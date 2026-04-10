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ACEMAGIC ist bekannt für seine durchdachten und leistungsstarken Mini-PCs. Der M5 Mini PC, der einen Intel Core i7-14650HX im kompakten Gehäuse unterbringt, ist aktuell bei Amazon stark reduziert. Dort erhalten Käufer mit unserem Rabatt-Code eine Ermäßigung von 36 % beim Kauf des ACEMAGIC M5. Der Code ist noch bis zum 30. April 2026 um 23:59 Uhr gültig.

Rechenpower dank Intel Core i7

Der M5 Mini PC bezieht seine Leistung über einen Intel Core i7-14650HX. Dieser verfügt über eine hybride 16-Kern-Architektur mit acht Performance- und acht Effizienz-Kernen und insgesamt 24 Threads. Die CPU der 14. Generation bietet intelligentes Energiemanagement und bleibt selbst bei hoher Belastung stabil. Mit einer Turbo-Frequenz von bis zu 5,2 GHz und 30 MB Intel Smart Cache eignet sich der Mini-PC auch für anspruchsvollere Spiele, professionelle Medienbearbeitung und Multitasking.

Aufseiten des RAM bietet der ACEMAGIC M5 32 GB DDR4-RAM mit 3.200 MHz im Dual-Channel-Modus. Verbaut sind zwei Riegel mit je 16 GB. Wer möchte, kann das System mühelos auf bis zu 64 GB erweitern. Gespeichert wird auf einer blitzschnellen, 1 TB fassenden PCIe-4.0-NVMe-SSD. Auch hier kann erweitert werden. Mit zwei M.2-Steckplätzen erreichen Kunden insgesamt maximal bis zu 4 TB Speicher und können somit ausreichend Platz für alle Anwendungen und auch große Videoprojekte schaffen.

Gekühlt wird das System von einem Radiallüfter mit zwei Kupfer-Heatpipes. Ein Doppelkanal-Design des Gehäuses führt die Hitze effizient ab. Der M5 kann entweder auf dem Schreibtisch positioniert werden oder man montiert das Gerät direkt an der Rückseite des Bildschirms.

Anschlüsse und Konnektivität

Der M5 Mini-PC unterstützt ein beeindruckendes Triple-4K-Display-Setup bei flüssigen 60 Hz über HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 und einen High-Speed-USB-C-Port. Dieser vielseitige USB-3.2-Gen2-Typ-C-Anschluss vereint 10 Gbps Datenübertragung, DisplayPort-1.4-Videoausgabe mit 4K bei 60 Hz und Power Delivery mit 15 W. Durch die Ausrichtung auf den Betrieb mehrerer Monitore, eignet sich das Gerät auch für anspruchsvolle Workflows wie Trading, 3D-Rendering und Videobearbeitung. Zur Vernetzung bietet der Mini-Desktop-Computer WiFi 6E und Bluetooth 5.2. Diese Konnektivität soll ein ruckelfreies Streaming-Erlebnis in 4K, sowie lag-freies Spielen gewährleisten. Die drahtlose Technologie im kompakten M.2-2230-Format sorgt für Zukunftssicherheit im heimischen Netzwerk.

Der ACEMAGIC M5 bietet eine umfangreiche Anschlussvielfalt. Für blitzschnelle Datenübertragung stehen 2x USB 3.2 Gen2 vorne und 4x USB 3.2 Gen1 hinten bereit. Der USB 3.2 Gen2 Type-C-Port vereint 10 Gbps, DP1.4-Videoausgabe mit 4K bei 60 Hz und bietet eine Ladeleistung von 15 W. Für kristallklare Bildqualität sorgen die bereits genannten HDMI-2.0- und DisplayPort-1.4b-Anschlüsse. Dazu kommen ein Gigabit-LAN-Port für schnelle, kabelgebundene Verbindungen und ein 3,5-mm-Audioanschluss.

Preis und Verfügbarkeit

Das Gerät kommt mit vorinstalliertem Windows 11 Pro und zwei Jahren Herstellergarantie. Es werden auch weitere Systeme wie Ubuntu und Linux unterstützt. Zum Lieferumfang zählen neben dem ACEMAGIC Matrix Mini M5 und dem Handbuch auch entsprechende Adapter, Schrauben und die Montagehalterung. Auch ein HDMI-Kabel liegt bei. Das aktuelle Angebot auf Amazon gewährt einen Rabatt von satten 36 %. So kostet das Gerät mit dem Discount Code HARDWXM5 nur noch 699,00 Euro statt 1.099,00 Euro. Der Code ist noch gültig bis zum 30. April 2026 um 23:59 Uhr. Alle weiteren Details finden sich auch direkt im Angebot auf Amazon.

ACEMAGIC M5 Mini PC Hardware Prozessor: Intel Core i7-14650HX Mainboard: M5 Arbeitsspeicher: 32 GB DDR 4 Grafikkarte: integriert (32 GB) Massenspeicher: 1x 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD Soundkarte: Onboard Netzteil: extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: M5 CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: Amazon: 699,00 Euro (mit Code "HARDWXM5")

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