Werbung

Mit dem Pro Max Edge AI+ bringt MSI den AMD Ryzen AI Max+ 395 in ein rund 4 L fassendes Desktop-Gehäuse und kombiniert den leistungsstarken KI-SoC mit seinen 16 Zen-5-Kernen und der integrierten Radeon 8060S mit insgesamt 128 GB gemeinsam nutzbarem Speicher sowie einer 2 TB großen SSD. Damit richtet sich der Kompaktrechner nicht nur an klassische Desktop-Anwendungen, sondern als kleine Workstation auch an lokale KI-Modelle und die Content-Creation. Wir haben dem fast 4.300 Euro teuren System mächtig auf den Zahn gefühlt, es durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt und mit einer ungewöhnlichen Zusatzaufgabe gefordert.

Mini-PCs sind längst nicht mehr nur einfache Office-Rechner. Mit AMDs Ryzen-AI-Max-Plattform lassen sich auch deutlich leistungsstärkere CPU- und Grafiklösungen in einem kompakten Gehäuse unterbringen. MSI nutzt für den Pro Max Edge AI+ den Ryzen AI Max+ 395 und kombiniert diesen mit üppigen 128 GB LPDDR5X und 2 TB SSD-Speicher, womit man vorwiegend auf lokale KI-Anwendungen abzielt und nicht nur im klassischen Arbeitsalltag eine gute Figur machen möchte.

Das ist für Sprachmodelle ohne Cloud-Zugang besonders interessant, denn bis zu 96 GB des gemeinsamen Speichers lassen sich direkt der GPU zuweisen, was entsprechende Arbeitsabläufe erheblich beschleunigt und größere und leistungsstärkere LLMs erst möglich macht – je nach Modellgröße, Quantisierung und verwendeter Software. Zur Plattform gehört außerdem eine XDNA-2-NPU mit bis zu 50 TOPS, wobei MSI eine kombinierte Rechenleistung von bis zu 126 TOPS verspricht.

Damit sollen sich einzelne KI-Modelle mit bis zu 120 Milliarden Parametern problemlos lokal ausführen lassen. Genannt werden unter anderem GPT-OSS 120B mit einem Speicherbedarf von 65 GB und durchschnittlich 33,29 Token pro Sekunde. Für größere Modelle sieht MSI sogar ein Cluster aus mehreren Geräten vor. Zwei Pro Max Edge AI+ 11M sollen GPT-OSS 120B in INT8 sowie ausgewählte Qwen3-Modelle bis 235 Milliarden Parameter ausführen können. Mit vier gekoppelten Systemen soll sogar DeepSeek-V3.1 mit 671 Milliarden Parametern bei Q4_0-Quantisierung möglich sein.

Das Aluminiumgehäuse fällt mit rund 4 L deutlich größer aus als bei vielen typischen Mini-PCs, bleibt aber noch immer recht kompakt und deutlich kleiner als ausgewachsene Desktop-Systeme. Das 300-W-Netzteil sitzt direkt im Gehäuse, was den Kabelsalat auf dem Schreibtisch minimiert. Zur Ausstattung gehören zwei M.2-Steckplätze mit PCIe 4.0 x4, WiFi 7, Bluetooth 5.4 und 2,5-Gbit/s-Ethernet. Für Monitore stehen HDMI 2.1 mit 4K-Unterstützung bei 60 Hz und DisplayPort 1.4a bereit. Hinzu kommen zwei USB-C-Anschlüsse mit 40 Gbit/s sowie ein SD-Kartenleser mit UHS-II-Unterstützung.

Das Gehäuse misst 100 x 248,5 x 97,5 mm, wiegt 3,07 kg und besitzt ein integriertes 300-W-Flex-Netzteil. Die Kühlung übernimmt ein Dreifach-Lüfter-Design.

MSI Pro Max Edge AI+ Hardware Prozessor: AMD Ryzen AI Max+ 395 Mainboard: Strix Halo Arbeitsspeicher: 128 GB LPDDR5X-8000 Grafikkarte: AMD Radeon 8060S Massenspeicher: 1 x 2 TB NVMe Soundkarte: Onboard Netzteil: 300 W intern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Pro Max Edge CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: x Software Software: x / Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 4.299 Euro / 5.299 Euro



Im deutschen MSI-Shop kostet die Konfiguration mit AMD Ryzen AI Max+ 395, 128 GB Unified Memory und 2 TB großer SSD zu Redaktionsschluss 5.299 Euro, der Straßenpreis liegt im Preisvergleich dagegen bei unter 4.300 Euro – dann allerdings ohne Windows 11 Pro. Wir haben die kompakte Workstation durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt und das eine oder andere lokale KI-Modell darauf laufen lassen.

Wie sich das System darin schlägt und wie Lautstärke- und Temperatur- sowie Leistungsaufnahme-Verhalten ausfallen, das klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten.

Preise und Verfügbarkeit MSI MSI PRO MAX EDGE AI+, Ryzen AI Max+ 395, 128GB RAM, 2TB SSD Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 6.379,00 EUR Zeigen >>