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Der ASUS ROG NUC GR70 ist ein auf Gaming und Content-Creation abgestimmtes Kraftpaket im Mini-PC-Format. In einem sehr kompakten, aber optisch auffälligen Gehäuse steckt Laptop-Hardware der High-End-Klasse, die klar darauf ausgelegt ist, aktuelle AAA-Titel in hohen Auflösungen und Settings zu stemmen, gleichzeitig aber anspruchsvolle Workflows wegzustecken. Ob das Konzept aufgeht und wie sich das System im Praxisalltag schlägt, klärt dieser Hardwareluxx-Test. Wir haben den rund 2.700 Euro teuren Kompaktrechner durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt.

Mit dem ROG NUC GR70 hat ASUS einen ganz besonderen Mini-PC im Programm. Das kompakte und optisch sehr auffällige System zielt klar auf Spieler und all diejenigen ab, die für ihre aufwendigen Arbeits-Workflows eine hohe Performance benötigen. Unter der Haube steckt nämlich Laptop-Hardware der High-End-Klasse, die darauf ausgelegt ist, aktuelle Grafikkracher selbst in den höchsten Einstellungen und Auflösungen spielen zu können, oder aber, um professionelle Anwendungen zu beschleunigen. Und das auf einem deutlich reduzierten Platzbedarf gegenüber einem klassischen Desktop-System.

Im Zentrum steht mit dem AMD Ryzen 9 9955HX3D ein aktueller High-End-Prozessor der Fire-Range-Serie mit 16 Kernen und 32 Threads, der auf die Zen-5-Architektur setzt. Mit Taktraten von 2,5 GHz im Basistakt und bis zu 5,4 GHz im Single-Core-Boost liegt die CPU auf Desktop-Niveau und bietet sich damit besonders für Multitasking, Streaming, Video-Editing und moderne KI-Workloads an. Das Besondere: Der massive 128 MB große L3-Cache durch die 3D-V-Cache-Technologie sorgt für zusätzliche Performance, insbesondere in Spielen. Unterstützt wird die Zen-5-CPU von 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und einer 2 TB fassenden NVMe-SSD mit PCI-Express-5.0-Anbindung.

Highlight ist klar die Grafiklösung. Mit der NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop kommt eine Blackwell-GPU der aktuellen 50er-Generation zum Einsatz, die im oberen Leistungssegment angesiedelt ist und hohe Bildraten in WQHD und je nach Titel sogar in 4K ermöglicht. Die GPU verfügt über 8 GB schnellen GDDR7-Videospeicher mit 192-Bit-Interface und einer Speicherbandbreite von 672 GB/s. Raytracing-Effekte, DLSS 4 und fortschrittliche Upscaling-Verfahren mit Multi-Frame-Generation stehen dem ASUS ROG NUC GR70 MiniPC so natürlich ebenfalls zur Verfügung. Gleichzeitig profitieren Kreative von der starken GPU-Beschleunigung, etwa bei 3D-Rendering, GPU-basierten Effekten oder KI-gestützten Funktionen in Bild- und Videosoftware.

Trotz der enormen Leistung bleibt der Formfaktor klar ein Mini-PC: Das Chassis ist deutlich kleiner als ein klassischer Tower, setzt auf ein eigenständiges ROG-Design mit markanten Gaming-Akzenten und RGB-Elementen und fügt sich damit sowohl auf dem Schreibtisch als Eyecatcher als auch im Wohnzimmer-Setup neben dem Fernseher gut ein. Ein leistungsstarkes Kühlkonzept mit drei Lüftern soll dafür sorgen, dass CPU und GPU ihre Performance dauerhaft abrufen können. Das externe Netzteil bringt die nötigen Leistungsreserven mit, ohne das eigentliche Gehäuse zu vergrößern.

Abgerundet wird das Paket durch eine umfangreiche Konnektivität, die für einen Mini-PC über dem Standard liegt. Mehrere USB-Ports, moderne Display-Schnittstellen für Multi-Monitor-Setups, LAN und WiFi 7 machen den Anschluss an Peripherie, Streaming-Setups oder große 4K-Gaming-Displays unkompliziert.

Damit positioniert sich der ASUS ROG NUC GR70 MiniPC als ideale Lösung für alle, die Desktop-Leistung auf engem Raum suchen – vom ambitionierten Gamer bis zum Creator, der ein kompaktes, aber schnelles System möchte.

ASUS ROG NUC GR70 MiniPC Hardware Prozessor: AMD Ryzen 9 9955HX3D Mainboard: Fire Range Arbeitsspeicher: 2x 32 GB DDR5-5600 Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop (115 W) Massenspeicher: 1 x 2 TB NVMe (in Deutschland nur 1 TB)

1 x M.2 M Key 2280 (PCIe Gen4x4) Optisches Laufwerk: - Soundkarte: Onboard Netzteil: 330 W extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: ROG NUC CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: RGB-Beleuchtung Software Software: - Preis Gesamtpreis: ca. 2.700 Euro

Wie sich der ASUS ROG NUC GR70 MiniPC mit AMD Ryzen 9 9955HX3D, NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop und 64 GB RAM sowie einer 2-TB-SSD im Praxis- und Spielealltag schlägt, das soll dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben das kleine Kraftpaket durch unseren üblichen Benchmark-Parcours geschickt und es auch in Bezug auf Lautstärke, Leistungsaufnahme und Temperaturverhalten getestet.

Preise und Verfügbarkeit ASUS ROG GR70 MiniPC GR70-N90023AN, Ryzen 9 9955HX3D, 64GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 2.669,00 EUR Zeigen >>