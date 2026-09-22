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NZXT bringt mit dem S5 RGB einen Midi-Tower auf den Markt, der ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten soll. Für knapp 60 Euro erhält man ein Showgehäuse mit Panoramablick in den Innenraum, einem vormontierten 360-mm-Lüfter und sinnvollen Platzverhältnissen. Aber verdient sich das S5 RGB damit wirklich einen Preis-Leistungs-Award?

Wer aktuell Gehäuse mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, kann auch bisher schon durchaus bei NZXT fündig werden. Das H5 Flow RGB (2024) wird als Airflow-freundlicher Midi-Tower beispielsweise für deutlich unter 100 Euro angeboten. Doch das S5 RGB kommt schon mit einer noch deutlich attraktiveren UVP auf den Markt. Mit Blick auf die Ausstattung würde man das ATX-Gehäuse auf den ersten Blick aber keineswegs gleich als günstiges Einsteigermodell erkennen.

Durch Glasflächen an der linken Seite und an der Front wird ein Panoramablick auf die Hardware ermöglicht. Ab Werk ist zudem ein beleuchteter 360-mm-Lüfter zu sehen. Insgesamt können bis zu zehn Lüfterplätze belegt werden. Ein 360-mm-Radiator findet im S5 RGB genauso Platz, wie eine lange Grafikkarte.

NZXT bietet das S5 RGB sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Farbvariante an. Dabei wird eine UVP von nur 59,90 Euro angesetzt. Alternativ kommt noch das S5 RGB Deluxe auf den Markt, das zusätzlich einen 120-mm-RGB-Reverse-Lüfter im schrägen unteren Platz und einen 120-mm-RGB-Lüfter an der Rückwand bieten kann. Diese Variante kostet 69,90 Euro.

Als Zubehör liegen schwarze Kabelbinder sowie das Montagematerial bei. Eine Anleitung gab es bei unserem Sample nicht in gedruckter Form, sie liegt uns aber als PDF vor und wird sicherlich zum Launch auch über die Herstellerseite bereitgestellt werden.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: