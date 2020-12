KW49 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir schwenkten unsere Webseite nicht nur auf ein tracking-freies System um, sondern spielten auch das neue Call of Duty und Need for Speed an. Highlight in dieser Woche war natürlich der Marktstart der NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Aber auch das Cooler Master MasterBox NR2000P, die Western Digital WD_Black SN850, das ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero und der MSI Pro P241 sowie das Antec FLUX DP502 und das MSI GE66 Raider 10SFS standen während der letzten Tage bei uns auf dem Prüfprogramm. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke das AverMedia Live Gamer EXTREME 2 GC551 auf seine Praxistauglichkeit.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 27. November 2020: Hardwareluxx wird tracking-frei (und bleibt ohne Consent Management Platform)

Hardwareluxx speckt ab: In den vergangenen Wochen haben wir externe Skripte entfernt und überarbeitet, diverse Cookies überprüft und unsere Werbung optimiert - weshalb wir nun in der Lage sind, Euch die tägliche Hardwareluxx-Lektüre ohne Consent Management Plattform (oder auch "Cookie-Banner") zugänglich zu machen. Warum das für uns sinnvoll ist und für unsere Leser sicherer und komfortabler, erklären wir in diesem Artikel... [weiterlesen]

Samstag, 28. November 2020: Call of Duty: Black Ops Cold War: Ampere und Big Navi im Raytracing-Test

Nachdem nun AMD mit der Radeon-RX-6800-Serie endlich einen Gegenspieler für NVIDIAs GeForce-RTX-3000-Serie hat, können wir uns auch erstmals ein Spiel im direkten Vergleich mit den dazugehörigen Raytracing-Effekten anschauen. Call of Duty: Black Ops Cold War ist dieser besagte Titel und verwendet die DXR-Schnittstelle zur Berechnung von Schatten und der Umgebungsbeleuchtung... [weiterlesen]

Sonntag, 29. November 2020: Cooler Master MasterBox NR200P im Test: Rundum attraktives Mini-Gehäuse

Cooler Master zielt mit dem MasterBox NR200P auf den Markt der kleinen und feinen Mini-ITX-Gehäuse. Als großer Hersteller kann man dieses SFF-Modell auch zu einem richtig attraktiven Preis anbieten. Doch kann man den Produkten von spezialisierten Nischenanbietern wirklich gefährlich werden... [weiterlesen]

Sonntag, 29. November 2020: Western Digital WD_Black SN850 im Test: Back in Black

Zwar konnte uns die WD_Black AN1500 zuletzt noch etwas besänftigen, doch seit der gemeinsamen Ankündigung einer vollwertigen PCIe4-SSD aus dem Hause Western Digital war natürlich vor allem die SN850 das Objekt der Begierde. Nachdem die ebenfalls lang ersehnte Samsung SSD 980 PRO nicht unbedingt alle Erwartungen erfüllen konnte, scheint jetzt die Chance groß zu sein, die bisherige Samsung-Dominanz bei NVMe-Laufwerken zu brechen. Beeindruckende Leistungsangaben von bis zu 7.000 MB/s wecken zumindest Hoffnung darauf. Doch natürlich können Herstellerangaben viel versprechen. Was am Ende von der Leistung übrig bleibt, klären wir wie gewohnt mit unserem Testparcours... [weiterlesen]

Montag, 30. November 2020: ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero im Test - Wie es von Anfang an hätte sein sollen

Passend zu AMDs neuen und leistungsstarken Ryzen-5000-Prozessoren hat ASUS ein besonderes, neues Oberklasse-Mainboard aus der ROG-Crosshair-VIII-Familie vorgestellt, das viele Wünsche aus dem letzten Jahr erfüllt und gleichzeitig auch ein bisher einzigartiges Overclocking-Feature bietet. Mit dem neuen ROG Crosshair VIII Dark Hero möchte ASUS den Enthusiasten ein Premium-Mainboard an die Hand geben. Wir haben von ASUS ein Sample erhalten und es genau analysiert... [weiterlesen]

Montag, 30. November 2020: CHERRY MX - Alles über die High-End-Switches aus Deutschland [Anzeige]

CHERRY MX ist eines der wenigen Unternehmen, welches von der Entwicklung bis zur Fertigung noch nahezu alle Arbeitsschritte hin zu einem finalen IT-Produkt in Deutschland ausführen lässt. "Made in Germany" ist also zurecht ein es der Markenzeichen des Unternehmens... [weiterlesen]

Dienstag, 01. Dezember 2020: Viermal GeForce RTX 3060 Ti inklusive Founders Edition im Test

Mit der GeForce RTX 3060 Ti stellt NVIDIA heute den kleinsten Ampere-Ableger vor. Neben der Founders Edition schauen wir uns auch gleich drei weitere Modelle an. Diese stammen von ASUS, Gigabyte und ZOTAC und stellen in ihrer Auslegung ganz gut dar, was an Vielfalt geboten wird – von klein und kompakt bis hin zur großvolumigen Kühlung und einer Vollausstattung. Welches Modell das Bessere ist, wer die Gegenspieler sind und wer zu einer GeForce RTX 3060 Ti greifen sollte – all das klären wir auf den kommenden Seiten... [weiterlesen]

Mittwoch, 02. Dezember 2020: MSI Pro MP241 im Test: Günstiges Office-Display mit IPS-Panel

In der Regel testen wir echte High-End-Monitore und auch die günstigeren Modelle im Hardwareluxx-Testlabor können mit diversen Features aufwarten, welche den Preis natürlich schnell in die Höhe treiben. Ab und an kann es jedoch einfach ein günstiges Display sein, das mit einer korrekten Bildwiedergabe und einem niedrigen Preis aufwarten kann. Ein solches soll der MSI Pro MP241 sein, den wir uns in diesem Test genauer anschauen... [weiterlesen]

Mittwoch, 02. Dezember 2020: Antec DP502 FLUX im Test: FLUX-Kühlsystem trifft auf offene Front

Antecs FLUX-Modelle versprechen eine üppige Lüfterbestückung - und einen entsprechend hohen Airflow. Beim Dark Phantom DP502 FLUX werden gleich fünf Lüfter mitgeliefert. Dazu gestaltet Antec bei diesem Modell endlich auch die Front luftiger. Doch wie hoch fällt die Kühlperformance wirklich aus... [weiterlesen]

Donnerstag, 03. Dezember 2020: MSI GE66 Raider 10SFS im Test: Performanter Gamer mit viel RGB

Das MSI GE66 Raider 10th richtet sich mit seiner flotten Hardware, einem äußerst reaktionsschnellen Display und so manch anderem Gaming-Feature klar an den passionierten Spieler. Wie sich der 15-Zöller mit Achtern-CPU, NVIDIA GeForce RTX 2070 Super und 240-Hz-Display sowie schicker RGB-Beleuchtung mit Ambient-Light im Spielealltag schlägt, erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das MSI GE66 Raider 10SFS auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Freitag, 04. Dezember 2020: AVerMedia Live Gamer EXTREME 2 GC551 im Test: Niedrige Latenzen garantiert

Mit der Ultra-Low-Latency-Gamer-Capture-Box Live Gamer EXTREME 2 GC551 präsentiert der Hersteller AVerMedia die Weiterentwicklung der LGX-Box. Der Nachfolger besitzt eine neue Durchlauf-Technologie, die für eine Ultra-HD-4-Auflösung mit insgesamt 60 FPS sorgt sowie eine Videoerfassung in Full-HD ermöglicht. Laut Angaben des Unternehmens verzichtet die LGX2-Capture-Box auf eine Hardware-Verschlüsselung und streamt nahezu ohne Latenz. Aus diesem Grund haben wir uns die USB-Capture-Box aus dem Hause AVerMedia in einem Praxistest näher angeschaut... [weiterlesen]

Samstag, 05. Dezember 2020: Jäger oder Gejagter: Need for Speed Hot Pursuit Remastered angespielt

Mit dem Remaster von Need for Speed: Hot Pursuit präsentiert die Spieleschmiede Electronics Arts eine aufgehübschte Version des erstmals im November 2010 veröffentlichten 16. Teils des NFS-Franchises. Nachdem wir uns bei Need for Speed Heat hinter das Steuer diverser aufgemotzter Straßenflitzer begeben haben, besteht beim aktuellen Remaster auch die Möglichkeit, sich auf die Seite der Ordnungshüter zu schlagen und auf Raserjagd zu gehen. Diese Gelegenheit haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen und nehmen den Remaster von Need for Speed: Hot Pursuit in diesem Angespielt genauer unter die Lupe... [weiterlesen]