News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Werbung
TEST
#ZOTAC #ZBOX #Gaming #Magnus #One #Ultra #Barebone #Mini-PC #Test #Review #Artikel #Benchmark

ZOTAC MAGNUS ONE im Doppeltest

Die Ultra bleibt kühler, leiser und schneller

Portrait des Authors

Von Andreas Stegmüller

Seite 1: ZOTAC MAGNUS ONE im Doppeltest: Die Ultra bleibt kühler, leiser und schneller
Seite 1: ZOTAC MAGNUS ONE im Doppeltest: Die Ultra bleibt kühler, leiser und schneller Seite 2: Die Hardware-Ausstattung Seite 3: Der Testrechner im Detail (1) Seite 4: Der Testrechner im Detail (2) Seite 5: Testergebnisse: Systemleistung (1) Seite 6: Testergebnisse: Systemleistung (2) Seite 7: Testergebnisse: Wärmeentwicklung und Lautstärke Seite 8: Testergebnisse: Creation-Leistung Seite 9: Testergebnisse: Gaming-Leistung (1) Seite 10: Testergebnisse: Gaming-Leistung (2) Seite 11: Fazit
1

Werbung

Die Magnus-One-Familie von ZOTAC hatte zuletzt wieder deutliche Upgrades erhalten. Während die Magnus One auch mit einem AMD Ryzen 9 9850HX erhältlich ist und damit die erste Gaming-Magnus mit Ryzen-Prozessor wurde, ist die Magnus One Ultra gegenüber den bisherigen Serienvertretern deutlich angewachsen, kann dafür mit einer vollwertigen NVIDIA GeForce RTX 5080 der Desktop-Klasse aufwarten. Diese kombiniert Zotac dank einer stärkeren Kühlung mit Intels 20 Kerne starkem Core Ultra 7 265. Dennoch lassen sich beide mit reichlich Speicher bestücken und bleiben mit einem Gehäusevolumen von knapp unter 8,5 respektive 11,5 L weiterhin recht kompakt. Wir haben beide Ableger zu einem Doppeltest geladen.

Auf der Gamescom 2026 zeigte ZOTAC mit der ZBOX Magnus One ER98N5070C erstmals eine Gaming-Magnus mit Ryzen-Prozessor. Sie kombiniert einen AMD Ryzen 9 9850HX mit zwölf Zen-5-Kernen mit einer vollwertigen NVIDIA GeForce RTX 5070 und packt diese in ein typisches ZBOX-Design mit einem Gehäusevolumen von knapp unter 8,5 L. Die ZOTAC ZBOX Magnus One Ultra EU275080C fällt dagegen deutlich größer aus: Für die Desktop-GeForce RTX 5080, deutlich mehr Schnittstellen und eine leistungsstärkere Kühlung sowie eine aufgemöbelte Stromversorgung wächst sie auf 11,46 L. Das sind rund 35 % mehr Volumen als bei der typischen Magnus One.

Mit 365,5 statt 270,5 mm ist das Ultra-Modell 95 mm länger, während Höhe und Breite identisch bleiben. Der zusätzliche Raum kommt primär der 360-W-Grafikkarte und der Kühlung zugute. ZOTAC kann damit einen zusätzlichen Aluminium-Kühlblock mit eigenem Radiallüfter und zusätzlichen Heatpipes verbauen. Neben der zweitschnellsten Desktop-GPU, ermöglicht das den 20 Kerne starken Intel Core Ultra 7 265 der Arrow-Lake-Generation.

ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test
ZOTAC ZBOX Magnus One und Magnus One Ultra im Test

Beide Modelle werden zunächst als Barebones angeboten und lassen sich somit flexibel mit Speicher bestücken. Die beiden Speicherbänke können jeweils bis zu 96 GB DDR5 aufnehmen und unterstützen je nach Modultyp DDR5-6400 als CSO-DIMM oder DDR5-5600 als SO-DIMM. Für den Massenspeicher stehen zwei M.2-Steckplätze bereit, wovon entweder beide per PCIe 5.0 x4 angebunden werden, oder zumindest einer, während der andere mit PCIe 4.0 x4 arbeitet. Hinzu kommt ein integriertes 850- oder 500-W-Netzteil, teilweise Thunderbolt 4, maximal zwei Netzwerkanschlüsse mit 1,0 bis 5 GBit/s, WiFi 7 und Bluetooth 5.4. Die Grafikkarten stellen drei DisplayPort-2.1b-Anschlüsse und einen HDMI-Anschluss bereit.

Daneben bietet ZOTAC beide Systeme in einer Windows-Konfiguration an, die mit 16 oder 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und einer 1-TB-SSD ausgeliefert werden. Wir haben die Barebone-Geräte zum Test erhalten, die ZOTAC jeweils mit zwei 16-GB-Modulen und einer 1 TB fassenden Netac-SSD für uns ausgerüstet hat.

ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE im Vergleich

Hardware

ZOTAC ZBOX Magnus One Ultra EU275080C

ZOTAC ZBOX Magnus One ER98N5070C

Prozessor:

Intel Core Ultra 7 265 (20 Kerne/20 Threads)

AMD Ryzen 9 9850HX (12 Kerne/24 Threads)

Plattform:

B860

Fire Range

Arbeitsspeicher:

32 GB DDR5-5600

32 GB DDR5-5600

Grafikkarte:

NVIDIA GeForce RTX 5080, 16 GB GDDR7

NVIDIA GeForce RTX 5070, 12 GB GDDR7

Massenspeicher:

1 TB NVMe-SSD

1 TB NVMe-SSD

Netzteil:

850 W, intern

500 W, intern, 80Plus Platinum

Kühlung und Gehäuse

Gehäuse:

ZBOX Magnus One ULTRA

ZBOX Magnus One

Abmessungen:

365,5 x 126 x 249 mm

270,5 x 126 x 249 mm

Volumen:

11,46 l

8,48 l

Kühlung:

Aktive Luftkühlung

Aktive Luftkühlung

Sonstiges

M.2-Steckplätze:

1x PCIe 5.0 x4, 1x PCIe 4.0 x4

2x PCIe 5.0 x4

Netzwerk:

5-GbE, 1-GbE, WiFi 7, Bluetooth 5.4

5-GbE, WiFi 7, Bluetooth 5.4

Software

Betriebssystem:

Windows 11 Home

Windows 11 Home

Preis

Preisvergleich:

ab 3.029 Euro (Barebone)

ab 1.929 Euro (Barebone)

Beide Systeme wurden für den Vergleich mit 32 GB DDR5-5600 und einer 1-TB-NVMe-SSD von Netac bestückt. Damit sind Kapazität und nomineller Speichertakt identisch, was eine solide Vergleichsbasis beider Barebones schafft. Als Barebone ohne Speicher kosteten die beiden ZBOXEN zu Redaktionsschluss 1.929, bzw. 3.029 Euro.

Wie sich die ZOTAC ZBOX Magnus One ER98N5070C und die ZOTAC ZBOX Magnus One Ultra EU275080C im Arbeits- und Spielealltag schlagen, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben die beiden Kompaktrechner durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt.

Preise und Verfügbarkeit
Zotac ZBOX Magnus One ER98N5070C, GeForce RTX 5070
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 1.912,00 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Zotac ZBOX Magnus One ER98N5070C, GeForce RTX 5070
Verfügbar 1.912,00 EUR
Verfügbar 1.929,00 EUR
Verfügbar 1.937,64 EUR
Verfügbar 1.937,69 EUR
Verfügbar 1.946,49 EUR
Verfügbar 1.968,10 EUR
Lagernd 2.008,25 EUR
Verfügbar 2.008,80 EUR

Preise und Verfügbarkeit
Zotac ZBOX Magnus One Ultra EU275080C, Core Ultra 7 265, GeForce RTX 5080
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 3.018,98 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Zotac ZBOX Magnus One Ultra EU275080C, Core Ultra 7 265, GeForce RTX 5080
Verfügbar 3.018,98 EUR
Verfügbar 3.018,99 EUR
Verfügbar 3.019,00 EUR
Verfügbar 3.023,10 EUR
Verfügbar 3.106,04 EUR
Verfügbar 3.106,09 EUR
Verfügbar 3.256,79 EUR
Verfügbar 3.387,45 EUR

Quellen und weitere Links
#ZOTAC
#ZBOX
#Gaming
#Magnus
#One
#Ultra
#Barebone
#Mini-PC
#Test
#Review
#Artikel
#Benchmark
KOMMENTARE (1)
Back to top