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Der ACEMAGIC Matrix Mini M1 ist ein kompakter Mini-PC, der mit dem AMD Ryzen 7 7735HS eine leistungsfähige Mobilplattform in ein kleines Desktop-Gehäuse packt und 24 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher mit einer 512 GB großen NVMe-SSD kombiniert. Damit zielt der Kompaktrechner auf Nutzer ab, die einen unauffälligen Desktop-Ersatz für Office, Multimedia und leichte Content-Creation suchen, ohne auf die Leistungsreserven eines Achtkerners zu verzichten. Ob das Konzept aufgeht, klärt dieser Hardwareluxx-Artikel.

Der Matrix Mini M1 gehört bei ACEMAGIC zu den kompakteren und eher unauffälligen Mini-PCs. Neben einem mobilen Ryzen-Prozessor setzt dieser auf die integrierte Radeon-Grafik mit Unterstützung von bis zu drei 4K-Bildschirmen und eine vergleichsweise umfangreiche Schnittstellenausstattung, die bis hin zu schnellem 2,5-Gb-Ethernet oder USB-C reicht. In Zeiten der Speicherkrise gibt es trotzdem noch 24 GB LPDDR5 und eine 512 GB große NVMe-SSD, was im normalen Office-Alltag mehr als ausreichend sein dürfte, letztlich aber erst den eher günstigen Preis von knapp unter 600 Euro möglich macht.

Tatsächlich werkelt unter der Haube ein AMD Ryzen 7 7735HS mit Zen3+-Technik und acht Kernen sowie 16 Threads mit einer AMD Radeon 680M zusammen. Damit ist die Plattform schon etwas älter, entspricht allerdings einer anderen Leistungsklasse als die sparsamen U-Prozessoren vieler anderer Mini-PCs. Optisch bleibt das System zurückhaltend und kompakt. Das mattschwarze Kunststoffgehäuse kommt auf eine Bauhöhe von nur 41 mm, fasst ein Volumen von rund 0,67 Litern und sortiert sich damit neben einem klassischen NUC als kompakter Mini-PC ein.

Damit ist der ACEMAGIC Matrix Mini M1 überwiegend für das Büro, die Medienwiedergabe und für den Betrieb mehrerer Monitore ausgelegt und lässt sich dank VESA-Halterung und stabilen Standfüßen problemlos auf dem Schreibtisch oder hinter einem Monitor aufstellen und montieren. Dank zahlreicher Anschlüsse entfällt die Nutzung von Adaptern oder gar eines Docks. Dafür spricht auch die Kapazität, die für Windows und Standardanwendungen ausreicht. Gegen Aufpreis von knapp 50 Euro bietet der Hersteller zudem eine Konfiguration mit doppelt so großer SSD an.

ACEMAGIC Matrix Mini M1 Hardware Prozessor: AMD Ryzen 7 7735HS Mainboard: Rembrandt-R Arbeitsspeicher: 24 GB LPDDR5-5500 Grafikkarte: AMD Radeon 680M Massenspeicher: 1 x 512 GB NVMe Soundkarte: Onboard Netzteil: 65 W extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Mini M1 CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 479,99 Euro



Zu Redaktionsschluss wurden für den ACEMAGIC Matrix Mini M1 in der Konfiguration mit AMD Ryzen 7 7735HS, 24 GB LPDDR5 und 512 GB 479,99 Euro aufgerufen. Wie sich der Kompaktrechner im Praxisalltag schlägt, wie die Kühlung mit der HS-CPU zurechtkommt und ob die AMD Radeon 680M von der Speicherbestückung ausreichend profitiert, klären die nachfolgenden Abschnitte im gewohnten Hardwareluxx-Benchmark-Parcours.