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Die HAF-Serie von Cooler Master steht traditionell für hohen Airflow. Mit dem HAF II 500 möchte Cooler Master sich selbst übertreffen. Gleich drei massive Mighty40-Lüfter, darunter zwei 220-mm-Modelle, lassen auf einen enormen Luftstrom hoffen.

Die HAF-Serie trägt ihre Ausrichtung auf hohen Airflow bereits im Namen, denn das Kürzel HAF steht für High Air Flow. Zwischenzeitlich gab es über Jahre hinweg keine neuen HAF-Modelle, bis Cooler Master sie 2022 mit dem HAF 500 wiederbelebte. Das luftig gestaltete Gehäuse wurde ab Werk mit zwei 200-mm-Lüftern und zwei 120-mm-Lüftern bestückt und konnte auch laut unseren Messungen mit hoher Kühlperformance punkten. Jetzt gibt es mit dem HAF II 500 einen Nachfolger, der noch deutlich extremer ausgelegt wurde.

Cooler Master verbaut hier die hauseigenen Mighty40-Lüfter. Die sind ganze 40 mm dick (und damit 1,5 cm dicker als Lüfter mit Standarddicke). Durch die Kombination von LCP-Rotorblättern (LCP - Flüssigkristallpolymer) und Doppelkugellagern sollen diese Lüfter besonders leistungsstark und langlebig sein. Im HAF II 500 werden zwei Mighty40 F220 als Frontlüfter und ein Mighty40 V180 als Rückwandlüfter verbaut. Beide Lüfter sollen bisherigen XXL-Lüftern wie Cooler Masters eigenem SickleFlow 200 weit überlegen sein.

Das Cooler Master HAF II 500 wird bereits im Preisvergleich und in diversen Shops gelistet, der Preis liegt aktuell bei 184,90 Euro. Der Vorgänger kam noch für eine um rund 25 Euro niedrigere UVP auf den Markt.

Als Zubehör liegen dem HAF II 500 Montagematerial, Anleitung, einige schwarze Kabelbinder, ein Putztuch und eine zweite Grafikkartenstütze bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: