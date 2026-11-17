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Ein Showgehäuse mit beleuchtetem 360- und 120-mm-Lüfter, zusätzlichem A-RGB-Streifen, modernem Design und der Unterstützung von Back-Connect-Mainboards: Das Montech TG3 ist üppig ausgestattet. Trotzdem wird es im Handel schon für rund 75 Euro angeboten. Ist es damit das ideale Showgehäuse für preisbewusste Nutzer?

Montech-Gehäuse bieten meist ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Beim TG3 fällt direkt auf, dass es aktuelle Trends aufgreift. So verbaut Montech Glasfront und Glasseitenteil, ohne dass eine Stütze dazwischen die Panoramawirkung unterbrechen würde. An der Seite sitzt ein großer 360-mm-Lüfter, der optisch harmonischer als drei 120-mm-Lüfter wirkt. Dieser Lüfter wird genauso wie der 120-mm-Hecklüfter und ein Streifen an der Netzteilabdeckung von A-RGB-LEDs beleuchtet.

Das TG3 soll zwar günstig sein, ist aber trotzdem durchaus großzügig und bietet viel Platz für hohe Kühler und lange Grafikkarten. Auch ein 360/280-mm-Radiatorenplatz wird geboten.

Im Handel wird das Montech TG3 aktuell ab rund 75 Euro angeboten. Dafür gibt es die schwarze Farbvariante, für das weiße Modell werden etwa 5 Euro Aufpreis fällig. Mit Blick auf die Ausstattung wirkt der Preis erst einmal sehr attraktiv.

Als Zubehör liegen Anleitung, Montagematerial, schwarze Kabelbinder und Klettverschlüsse sowie sogar ein Putztuch bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: