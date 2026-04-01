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Es war nur eine Frage der Zeit, bis es so weit kommen musste! Während AMD sich mit neuen Chiplet-Designs abmüht und Intel das Power-Limit neu definiert, ging NVIDIA tief in sich, um heute pünktlich zum 1. April eine absolute Weltneuheit vorzustellen: die GeForce RTX 5090 Princess Edition.

Laut Hersteller handelt es sich dabei um die "ästhetisch fortschrittlichste GPU aller Zeiten" – entwickelt aus einem kleinen Missgeschick heraus. Der entscheidende Geistesblitz fiel nämlich, als einer der Entwickler versehentlich seinen Becher Glitzerlatte in ein offenes Referenz-Board verschüttete. Das Ergebnis: ein leuchtendes PCB, ein halber Stromausfall in Santa Clara und eine Offenbarung, die absolute Höchstleistung mit maximaler Süße kombiniert.

Bereits beim Auspacken wird klar: Die neue GeForce RTX 5090 Princess Edition ist nicht einfach nur eine GPU. Sie ist eine Lebenseinstellung. Die Box kommt in zartem Roségold, umschlungen von einer pastellfarbenen Schleife, die laut Handbuch nicht entsorgt werden darf („kann als In-Game-Aura aktiviert werden, sobald man sie fotografiert“). Beim Öffnen strömt ein Duft nach Vanille, Zuckerwatte und Overclocking-Abenteuern hervor – eine sensorische Wucht, wie man sie sonst nur vom ersten Boot eines neu geflashten BIOS kennt. Unten im Karton liegt schließlich die Karte: schimmernd, facettiert, fast verletzlich schön. Das Kühlgehäuse reflektiert Licht in einem Spektrum, das irgendwo zwischen Sonnenaufgang und Windows-Standby-Bildschirm liegt.

Wenn Dein Setup schön aussieht, fühlt es sich schneller an – und das ist, was wirklich zählt. - angeblicher NVIDIA-Produktmanager

Beim ersten Start pulsiert die GeForce RTX 5090 Princess Edition sanft – wie ein Herz, das weiß, dass es gleich gerendert wird. Ein rosa Lichtlauf wandert durch das PCB, begleitet von einem digitalen „Pling!“, dem laut NVIDIA eigens komponierten Boot-Chime „Start Me Tender“. Das BIOS erkennt die Karte sofort, allerdings begrüßt sie den Nutzer mit der Meldung: „Du siehst heute fantastisch aus! Wollen wir DLSS 5.0 starten, damit es wirklich perfekt wird?“ Und in diesem Moment weiß man: Zwischen Mensch und Maschine ist etwas geschehen …

Das Highlight der neuen Karte ist die sogenannte "SparkleBoost"-Technologie. Dabei sollen mikroskopisch kleine Glitzerpartikel am Kühlsystem für eine "emotionale Leistungssteigerung" von bis zu 15 % sorgen. Weitere Features sind ein integrierter Beauty-Modus und die neue RGB-Glitzerbeschleunigung.

Technische Daten

Nur für Nerds:

32 GB GlamDDR7

Boost-Takt: so hoch wie deine Standards

Raytracing: jetzt mit Softlight-Filter

DLSS 5.0 mit integriertem Selfie-Enhancer

Lüfter mit Herzform-Blades

Ein weiteres Feature ist der exklusive Beauty-Mods:

glättet Kanten und Haut (in unterstützten Games)

passt Beleuchtung automatisch auf Instagram-tauglich an

reduziert toxische Gegner angeblich um 30 % (Beta)

Optional bietet NVIDIA das sogenannte Kitty Cooling Kit an:

Lüfter mit kleinen Katzenohren

RGB-Beleuchtung im Pastell-Regenbogen-Modus

Soundeffekte: leises Schnurren unter Last

In ersten Benchmarks schlägt sich die GeForce RTX 5090 Princess Edition beeindruckend! In Cyberpunk 2077 schafft sie nicht nur 240 FPS, sondern wechselt dynamisch den Softlight-Filter, „um in Night City toxische Männer besser zu ertragen“. In The Sims 5 verschwimmen die Grenzen zwischen Game und Selfcare-Routine: Das Spiel pausiert automatisch, wenn man zu wenig trinkt. Und Minecraft? Nun... Shader laufen, die FPS brechen ein, aber die Welt funkelt herrlich naiv.

Gegenüberstellung von FPS und Style Spiel FPS Style-Faktor Cyberpunk 2077 240 Goated The Sims 5 ∞ Lit Minecraft (mit Shadern) 6-7 Delulu

Beautymods: Wenn Rendern zur Wellness wird

Mit dem DLSS 5.0 Selfie Enhancer bekommen Gesichter eine nie dagewesene Weichheit. Jeder NPC sieht aus, als wäre er gerade in einer RomCom gecastet worden. Der optionale Beauty-Modus geht noch weiter: Hautglättung, Lichtoptimierung und gelegentliche Komplimente im Voicechat („Schöner Headshot, Darling!“). Gerüchten zufolge arbeitet NVIDIA bereits an einer Streaming-Integration mit automatischem Lipgloss-Shader für Facecams.

Wärmeentwicklung: von sanftem Glühen bis Sinnesfeuer

Der Kühler bleibt herrlich leise – oder besser gesagt: er schnurrt. In der Variante mit Kitty-Cooling-Kit hört man unter Last statt Lüfterrauschen nur ein sanftes Purren, abgestimmt auf die GPU-Temperatur. Die Wärme verteilt sich soft wie eine Gesichtspflege, und wer lange genug spielt, könnte meinen, auf seiner Handfläche breite sich Selbstachtung aus.

Endlich Hardware, die zu meinem Setup passt!

+10 FPS pro RGB-Streifen bestätigt!

Kaufe ich nur, wenn sie nach Erdbeere riecht!

Preis und Verfügbarkeit

Die GeForce RTX 5090 Princess Edition erscheint bald zu einem Preis von nur 1.999 Euro oder drei Komplimenten pro Minute. Damit hat es NVIDIA geschafft, das Herz aller Hardwareluxuriösen zu übertakten.

Mehr Stil, mehr Glitzer, mehr Drama.

Oder wie es im offiziellen Slogan heißt:

✨ „Frames win games – aber Glitzer gewinnt Herzen.“ ✨