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Das Summit dürfte für viele Nutzer eines der bisher elegantesten Fractal-Design-Gehäuse sein. Es zeigt sich mit einem komplett neuen, minimalistischen Design, das von runden Formen und einigen ungewöhnlichen Holzelementen geprägt wird. Dabei ist der Midi-Tower auch auf leistungsstarke Hardware ausgelegt.

Während Fractal Design etablierte Serien intensiv pflegt, wird das Summit in keine bereits bekannte Serie eingeordnet. Es könnte also potenziell eine eigene Serie begründen. Am ehesten erinnert es noch an die North-Serie, mit der 2022 das Thema Holz erstmalig im Gehäusebereich eine größere Rolle spielte. Auch beim Summit greift Fractal Design wieder auf Holz zurück, setzt es aber ganz anders als bei Gehäusen aus der North-Serie ein. Die hölzernen Frontrippen fallen weg, stattdessen umzieht ein breites Holzband die ganze Front. Und Fractal Design stellt das Summit auch noch auf Holzfüße.

Die Optik soll so noch eleganter und minimalistischer wirken, das Thema Holz ist aber trotzdem bei den meisten Designvarianten des Summits prägend. Schwarze Gehäuse kombiniert Fractal Design dabei mit dunklem Walnussholz, die weiße Variante hingegen mit hellerem Eichenholz.

Ab Werk versprechen drei vormontierte 140-mm-Lüfter eine gute Kühlleistung. Mit zwei 360/280-mm-Radiatorenplätzen ist das Summit aber auch für Wasserkühlungsnutzer interessant. Den Innenraum des Midi-Towers hat Fractal Design so großzügig gestaltet, dass hohe Towerkühler und lange Grafikkarten problemlos Platz finden sollten. Dabei wurde auch an die Unterstützung von Back-Connect-Mainboards gedacht.

Fractal Design bringt das Summit gleich in einer ganzen Reihe von Varianten auf den Markt. Das Summit Black Solid ist ein schwarzes Modell mit Stahlseitenteil. Summit Chalk White TG Clear Tint, Summit Black TG Light Tint und Summit Blackout TG Light Tint sind Varianten mit klarem oder leicht getöntem Glasseitenteil. Bei der Blackout-Version fallen die holzfarbenen Akzente weg. Schließlich gibt es mit dem Summit Ambience Blackout TG Light Tint auch eine Version mit umlaufendem RGB-Streifen an der Front.

Nur diese RGB-Variante weicht beim Preis von den anderen Modellen ab. Die kosten allesamt 174,99 Euro, das Summit Ambience Blackout TG Light Tint kommt hingegen für 209,99 Euro auf den Markt.

Die Zubehörschachtel beinhaltet das Montagematerial, ein PWM-Verlängerungskabel, exakt vier schwarze Kabelbinder und einen Klettverschluss. Außerdem liegen eine Anleitung und die Garantiehinweise bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: