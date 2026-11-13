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Wer viel testet, schraubt viel und ein geschlossenes Gehäuse ist diesem Fall eher nachteilig. Genau für diesen Zweck gibt es von Alphacool den neuen Apex Skeleton Benchtable, den der Hersteller im Januar auf der CES in Las Vegas erstmals gezeigt hat. Der Rahmen besteht aus Carbonfaser-Röhren, die an CNC-gefrästen Aluminium-Ecken zusammenlaufen. Wer das Apex Skeleton Carbon Case kennt, wird die Formensprache sofort wiedererkennen. Nur fehlt beim Benchtable alles, was zwischen Hand und Hardware stehen könnte. In diesem Kurztest schauen wir uns den Apex Skeleton Benchtable an.

Als Vorlage des Apex Skeleton Benchtables dient das vor zwei Jahren veröffentlichte Apex Pro Skeleton Carbon. Aus dieser Vorlage hat Alphacool einen Benchtable geschaffen, der sich für Enthusiasten eignet, die öfter mal die Hardware wechseln und diverse PC-Komponenten testen. Mainboards bis hoch zum E-ATX-Format passen auf den Benchtable und durch den modularen Aufbau kann dieser an unterschiedliche Setups angepasst werden. Ob mit einem Radiator, einem großen Ausgleichsbehälter oder gleich mehreren Grafikkarten. Im Blick hat Alphacool dabei ausdrücklich auch Extrem-Übertakter, die beim Hantieren mit flüssigem Stickstoff jederzeit an CPU und GPU herankommen müssen.

Dazu können ein Radiator bis hoch zu 360 mm oder in Summe sechs 120-mm-Lüfter verbaut werden. Und auch für das ATX-Netzteil hat Alphacool einen festen Platz berücksichtigt, sodass dieser nicht abseits platziert werden muss. Mit angebracht ist sind auch ein paar Front-Anschlüsse und natürlich auch ein Power-Button. Preislich setzt der Apex Skeleton Benchtable bei 499,98 Euro an, die natürlich kein Pappenstiel sind. Wer jedoch wirklich viel umbaut und testet, für den kann sich dieser Preis dennoch lohnen. Schauen wir uns den Benchtable nun mal genauer an.

Der Benchtable selbst kommt auf die Abmessungen 460,86 x 415,43 x 466,86 mm (B x H x T) und auf ein Gewicht von etwa 3,5 kg. Inklusive der verbauten Komponenten steigt das Gewicht natürlich entsprechend an. Beim Material hat sich Alphacool bei den Röhren und bei den Radiator-Paneelen für CFRP (kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff) und Carbon entschieden. Diese hinterlassen sowohl optisch als auch haptisch einen hochwertigen und stabilen Eindruck. Die Ecken und der Mainboard-Tray selbst bestehen aus dunkel gefärbtem Aluminium und fühlen sich ebenfalls hochwertig an.

Die technischen Daten vom Alphacool Apex Skeleton Benchtable Bezeichnung Alphacool Apex Skeleton Benchtable

Material CFRP / Carbon, Aluminium Maße 460,86 x 415,43 x 466,86 mm (B x H x T) Mainboard-Formfaktor Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX Laufwerke - Lüfter max. 6x 120 mm Radiatoren (maximal laut Hersteller) 1x 120/240/360 mm, 1x 120/240 mm, 1x 120 mm Netzteil-Format ATX Gewicht etwa 3,5 kg Preis 499,98 Euro

Das mitgelieferte Zubehör

Neben dem Benchtable selbst, kommt auch etwas an Zubehör mit zum neuen Besitzer. Dazu zähöen sieben PCIe-I/O-Halterungen, eine PCIe-Support-Halterung, diverse Schrauben, drei Kabelklemmen, drei Kabelbinder und auch eine Schnellanleitung.

Der Apex Skeleton Benchtable im Detail

Die Modell-Zusatzbezeichnung "Skeleton" passt zu diesem Benchtable ziemlich gut. Im äußeren Bereich befinden sich oben und unten kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffröhren mit Carbon, wobei der obere und untere Bereich mit Aluminium verbunden wurden. Im wahrsten Sinne entspricht dies einem Gehäuse-Skelett. Aus den Ecken heraus führen im oberen Bereich Trägerplatten zum Mainboard-Tray. Letzteres kann Mainboards im E-ATX-, ATX-, Micro-ATX- und Mini-ITX aufnehmen.

Mit angebracht ist auch ein Front-Panel, das neben einem Power-Button inklusive beleuchtetem Alphacool-Logo jeweils einen 3,5-mm-Klinke-Anschluss für Line-Out und Line-In bereitstellt. Auch sind zwei USB-3.2-Gen1-Typ-A-Ports zur Stelle. Bei unserem Sample ist der rechte USB-Port unten etwas verbogen, doch dies sollte bei anderen Samples nicht der Fall sein. Doch im Auslieferungszustand ist das Front-Panel suboptimal positioniert, doch dazu später mehr.

Der Apex Skeleton Benchtable ist flexibel aufgestellt, wenn es darum geht, Radiatoren und Lüfter zu verbauen. Während auf der einen Seite wahlweise ein 360-mm-Radiator oder drei 120-mm-Lüfter angebracht werden können, ist auf der gegenüberliegenden Seite weiterer Platz für drei weitere 120-mm-Lüfter oder für weitere Radiatoren mit 240- und 120-mm-Größe.

Unter dem Mainboard-Tray ist genügend Platz für die Kabel vom Netzteil und der eventuellen AiO-Wasserkühlung. Das ATX-Netzteil selbst muss nicht auf dem Boden stehen, sondern kann fest mit dem Gehäuse verschraubt werden und hängt dann in der Luft, was an dieser Stelle nicht negativ gemeint ist.

Der Praxistest

Es wäre durchaus schade gewesen, wenn wir nicht auch ein Testsystem auf dem Apex Skeleton Benchtable verbaut hätten. Zum Einsatz kommt unser AM5-Mainboard-Testsystem, das neben dem MSI MAG B850 TOMAHAWK WIFI aus folgenden Komponenten besteht:

AMD Ryzen 7 7700X

Valkyrie Dragonfang 360mm AIO

2x 16 GB DDR5-8000 (Patriot Viper XTREME 5 RGB, PVXR532G80C38K)

ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC

Seasonic Prime Platinum 1.200 W

Zumindest dem Autor dieses Artikels erinnert die Optik des Aufbaus auf dem linken Bild an einen Borg aus dem Star-Trek-Franchise, die in der Serie "Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert" eingeführt wurden.

Aufgrund des Gewichts der 360-mm-AiO-Wasserkühlung neigt das Carbon-Paneel zum Absacken. Einzig die Wasserschläuche verhindern ein weiteres Absacken. Apropos Schläuche: Durch die Ein- und Auslässte passte der Radiator nicht genau auf das Paneel und musste etwas versetzt platziert werden. Doch dies ist nur ein optischer Makel.

Kommen wir zum Front-Panel zurück: Im Werkszustand sitzt das Front-Panel mittig, was dazu führt, dass längere Grafikkarten nicht einfach so eingebaut werden können. Das lässt sich aber ganz einfach lösen: Es müssen lediglich die vier Torx-Schrauben unter dem Front-Panel gelöst werden. Anschließend lässt sich das Front-Panel nach rechts verschieben. Die Schrauben haben wir natürlich wieder fest angezogen und die Grafikkarte passte nun gut hinein. Anders sähe es allerdings aus, wenn die Grafikkarte ganz oben an der Stelle des M.2-Slots untergebracht wäre.

Zugegeben, solche Mainboards sind im ATX-Format eher seltener, doch trifft dies vor allen Dingen auf Mini-ITX-Platinen zu. In diesem Fall jedoch kann das Front-Panel auch einfach gänzlich entfernt werden.

Fazit

Aus der Vorlage des Apex Pro Skeleton Carbon entstand bei Alphacool die Idee, für die Enthusiasten mit häufigeren Umbauten und Test- und Overclocking-Sessions einen eigenen Benchtable zu erschaffen. Dieser ist ab heute für einen Preis von 499,98 Euro auf dem Markt angekommen. Um diesen hohen Preis zu rechtfertigen, muss man schon wirklich viel Hardware umbauen, doch der Vorteil bei einem Benchtable liegt klar auf der Hand: Man kommt zu jeder Zeit an alle Komponenten heran, ohne das Seitenteil des geschlossenen Gehäuses zu öffnen. Und selbst wenn das Seitenteil offen ist, ist der Komfort mit einem Benchtable nicht vergleichbar.

Der Apex Skeleton Benchtable kommt auf die Abmessungen 460,86 x 415,43 x 466,86 mm und auf ein Nettogewicht von etwa 3,5 kg. Je nach verbauter Komponenten steigt das Gewicht natürlich mit an, ist dann aber dennoch meist leichter als manche geschlossene Gehäuse. Um auf dieses geringe Gewicht zu kommen, bringt der Benchtable keinerlei Seitenteile mit und setzt als Materialien auf kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff, Carbon und Aluminium. Mainboards mit den Formate Mini-ITX, Micro-ATX, ATX und E-ATX passen problemlos auf diesen Benchtable.

Maximal sechs 120-mm-Lüfter können an den Carbon-Paneelen angebracht werden. Alternativ auch je ein 360-, 240- und 120-mm-Radiator oder eine bunte Mischung aus diesen Komponenten. Auch für das ATX-Netzteil hat Alphacool eine Halterung berücksichtigt, sodass das Netzteil nicht (abseits) auf dem Boden stehen muss und stattdessen einen festen Platz hat. Im Praxistest zum Benchtable sind uns viele positive Eindrücke aufgefallen: Einerseits ist die Optik und auch die Haptik des Benchtables sehr gut und generell wurden die Materialen hochwertig verarbeitet und verbaut. Ferner gefällt uns das leichte Gewicht, sodass dieser Benchtable einfacher transportfähig ist.

Das verbaute Front-Panel ist verschiebar und optional auch entfernbar. Letzteres mussten wir nach rechts verschieben, damit die 31,2 cm lange Radeon RX 9070 XT von ASUS überhaupt passen konnte. Wird sogar ein Mini-ITX- oder ein anderes Mainboard eingesetzt, dessen PEG-Slot auf Slot-1-Höhe ganz nah am CPU-Sockel sitzt, muss das Front-Panel entfernt werden. Das Front-Panel selbst bringt an Anschlüssen zweimal USB 3.2 Gen1 in der Typ-A-Ausführung, je einen 3,5-mm-Klinke-Line-In und Line-Out sowie einen Power-Button mit beleuchtetem Alphacool-Logo mit.

In den meisten Fällen wird der hohe Preis von um die 500 Euro der Knackpunkt sein und dieser Betrag lohnt sich wirklich nur dann, wenn man wirklich viel umbaut und testet. Erst dann ergibt ein Benchtable wirklich Sinn und im Vergleich zu geschlossenen Gehäusen trotz abnehmbaren Seitenteilen deutlich mehr Komfort zu bieten hat, wenn man schnell an die gesamten Komponenten herankommen möchte.

Alphacool Apex Skeleton Benchtable Pro Für nahezu alle Mainboard-Formate geeignet

Leichtes Gewicht durch hochwertige, leichte Materialen

Platz für Radiatoren, Lüfter und Netzteil

Front-Panel lässt sich verschieben und entfernen Kontra hoher Preis