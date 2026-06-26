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Der GEEKOM A7 versucht es in der neuen 2026er-Edition mit einem AMD Ryzen 5 7545U, der mit 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher sowie einer 500 GB großen M.2-SSD kombiniert und in ein kompaktes Mini-PC-Gehäuse gesteckt wird. Damit zielt der Kompaktrechner auf Nutzer ab, die einen kleinen und möglichst unauffälligen Desktop-Ersatz suchen, der gegenüber älteren DDR4-Systemen primär bei Speicherbandbreite und Plattformausstattung zulegt. Wir haben den ca. 600 Euro teuren Mini-PC durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt.

Der GEEKOM A7 sitzt in der neuen 2026er-Edition innerhalb des Portfolios oberhalb der klassischen A5- und A6-Modelle. Während ältere Vertreter der Reihe noch stärker auf günstige U-Prozessoren und DDR4-Arbeitsspeicher ausgelegt waren, kombiniert die neueste Iteration eine modernere Speicherplattform mit den sparsamen U-Modellen der Phoenix-Reihe. Von der höheren Speicherleistung profitiert vorrangig die integrierte Grafiklösung, da diese direkt am Arbeitsspeicher hängt und die zusätzliche Bandbreite ausnutzen kann.

Bei der hier getesteten Konfiguration setzt GEEKOM auf einen AMD Ryzen 5 7545U samt einer AMD Radeon 740M. Der Mobilprozessor wird mit 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher kombiniert, als Systemlaufwerk dient eine 500 GB große M.2-SSD. Damit ist der A7 nicht als Gaming-Maschine ausgelegt, sondern als kompakter Alltagsrechner für Office und Web, die Medienwiedergabe, die leichte Bildbearbeitung oder andere Produktivaufgaben.

Optisch bleibt der GEEKOM A7 in der neuen 2026er Edition der Linie des Herstellers treu. Das Gehäuse fällt kompakt aus, setzt auf das typische Unibody-Design aus Aluminium und wirkt damit auf dem Schreibtisch zurückhaltend, lässt sich bei Bedarf aber auch hinter einem Monitor verstecken. Auffällige Designelemente oder große Leuchteffekte gibt es nicht.

Trotz der kompakten Bauform soll der GEEKOM A7 2026 Edition ein vollwertiger Desktop-Ersatz bleiben. Das 0,47-Liter-Gehäuse misst 112,4 x 112,4 x 37 mm. Dazu gibt es eine Vielzahl von Anschlüssen. Laut Datenblatt stehen sechs USB-Ports, zweimal HDMI 2.0, 2,5-GbE, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 und ein SD-Kartenleser zur Verfügung. Außerdem gibt es Unterstützung für bis zu vier Bildschirme.

Geekom A7 2026 Edition Hardware Prozessor: AMD Ryzen 5 7545U Mainboard: Phoenix Arbeitsspeicher: 1x 16 GB DDR5-4800 Grafikkarte: AMD Radeon 740M Massenspeicher: 1 x 500 GB NVMe Soundkarte: Onboard Netzteil: 120 W extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: GEEKOM A7 CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 599 Euro

599 Euro (Amazon)

Zu Redaktionsschluss listet GEEKOM den GEEKOM A7 2026 Edition zu einem Preis von 599 Euro und das auch bei Amazon. Mittels verschiedener Coupons und zeitlich begrenzter Aktionen gibt es die Mini-PCs des Herstellers aber immer wieder mit guten Rabatten. Wir haben den GEEKOM A7 2026 Edition leihweise für einen Test zur Verfügung gestellt bekommen.

Wie sich der Mini-PC im Praxisalltag schlägt, wie gut die Kühlung mit dem AMD Ryzen 5 7545U umgehen kann und ob DDR5 dem kompakten System spürbar hilft, klären wir auf den nachfolgenden Seiten dieses Hardwareluxx-Artikels.