cloud-Diensten über Switchyard in Hermes.

Dass RTX Spark nicht ausschließlich als KI-Plattform positioniert wird, zeigen die weiteren Ankündigungen für Spiele und Kreativanwendungen. So sollen unter anderem Hogwarts Legacy, War Thunder und Where Winds Meet DLSS 5 unterstützen, während World of Warcraft und Marvel Rivals mit nativen Windows-on-ARM-Versionen vertreten sind. Im professionellen Umfeld nennt NVIDIA optimierte Versionen von Adobe Photoshop und Premiere Pro sowie Illustrator und InDesign, für die eine um 30 % höhere native Leistung angegeben wird. Auch Blender 5.3 soll von der NVIDIA-Technik zur Ray-Reconstruction profitieren.

RTX Spark im ASUS ProArt GR1X

Mit den neuen RTX-Spark-Mini-PCs erweitert NVIDIA die Plattform um kompakte Desktop-Systeme, die ab dem 18. November von Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo und MSI angeboten werden sollen. Als technische Grundlage dient der N1X-Superchip, für den NVIDIA eine KI-Rechenleistung von bis zu 1 PFLOPS bei NVFP4-Berechnungen sowie bis zu 128 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher angibt. Damit sollen sich auch umfangreiche KI-Modelle mit bis zu 120 Milliarden Parametern und Kontextfenstern von einer Million Token lokal ausführen lassen. NVIDIA positioniert die Mini-PCs allerdings nicht als reine KI-Beschleuniger, sondern als vielseitige Windows-Systeme für Kreativanwendungen, Spiele und insbesondere dauerhaft aktive KI-Agenten. Diese sollen eigenständig Aufgaben übernehmen, auf lokale Anwendungen und Dateien zugreifen und dabei möglichst unabhängig von Cloud-Diensten arbeiten.

Heute schauen wir uns RTX Spark im Mini-PC auf Basis des ASUS ProArt GR1X an, auf den wir noch genauer eingehen werden.

Die RTX-Spark-Plattform von NVIDIA basiert auf einem gemeinsam mit MediaTek entwickelten SoC, das ARM-Prozessorkerne mit einer integrierten GPU auf Basis der Blackwell-Architektur kombiniert. In der größten Ausbaustufe kommen 20 CPU-Kerne zum Einsatz, die sich auf zehn leistungsstarke Cortex-X925- und zehn effizientere Cortex-A725-Kerne verteilen. Beide Kerntypen basieren auf der ARMv9.2-Architektur. Die integrierte GPU verfügt über 6.144 Shadereinheiten in 48 Streaming-Multiprozessoren (SMs) sowie RT-Kerne der vierten und Tensor-Kerne der fünften Generation. Eine kleinere Variante kombiniert 18 CPU-Kerne mit 5.120 Shadereinheiten beziehungsweise 40 SMs.

Eine Besonderheit ist die gemeinsame Speicherarchitektur (Unified Memory), bei der CPU und GPU auf denselben LPDDR5X-Speicher zugreifen. In der größten Konfiguration stehen bis zu 128 GB zur Verfügung. Über das 256 Bit breite Speicherinterface erreicht die Plattform eine Bandbreite von bis zu 300 GB/s. Damit lassen sich auch größere KI-Modelle vollständig im gemeinsamen Arbeitsspeicher vorhalten, ohne auf einen separaten Grafikspeicher beschränkt zu sein. Zusätzlich verfügt RTX Spark über eine dedizierte NPU mit einer Rechenleistung von 55 TOPS, die weniger anspruchsvolle KI-Aufgaben unabhängig von der GPU beschleunigen soll.

Gefertigt wird der Chip bei TSMC im N3-Prozess mit 3 nm. NVIDIA setzt auf ein Chiplet-Design aus zwei Dies, die über ein kohärentes Chip-to-Chip-Interface (C2C) mit einer Bandbreite von 600 GB/s miteinander kommunizieren. Die gesamte Chipfläche beträgt rund 381,5 mm². Während die Notebook-Varianten für eine konfigurierbare Leistungsaufnahme von 45 bis 80 W ausgelegt sind, kommt der technisch eng verwandte GB10 Grace Blackwell Superchip im DGX Spark auf eine TDP von 140 W. Dieser bietet ebenfalls 20 CPU-Kerne und 6.144 GPU-Shader, kombiniert mit 128 GB Unified Memory und einer Speicherbandbreite von 273 GB/s.

