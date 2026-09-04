Nach der offiziellen Vorstellung von DLSS 5 zu Anfang der Woche können wir heute einen ersten Test der Technik präsentieren. Abseits der allgegenwärtigen Erfahrungsberichte zu DLSS 5 aus den geleakten Dateien aus NBA 2K27 bildet dieser Titel auch den Startschuss für DLSS 5. NBA 2K27 wird zunächst der einzige Titel sein, der DLSS 5 unterstützen wird und bildet daher auch die Grundlage für den heutigen Bericht.

Die Unterschiede in der Darstellung durch DLSS 5 haben wir bereits hinlänglich beleuchtet. Wir haben aber auch noch einige neue Screenshotvergleiche erstellt.

DLSS 5 soll auch für die GeForce-RTX-40-Serie kommen

Bisher sprach NVIDIA nur davon, dass DLSS 5 auf der GeForce-RTX-50-Serie lauffähig sein wird und zum Start ist dies auch der Fall. Seit der ersten Ankündigung der Technik, bei der noch zwei GeForce RTX 5090 notwendig waren, um DLSS 5 ausführen zu können, konnte NVIDIA die Leistung von DLSS 5 um den Faktor fünf steigern.

As mentioned in the briefing, DLSS 5 is our most computationally demanding model to date. Since we initially announced it in March, we’ve achieved a 5X performance gain and there’s more to come. Our current focus is on optimizing performance for the GeForce RTX 50 Series with model updates expected later this fall. Once RTX 50 Series performance is more fully tuned, we plan to work on expanding official support to the GeForce RTX 40 Series. - so NVIDIA

Ein Lichtblick stellt nun die Ankündigung dar, dass NVIDIA eine "Ausweitung der offiziellen Unterstützung für die GeForce-RTX-40-Serie" plant. Wann dies der Fall sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Bildvergleich

Bildvergleich

Bildvergleich

ohne DLSS 5 (links) / mit DLSS 5 (rechts)

In den vorliegenden Vergleichsaufnahmen von NBA 2K27 fallen die Unterschiede zwischen DLSS 5 aktiviert und deaktiviert insgesamt eher subtil aus. Die grundlegende Bildkomposition, Geometrie und Beleuchtung bleiben unverändert, während sich die Abweichungen vor allem bei der Aufbereitung feiner Details, Kanten und Oberflächen bemerkbar machen.

In der ersten Nahaufnahme wirken mit aktiviertem DLSS 5 insbesondere Konturen an Spielern und Trikots etwas prägnanter. Auch Gesichtspartien und einzelne Elemente im Hintergrund, etwa Zuschauer und die Korbanlage, erscheinen stellenweise stärker voneinander abgegrenzt. Gleichzeitig verändert sich die Bildcharakteristik leicht: Die DLSS-5-Aufnahme wirkt insgesamt etwas kontrastreicher, genauer gesagt in dunklen Bildbereichen zurückhaltender.

Der Unterschied wird in der Totalen des Spielfelds vor allem bei der Vielzahl kleiner Objekte sichtbar. Zuschauer, Sitzreihen, Werbebanden und feine Strukturen der Arena weisen mit DLSS 5 teilweise eine stärkere lokale Detailzeichnung auf. Die Unterschiede bleiben jedoch gering und sind bei normaler Betrachtungsgröße kaum auffällig.

Die dritte Nahaufnahme zeigt zugleich, dass DLSS 5 nicht durchgehend zu einer sichtbar stärkeren Schärfung führt. Bei Haut, Trikot und insbesondere der Holzstruktur des Spielfelds verändert sich die feine Oberflächenzeichnung, ohne dass sich eindeutig von einer generell höheren Detailstufe sprechen lässt. Teilweise wirkt die DLSS-5-Darstellung geglätteter, während die deaktivierte Variante mehr hochfrequente Details beziehungsweise Bildstruktur erkennen lässt.

Insgesamt deuten die Screenshots darauf hin, dass DLSS 5 in NBA 2K27 weniger die eigentliche Bildqualität grundlegend verändert, sondern vor allem Einfluss auf die Rekonstruktion und Gewichtung feiner Strukturen nimmt. Ein durchgehend klarer Qualitätsvorsprung ist anhand der statischen Vergleichsaufnahmen allerdings nicht erkennbar; die Unterschiede fallen je nach Motiv und dargestellter Oberfläche unterschiedlich aus.

Benchmarks

Anders als NVIDIA in seinen eigenen Benchmarks, haben wir für unsere Erhebung auf Multi Frame Generation verzichtet. Als Testsystem zum Einsatz kamen:

NVIDIA stellte uns den GeForce 616.64 als Treiber zur Verfügung. NBA 2K27 bot in der Early-Access-Phase schon die Möglichkeit ein DLSS 5 zu aktivieren. Allerdings ist dies nicht über das Menü möglich, sondern über das Drücken der F9-Taste im Spiel.

