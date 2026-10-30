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Die Magnus-One-Familie von ZOTAC hatte zuletzt wieder deutliche Upgrades erhalten. Während die Magnus One auch mit einem AMD Ryzen 9 9850HX erhältlich ist und damit die erste Gaming-Magnus mit Ryzen-Prozessor wurde, ist die Magnus One Ultra gegenüber den bisherigen Serienvertretern deutlich angewachsen, kann dafür mit einer vollwertigen NVIDIA GeForce RTX 5080 der Desktop-Klasse aufwarten. Diese kombiniert Zotac dank einer stärkeren Kühlung mit Intels 20 Kerne starkem Core Ultra 7 265. Dennoch lassen sich beide mit reichlich Speicher bestücken und bleiben mit einem Gehäusevolumen von knapp unter 8,5 respektive 11,5 L weiterhin recht kompakt. Wir haben beide Ableger zu einem Doppeltest geladen.

Auf der Gamescom 2026 zeigte ZOTAC mit der ZBOX Magnus One ER98N5070C erstmals eine Gaming-Magnus mit Ryzen-Prozessor. Sie kombiniert einen AMD Ryzen 9 9850HX mit zwölf Zen-5-Kernen mit einer vollwertigen NVIDIA GeForce RTX 5070 und packt diese in ein typisches ZBOX-Design mit einem Gehäusevolumen von knapp unter 8,5 L. Die ZOTAC ZBOX Magnus One Ultra EU275080C fällt dagegen deutlich größer aus: Für die Desktop-GeForce RTX 5080, deutlich mehr Schnittstellen und eine leistungsstärkere Kühlung sowie eine aufgemöbelte Stromversorgung wächst sie auf 11,46 L. Das sind rund 35 % mehr Volumen als bei der typischen Magnus One.

Mit 365,5 statt 270,5 mm ist das Ultra-Modell 95 mm länger, während Höhe und Breite identisch bleiben. Der zusätzliche Raum kommt primär der 360-W-Grafikkarte und der Kühlung zugute. ZOTAC kann damit einen zusätzlichen Aluminium-Kühlblock mit eigenem Radiallüfter und zusätzlichen Heatpipes verbauen. Neben der zweitschnellsten Desktop-GPU, ermöglicht das den 20 Kerne starken Intel Core Ultra 7 265 der Arrow-Lake-Generation.

Beide Modelle werden zunächst als Barebones angeboten und lassen sich somit flexibel mit Speicher bestücken. Die beiden Speicherbänke können jeweils bis zu 96 GB DDR5 aufnehmen und unterstützen je nach Modultyp DDR5-6400 als CSO-DIMM oder DDR5-5600 als SO-DIMM. Für den Massenspeicher stehen zwei M.2-Steckplätze bereit, wovon entweder beide per PCIe 5.0 x4 angebunden werden, oder zumindest einer, während der andere mit PCIe 4.0 x4 arbeitet. Hinzu kommt ein integriertes 850- oder 500-W-Netzteil, teilweise Thunderbolt 4, maximal zwei Netzwerkanschlüsse mit 1,0 bis 5 GBit/s, WiFi 7 und Bluetooth 5.4. Die Grafikkarten stellen drei DisplayPort-2.1b-Anschlüsse und einen HDMI-Anschluss bereit.

Daneben bietet ZOTAC beide Systeme in einer Windows-Konfiguration an, die mit 16 oder 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und einer 1-TB-SSD ausgeliefert werden. Wir haben die Barebone-Geräte zum Test erhalten, die ZOTAC jeweils mit zwei 16-GB-Modulen und einer 1 TB fassenden Netac-SSD für uns ausgerüstet hat.

ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE im Vergleich Hardware ZOTAC ZBOX Magnus One Ultra EU275080C ZOTAC ZBOX Magnus One ER98N5070C Prozessor: Intel Core Ultra 7 265 (20 Kerne/20 Threads) AMD Ryzen 9 9850HX (12 Kerne/24 Threads) Plattform: B860 Fire Range Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5-5600 32 GB DDR5-5600 Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 5080, 16 GB GDDR7 NVIDIA GeForce RTX 5070, 12 GB GDDR7 Massenspeicher: 1 TB NVMe-SSD 1 TB NVMe-SSD Netzteil: 850 W, intern 500 W, intern, 80Plus Platinum Kühlung und Gehäuse Gehäuse: ZBOX Magnus One ULTRA ZBOX Magnus One Abmessungen: 365,5 x 126 x 249 mm 270,5 x 126 x 249 mm Volumen: 11,46 l 8,48 l Kühlung: Aktive Luftkühlung Aktive Luftkühlung Sonstiges M.2-Steckplätze: 1x PCIe 5.0 x4, 1x PCIe 4.0 x4 2x PCIe 5.0 x4 Netzwerk: 5-GbE, 1-GbE, WiFi 7, Bluetooth 5.4 5-GbE, WiFi 7, Bluetooth 5.4 Software Betriebssystem: Windows 11 Home Windows 11 Home Preis Preisvergleich: ab 3.029 Euro (Barebone) ab 1.929 Euro (Barebone)

Beide Systeme wurden für den Vergleich mit 32 GB DDR5-5600 und einer 1-TB-NVMe-SSD von Netac bestückt. Damit sind Kapazität und nomineller Speichertakt identisch, was eine solide Vergleichsbasis beider Barebones schafft. Als Barebone ohne Speicher kosteten die beiden ZBOXEN zu Redaktionsschluss 1.929, bzw. 3.029 Euro.

Wie sich die ZOTAC ZBOX Magnus One ER98N5070C und die ZOTAC ZBOX Magnus One Ultra EU275080C im Arbeits- und Spielealltag schlagen, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben die beiden Kompaktrechner durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt.

Preise und Verfügbarkeit Zotac ZBOX Magnus One ER98N5070C, GeForce RTX 5070 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 1.912,00 EUR Zeigen >>