Mit RTX Spark bietet NVIDIA seine Plattform sowohl in Notebooks als auch in kompakten Desktop-Systemen an. Bei den Notebooks stehen zwei Ausbaustufen des N1X-Superchips zur Auswahl. Die kleinere Variante kombiniert 18 CPU-Kerne mit 5.120 GPU-Shadereinheiten und richtet sich mit einer Speicherausstattung von 24 bis 32 GB vor allem an Nutzer, die neben klassischen Anwendungen und Spielen auch cloudbasierte KI-Dienste einsetzen möchten. Die leistungsfähigere Variante verfügt hingegen über 20 CPU-Kerne und 6.144 GPU-Shadereinheiten. Mit bis zu 128 GB Unified Memory eignet sie sich auch für die lokale Ausführung größerer KI-Modelle, die Verarbeitung umfangreicher 3D-Szenen sowie die KI-gestützte Bild- und Videogenerierung. Die Einstiegspreise für entsprechende Notebooks gibt NVIDIA mit 2.699 US-Dollar an.

Bei den RTX-Spark-Mini-PCs konzentriert sich NVIDIA hingegen ausschließlich auf die größere Ausbaustufe mit 20 CPU-Kernen und 6.144 GPU-Shadereinheiten. Auch hier stehen bis zu 128 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher zur Verfügung. Im Gegensatz zu den mobilen Varianten sollen die kompakten Desktop-Systeme insbesondere als dauerhaft aktive KI-Rechner dienen, auf denen lokale Sprachmodelle und autonome KI-Agenten unabhängig von Cloud-Diensten betrieben werden können. Daneben nennt NVIDIA weiterhin Gaming, Content Creation, umfangreiche 3D-Szenen sowie die Bild- und Videogenerierung als Einsatzbereiche. Technisch unterscheiden sich die Mini-PCs damit hinsichtlich der grundlegenden CPU- und GPU-Konfiguration nicht von den leistungsfähigsten Notebooks. Unterschiede dürften sich vor allem aus der Kühlung und den jeweiligen Leistungsgrenzen ergeben, die bei stationären Systemen weniger stark durch Akkulaufzeit und Bauhöhe eingeschränkt werden. Mit einem Einstiegspreis von 4.399 US-Dollar liegen die kompakten Desktop-Systeme allerdings deutlich oberhalb der günstigsten RTX-Spark-Notebooks. Ein direkter Preisvergleich ist nur mit vergleichbar ausgestatteten Notebook-Konfigurationen sinnvoll.

Windows on ARM on RTX Spark

Mit RTX Spark setzt NVIDIA auf Windows 11 für ARM-Prozessoren. Anders als bei klassischen x86-Systemen von AMD und Intel können für ARM64 entwickelte Anwendungen direkt ausgeführt werden, während herkömmliche x86- und x64-Programme auf eine Emulation angewiesen sind. Microsoft verwendet hierfür die mit Windows 11 24H2 eingeführte Prism-Technik, die x86-Maschinenbefehle zur Laufzeit in ARM64-Instruktionen übersetzt. Bereits übersetzte Programmteile werden zwischengespeichert, um den zusätzlichen Rechenaufwand bei wiederholten Aufrufen zu reduzieren.

In Zusammenarbeit mit NVIDIA hat Microsoft Prism speziell für die RTX-Spark-Plattform optimiert und die Unterstützung wichtiger x86-Befehlssatzerweiterungen wie AVX, AVX2, FMA und BMI ausgebaut. Dadurch soll insbesondere die Kompatibilität rechenintensiver Anwendungen und Spiele verbessert werden. Dennoch kann die Emulation zusätzliche CPU-Leistung beanspruchen und sich je nach Anwendung auf die Performance auswirken. Die integrierte Blackwell-GPU wird hingegen über native ARM64-Treiber angesprochen und unterstützt DirectX 12, Vulkan sowie OpenGL.

Einschränkungen bestehen weiterhin bei Software, die auf spezielle Kernel-Treiber angewiesen ist. Dazu gehören bestimmte Systemwerkzeuge und Anti-Cheat-Lösungen, da Prism ausschließlich Programmcode im Benutzermodus emulieren kann. NVIDIA und Microsoft arbeiten deshalb mit Entwicklern an entsprechenden Anpassungen. Unter anderem werden Easy Anti-Cheat und BattlEye unterstützt, während für einige Spiele native ARM64-Versionen vorgesehen sind. Mit ARM64EC bietet Microsoft zudem die Möglichkeit, native ARM64-Komponenten mit emuliertem x64-Code zu kombinieren. Entscheidend für den Erfolg von RTX Spark bleibt somit neben der Hardwareleistung die breite Unterstützung durch das Windows-Software-Ökosystem.