NBA 2K27 1.920 x 1.080 Pixel, Raytracing, DLSS: Qualität GeForce RTX 5090235.9100.0 %129.4 GeForce RTX 5070231.398.1 %122.3 GeForce RTX 5080204.386.6 %107.1 GeForce RTX 5070 Ti200.084.8 %107.5 GeForce RTX 5090 (DLSS 5)187.179.3 %104.8 GeForce RTX 5080 (DLSS 5)137.658.3 %78.7 GeForce RTX 5070 Ti (DLSS 5)128.954.6 %88.0 GeForce RTX 5070 (DLSS 5)103.543.9 %62.9

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NBA 2K27 2.560 x 1.440 Pixel, Raytracing, DLSS: Qualität GeForce RTX 5090230.5100.0 %118.1 GeForce RTX 5080227.898.8 %109.4 GeForce RTX 5070 Ti219.695.3 %111.3 GeForce RTX 5070201.287.3 %96.1 GeForce RTX 5090 (DLSS 5)147.664.0 %89.4 GeForce RTX 5080 (DLSS 5)101.944.2 %68.1 GeForce RTX 5070 Ti (DLSS 5)89.538.8 %61.1 GeForce RTX 5070 (DLSS 5)67.129.1 %41.7

NBA 2K27 3.840 x 2.160 Pixel, Raytracing, DLSS: Qualität GeForce RTX 5090188.1100.0 %94.8 GeForce RTX 5080165.387.9 %84.5 GeForce RTX 5070135.271.9 %64.9 GeForce RTX 5070 Ti106.456.6 %74.9 GeForce RTX 5090 (DLSS 5)87.946.7 %56.9 GeForce RTX 5080 (DLSS 5)52.527.9 %34.2 GeForce RTX 5070 Ti (DLSS 5)44.223.5 %28.2 GeForce RTX 5070 (DLSS 5)32.717.4 %19.1

Die drei Diagramme zeigen einen deutlichen Leistungseinbruch, sobald DLSS 5 zugeschaltet wird. Dabei fällt auf, dass der relative Verlust mit steigender Auflösung zunimmt und besonders bei den kleineren Modellen der GeForce-RTX-50-Serie ausgeprägt ist.

Bei 1.920 × 1.080 Pixeln bleibt der Leistungsverlust auf der GeForce RTX 5090 mit 235,9 auf 187,1 FPS noch vergleichsweise moderat und beträgt rund 20,7 %. Bei der RTX 5080 sinkt die Leistung dagegen von 204,3 auf 137,6 FPS, was einem Minus von 32,6 % entspricht. Die RTX 5070 Ti verliert mit 35,6 % ähnlich stark. Den größten Einbruch verzeichnet die RTX 5070, deren Wert von 231,3 auf 103,5 FPS und damit um 55,3 % zurückgeht. Auch die jeweils zweite Balkenreihe zeigt deutliche Rückgänge, die zwischen rund 18 und 49 % liegen.

Bei 2.560 × 1.440 Pixeln verstärkt sich dieser Effekt. Die RTX 5090 verliert nun knapp 36 % ihrer Leistung und fällt von 230,5 auf 147,6 FPS. Bei der RTX 5080 beträgt der Rückgang bereits 55,3 %, während die RTX 5070 Ti mit 59,2 % noch stärker betroffen ist. Die RTX 5070 erreicht mit DLSS 5 nur noch 67,1 statt 201,2 FPS, was einem Einbruch von 66,7 % entspricht. Die zweite Messreihe folgt demselben Trend und verliert je nach Grafikkarte etwa 24 bis 57 %.

Am deutlichsten zeigt sich der Leistungsverlust bei 3.840 × 2.160 Pixeln. Selbst die RTX 5090 verliert mit DLSS 5 mehr als die Hälfte ihrer Leistung: Die Bildrate sinkt von 188,1 auf 87,9 FPS, ein Minus von 53,3 %. Bei der RTX 5080 beträgt der Rückgang 68,2 %, bei der RTX 5070 Ti 67,3 % und bei der RTX 5070 sogar 69,3 %. Die zweite Balkenreihe fällt ebenfalls massiv ab; bei der RTX 5070 sinkt sie von 74,9 auf 19,1 FPS und damit sogar um 74,5 %.

Über alle vier getesteten Grafikkarten hinweg steigt der durchschnittliche Leistungsverlust der oberen Balkenreihe damit von rund 36 % bei 1.080p auf 54 % bei 1.440p und etwa 64,5 % bei 4K. Die Messungen deuten somit darauf hin, dass DLSS 5 in dieser Konfiguration einen erheblichen zusätzlichen Rechenaufwand verursacht, dessen Auswirkungen mit steigender Auflösung deutlich zunehmen. Auffällig ist zudem, dass die RTX 5090 den geringsten relativen Leistungseinbruch zeigt, während RTX 5070 und RTX 5070 Ti insbesondere bei höheren Auflösungen einen deutlich größeren Teil ihrer Ausgangsleistung verlieren.

Auswirkungen auf die Leistungsaufnahme

Mit dem Leak der Dateien zur DLSS 5 wurden auch Berichte erkannt, dass die Leistungsaufnahme durch die Ausführung merklich ansteigt. Auch dies haben wir uns genauer angeschaut.

NBA 2K27 – Leistungsaufnahme 1.920 x 1.090 / 2.560 x 1.440 Pixel, Raytracing, DLSS: Qualität GeForce RTX 5070 (FHD)146.7100.0 % GeForce RTX 5070 Ti (FHD)191.576.6 % GeForce RTX 5070 (QHD)205.671.4 % GeForce RTX 5070 (DLSS 5)250.058.7 % GeForce RTX 5070 Ti (QHD)260.556.3 % GeForce RTX 5070 Ti (DLSS 5)300.048.9 %

Bei der Leistungsaufnahme in Full HD und QHD zeigt sich ein ähnliches Bild wie bereits bei der zuvor dargestellten Leistungsaufnahme. Die GeForce RTX 5070 Ti erreicht mit DLSS 5 eine Leistungsaufnahme von 300,0 W und liegt damit um 39,5 W beziehungsweise rund 15 % über der QHD-Messung mit 260,5 W. Auch bei der GeForce RTX 5070 steigt die Leistungsaufnahme mit DLSS 5 deutlich an: Von 205,6 W in QHD auf 250,0 W mit aktivierter DLSS-5-Technik. Gegenüber den Full-HD-Messungen ohne DLSS liegt der Verbrauch bei beiden Karten ebenfalls höher. Die zusätzlichen Leistungsreserven werden mit DLSS 5 somit offenbar stärker genutzt, was sich unmittelbar in einer höheren Leistungsaufnahme niederschlägt.

NBA 2K27 - Leistungsaufnahme 3.840 x 2.160 Pixel, Raytracing, DLSS: Qualität GeForce RTX 5080291.3100.0 % GeForce RTX 5080 (DLSS 5)349.283.4 % GeForce RTX 5090374.477.8 % GeForce RTX 5090 (DLSS 5)575.050.7 %

In 3.840 × 2.160 Pixeln fällt der Effekt noch deutlicher aus. Die GeForce RTX 5080 benötigt mit DLSS 5 349,2 W und damit rund 58 W mehr als ohne DLSS 5. Bei der GeForce RTX 5090 steigt die Leistungsaufnahme sogar von 374,4 auf 575,0 W, was einem Plus von mehr als 50 % entspricht. Insbesondere die GeForce RTX 5090 nutzt mit aktivierter DLSS-5-Technik damit deutlich mehr elektrische Leistung. Die Messungen zeigen, dass die höhere Bildrate durch DLSS 5 nicht zwangsläufig mit einer sinkenden Leistungsaufnahme einhergeht, sondern die Grafikkarten je nach Modell und Auslastung einen erheblich höheren Energiebedarf aufweisen können.

Eine Einschätzung auf Basis von NBA 2K27

Die bisherigen Vergleichsaufnahmen und Benchmarks zeichnen bei DLSS 5 ein gemischtes Bild. In der Darstellung sind zwar Veränderungen bei der Rekonstruktion feiner Strukturen, Kanten und Oberflächen erkennbar. Je nach Szene wirkt die Darstellung mit DLSS 5 detaillierter oder kontrastreicher, teilweise aber auch geglätteter. Dem gegenüber steht ein erheblicher Verlust bei der nativen Rendering-Leistung, der insbesondere mit steigender Auflösung deutlich zunimmt und bei 4K je nach Grafikkarte mehr als zwei Drittel betragen kann.

Genau an dieser Stelle dürfte allerdings DLSS Frame Generation eine entscheidende Rolle spielen. Die durch DLSS 5 entstehende zusätzliche Rechenlast kann durch die Generierung zusätzlicher Bilder zumindest bei der ausgegebenen Bildrate kompensiert werden. Die höhere FPS-Zahl durch Frame Generation entspricht jedoch nicht einer entsprechend höheren nativen Renderleistung: Die tatsächlich gerenderten Bilder bleiben weiterhin die Grundlage für Eingabelatenz und Reaktionszeit. Frame Generation kann den sichtbaren Leistungseinbruch somit kaschieren und die Bewegungsdarstellung glätten, den hohen Aufwand von DLSS 5 selbst aber nicht aufheben. Entscheidend wird daher sein, ob die mit DLSS 5 erzielbaren Verbesserungen der Bildqualität groß genug ausfallen, um den erheblichen zusätzlichen Rechenaufwand zu rechtfertigen.

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Hinsichtlich des Aspekts, DLSS 5 könnte für eine Vereinheitlichung der Spiele sorgen, kann man wohl Entwarnung geben. Die Spieleentwickler behalten die künstlerische Kontrolle. DLSS 5 ist für Entwickler optional. Entscheidet sich ein Studio für den Einsatz der Technologie, ist die damit erzielte Darstellung Teil der künstlerischen Intention der Entwickler. Eine Modifikation von DLSS 5, um diese ursprüngliche Darstellung zu verändern, unterscheidet sich daher grundsätzlich nicht davon, mithilfe von ReShade ebenfalls gezielt in die vom Entwickler vorgesehene Bilddarstellung einzugreifen.