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Das Hyte Y50 RGB soll gleichzeitig ein ästhetisches und preiswertes Showgehäuse sein. Das Zweikammermodell sorgt für einen Panoramablick auf die verbaute Hardware und macht gleichzeitig mit vier A-RGB-Lüftern auf sich aufmerksam. Und dann gibt es dieses Gehäuse auch noch in auffälligen Farbvarianten.

Klammert man das Airflow-freundliche X50 aus, dann hat Hyte sich vor allem mit gläsernen Showgehäusen einen Namen gemacht. Modelle wie das Y60 oder das Y40 wurden vor allem von den großzügigen Glasflächen und dem dadurch möglichen Panoramablick ins Innere geprägt. Das neue Y50 RGB reiht sich nicht nur vom Produktnamen, sondern auch von der Auslegung her in diese Reihe ein. Mit seiner dreiteiligen Panoramaglasfläche sorgt es dafür, dass die verbaute Hardware bestens präsentiert werden kann. Das wird zudem durch den Aufbau mit zwei nebeneinanderliegenden Kammern und durch die Unterstützung von Back-Connect-Mainboards unterstützt.

Das Y50 RGB kann werkseitig auf eine respektable Lüfterbestückung aus seinem seitlichen 360-mm-Lüfter und aus einem 120-mm-Rückwandlüfter zurückgreifen. Dabei werden alle Lüfter A-RGB-beleuchtet. Alternativ zur Luftkühlung stehen zwei 360-mm-Radiatorenplätze bereit. Bei der maximalen CPU-Kühlerhöhe und der maximalen Grafikkartenlänge ist das Y50 RGB mit Blick auf die Herstellerangaben zwar nicht besonders großzügig, wir werden aber noch klären, mit welchen Einschränkungen man wirklich rechnen muss.

Besonders spannend ist das Hyte Y50 RGB für Nutzer, denen schwarze oder weiße Gehäuse zu langweilig sind. Denn dieses Showmodell wird zusätzlich auch in Black Cherry (Schwarz und Rot), Taro Milk (Lila) und Strawberry Milk (Rosa) angeboten. Alle fünf Farbvarianten kosten aktuell rund 110 Euro. Für ein Showgehäuse mit Panoramablick und A-RGB-Lüfterbestückung ist das auf den ersten Blick ein attraktiver Preis. Das nominell unter dem Y50 RGB angesiedelte Y40 kostete zum Launch noch rund 180 Euro, ist mittlerweile aber teils für unter 90 Euro verfügbar.

Hyte legt dem Y50 RGB eine Anleitung, sortiertes und großteils beschriftetes Montagematerial, schwarze Kabelbinder und Klettverschlüsse für das Kabelmanagement bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: