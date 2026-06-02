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Thermal Grizzly ist auf der Computex unter anderem mit einer "Noctua Edition" des WireView II Pro und einem Diamant-Kühler präsent, hat aber noch einiges mehr in petto.

Den regulären WireView II Pro hatten wir im März als Speziallösung zur Überwachung und Regelung des 12V-2x6-Anschlusses im Test. Zur Computex gibt es nun eine "Noctua Edition" zu sehen. Der ursprüngliche Lüfter wird dabei durch einen kleinen und besonders leisen Noctua-Lüfter ersetzt. Mit dem WireView II soll zudem demnächst eine etwas abgespeckte Variante des WireView II Pro folgen. Sie fällt etwas kompakter aus und ersetzt das Display durch eine einfache LED-Anzeige. Die Plattform selbst soll aber vom Pro-Modell übernommen werden.

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Im Wasserkühlungsbereich hat Thermal Grizzly mit einem metallbeschichteten Industriediamant experimentiert. Der wurde direkt über den Hotspot des Kühlers gesetzt. Dank der hohen Wärmeleitfähigkeit konnte laut Thermal Grizzly tatsächlich eine höhere Kühlleistung erreicht werden. Das Diamantplättchen würde allerdings bereits im Einkauf um die 250 US-Dollar kosten, sodass es diese Lösung nicht auf den Markt schaffen dürfte.

Anders sieht es mit den Thermal Grizzly-Lüftern aus, die für den Verkauf gedacht sind. DeltaMate Purformante 120 und 140 sind 120- bzw. 140-mm-Lüfter, die auf einen hohen statischen Druck ausgelegt wurden. Ein Lüfterrahmen aus CNC-gefrästem Aluminium lässt sie sehr wertig wirken. Eine RGB-Beleuchtung fehlt aber trotzdem nicht. Elegant umgesetzt wurden die magnetischen Abdeckungen des versteckten Montagesystems. Eine Gummi-Entkopplung wurde integriert. Die Lüfter sind mit ihren Custom-USB-Anschlüssen für den Daisy-Chain-Betrieb ausgelegt.

Als neue Wärmeleitpaste wurde die Duronaut Pro entwickelt. Sie ist darauf ausgelegt, auch bei langer Nutzungsdauer eine hohe Wärmeleitfähigkeit zu bewahren. Auch im Bereich des Coatings gibt es mit dem TG 0 eine Neuheit. Diese Beschichtung kombiniert eine hohe Wärmeleitfähigkeit mit mechanischer und chemischer Robustheit. Schließlich haben wir uns auch neue Schnellkupplungen angesehen, die wir im Video auch demonstrieren.