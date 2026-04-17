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Der PCSpecialist Falcon Pro ist für rund 3.000 Euro ein leistungsstarker High-End-Komplett-PC, der sowohl für anspruchsvolles Gaming als auch für professionelle Anwendungen konzipiert ist. Hierfür kombiniert er einen AMD Ryzen 9 9900X3D mit einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti und macht so Gaming in QHD oder 4K mit DLSS 4 und Multi Frame Generation sowie die Beschleunigung professioneller Workloads möglich. Wie sich der potente Desktoprechner im Praxisalltag schlägt und ob das Konzept aufgeht, klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten.

Bei PCSpecialist kann man sich nicht nur seinen Wunsch-PC aus einem breiten Produktkatalog zahlreicher Komponenten namhafter Hersteller zusammenstellen, sondern auch aus vorgefertigten Modellen auswählen, die dann besonders schnell ausgeliefert werden können. PCSpecialist verspricht die Auslieferung bereits am Folgetag. Zur Auswahl stehen zahlreiche verschiedene Modelle, die sich an unterschiedliche Zielgruppen und Preisklassen richten. Ein solches System ist der PCSpecialist Falcon Pro, welchen wir uns für einen Test haben kommen lassen.

Dabei handelt es sich um einen leistungsstarken High-End-Gaming-PC, der sowohl für anspruchsvolles Gaming als auch für professionelle Rendering- und KI-Anwendungen konzipiert ist. Herzstück ist ein AMD Ryzen 9 9900X3D, der dank 3D-V-Cache-Technologie und zwölf Zen-5-Kernen für eine hohe Gaming-Performance sorgen soll. Unterstützt wird er von einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti mit 16 GB GDDR7-Videospeicher, was selbst für die anspruchsvollsten Grafikkracher in QHD und 4K ausreichen sollte. Und sollte es doch mal knapp werden, können NVIDIAs Beschleunigungstechniken rund um DLSS 4 und Multi Frame Generation aktiviert werden. Natürlich werden aber auch professionelle Anwendungen für die Bild- und Videobearbeitung beschleunigt, womit das System auch in einem solchen Umfeld eine exzellente Figur machen soll. Dazu gibt es 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 6.000 MHz und eine 2 TB große M.2-SSD.

Als Basis dient ein Gigabyte B850 AORUS ELITE WiFi 7, das mit PCIe-5.0-Support, WiFi 7 und 2,5-GbE-LAN eine moderne und zukunftssichere Plattform darstellt. PCSpecialist setzt überwiegend auf Komponenten namhafter Hersteller wie Gigabyte, Corsair, Arctic oder Crucial, was dem System eine durchgängig hochwertige Komponentenauswahl beschert. Für den PCSpecialist Falcon Pro bezahlt man knapp 3.000 Euro, womit er eines der Topmodelle darstellt. Ab Werk ist Windows 11 Home vorinstalliert, womit der Rechner sofort einsatzbereit ist.

Optimiert hat PCSpecialist den Lieferprozess. Nicht nur wird das System als Vorkonfiguration schon am nächsten Tag ausgeliefert, auch erhalten Käufer vom Zusammenbau bis zur Zustellung regelmäßige Statusupdates. So gibt es nicht nur eine 360°-Ansicht nach dem Zusammenbau, auch die Benachrichtigung inklusive Sendungsnummer erfolgt, wenn das System die Fertigungshallen verlassen hat. Natürlich zeigt sich der Build-to-Order-Anbieter über den Konfigurator sehr flexibel und kann auf spezielle Kundenwünsche eingehen.

PCSpecialist Falcon Pro Hardware Prozessor: AMD Ryzen 9 9900X3D Mainboard: Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi 7 Arbeitsspeicher: 2x 16 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 Grafikkarte: Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC V2 Massenspeicher: 1x 2 TB NVMe Crucial P310 Optisches Laufwerk: - Soundkarte: Onboard Netzteil: 750 W Corsair RMe Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Fractal Design North XL Momentum Edition CPU-Kühler: Arctic Liquid Freezer III Pro 36 Sonstiges Sonstiges: - Software Software: Windows 11 Home Preis Gesamtpreis: 3.009 Euro

Insgesamt ist der PCSpecialist Falcon Pro für all diejenigen gedacht, die Wert auf einen sofort verfügbaren, leistungsstarken Desktop-PC der Oberklasse legen, ohne sich mit der Eigenmontage befassen zu müssen. Dank der hochwertigen Komponentenauswahl ist das System primär für anspruchsvolle Gamer, aber auch für Content-Creator und Power-User bestens geeignet.

Wie sich der PCSpecialist Falcon Pro für rund 3.009 Euro schlägt, das soll dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben den Komplett-PC durch unseren bekannten Benchmark-Parcours geschickt und ihn bezüglich Leistung, Lautstärke, Temperaturverhalten und Stromhunger getestet.