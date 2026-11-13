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Der ACEMAGIC F5A AI ist ein nur rund 1,06 L fassender Mini-PC, der einen AMD Ryzen AI 9 HX 470 mit einer AMD Radeon 890M, 32 GB LPDDR5X und einer 1 TB großen SSD kombiniert. Neben zwei modernen USB4-Anschlüssen und zwei schnellen 2,5-GbE-Ports bringt der Kompaktrechner mit OCuLink sogar eine echte Besonderheit mit und kann darüber eine externe Grafikkarte einbinden. Wie sich der Kompaktrechner in unserem Benchmark-Parcours schlägt und wie laut und warm er dabei wird, das klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten.

Mit dem F5A AI Mini PC schickt ACEMAGIC einen leistungsorientierten Mini-PC ins Rennen, der auch dazu in der Lage sein soll, das eine oder andere kleinere KI-Sprachmodell lokal auszuführen. Hierfür bietet der AMD Ryzen AI 9 HX 470 zwölf CPU-Kerne und eine integrierte AMD Radeon 890M, die sich ihren Speicher direkt vom Hauptspeicher abzwackt. Hinzu kommen eine NPU zur Beschleunigung geeigneter KI‑Anwendungen und Schnittstellen, die bei kompakten Rechnern keineswegs selbstverständlich sind.

Der gerade einmal 1,06 L fassende Mini-PC setzt auf 32 GB fest verlöteten LPDDR5X-Speicher und eine 1 TB große NVMe-SSD. ACEMAGIC führt daneben eine spezielle Pro-Ausführung mit SO-DIMM-Steckplätzen, welche sich dann einfacher aufrüsten lässt. Die beiden Varianten unterscheiden sich dann aber auch bei Zahl und Anbindung der M.2-Steckplätze, wo das Testgerät mit drei Laufwerksschächten im Gegenzug mehr zu bieten hat.

Doch damit nicht genug, denn auf einer der Seiten bietet der ACEMAGIC F5A sogar eine OCuLink-Schnittstelle und erlaubt so den Anschluss einer geeigneten externen Grafikkartenlösung, die allerdings zusätzlich benötigt wird. Ein solches Modell hatten wir in Form der Minisforum MGA1 eGPU schon einmal ausprobiert. Über die integrierte Grafiklösung der Gorgon-Point-Plattform können jedenfalls über HDMI, DisplayPort und zwei USB4-Schnittstellen vier Bildausgänge angesprochen werden. Das Gehäuse fällt mit 130 x 132 x 62 mm recht kompakt aus.

ACEMAGIC F5A AI Mini PC Hardware Prozessor: AMD Ryzen AI 9 HX 470 Plattform: Gorgon Point Arbeitsspeicher: 32 GB LPDDR5X-8000 Grafikkarte: AMD Radeon 890M Massenspeicher: 1 x 1 TB NVMe Soundkarte: Onboard Netzteil: 120 W extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: 130 x 132 x 62 mm, rund 1,06 L CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 1.299 Euro



Das Testgerät trägt 32 GB Arbeitsspeicher und eine 1 TB große SSD in sich und wurde zu Redaktionsschluss im Onlineshop des Herstellers zu einem rabattierten Preis von 1.299 Euro angeboten, während man regulär über 2.100 Euro verlangt. Amazon listete die LPDDR5X-Version mit 32 GB und 1 TB für 1.699,99 Euro. Die moderne Plattform und der üppige Speicher haben in diesen Zeiten ihren Preis.

Ob sich das lohnt, klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den Mini-PC durch unseren üblichen Benchmark-Parcours geschickt und ihn auf Herz und Nieren getestet.