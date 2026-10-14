Werbung

Das Silentware Air 2000 A-RGB fährt schon ab Werk eine beeindruckende Lüfterbestückung auf: Gleich sieben A-RGB-Lüfter sind vormontiert. Doch wie hoch fällt die Kühlleistung des Midi-Towers damit wirklich aus?

Silentware bietet aktuell PC-Gehäuse, Luftkühler und Lüfter an und ist dabei um ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bemüht. Das stand offenbar auch bei der Entwicklung des Air 2000 A-RGB im Vordergrund. Denn trotz eines moderaten Preises wird es ab Werk mit gleich sieben A-RGB-Lüftern ausgeliefert. Vier 140-mm-Lüfter sitzen hinter der perforierten Stahlfront und an der Rückwand und sorgen für einen horizontalen Luftstrom. Drei 120-mm-Lüfter in der Netzteilabdeckung unterstützen hingegen die Grafikkartenkühlung von unten.

Wer eine Wasserkühlung verbauen möchte, kann unter dem Deckel einen 360-mm-Radiator und hinter der Front sogar maximal einen 420-mm-Radiator unterbringen. Beachtlich ist auch, dass Back-Connect-Mainboards unterstützt werden, mit denen man weitgehend auf sichtbare Kabel verzichten kann.

Trotz der vielversprechenden Ausstattung wird das Silentware Air 2000 A-RGB zu einem moderaten Preis angeboten. Im Handel ist es ab rund 100 Euro erhältlich. Es gibt das Gehäuse sowohl in Schwarz als auch in Weiß.

Silentware legt dem Air 2000 A-RGB eine Anleitung, schwarze Kabelbinder und das Montagematerial bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: